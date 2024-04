iPadOS 17.5 vient-il de dévoiler un nouvel Apple Pencil ?

Des indices dans la bêta d'iPadOS 17.5

squeeze

Le point sur les rumeurs

Ce dernier dénomméen vo (presser, serrer pour nous en fonction du contexte) pourrait être utilisé pour, telles que l'ajout de formes, de signatures, d'autocollants ou d'un champ de texte. On peut supposer qu’il sera déclenché en pressant une zone sur le corps du stylet.Pour rappel,. En revanche, il ne possède pas de capteurs de pression sur sa surface - uniquement sur la pointe.Une précédente bêta d'iPadOS avait introduit. Cette dernière est utilisée pour développer des applications compatibles avec l'Apple Pencil.C'est en effet ce qu'avancesur Weibo. On peut accorder un certain crédit à ce leaker qui avait -entre autres- prévu par le passé l' iPhone 14 jaune.Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de 3e génération avecCet instrument devrait. Cela devrait permettre aux utilisateurs de trouver facilement leur Apple Pencil perdu, de la même manière que pour les AirPods et les AirTags. Pour le moment, on ne sait paspour une recherche précise ou si la mise en œuvre affichera simplement le dernier emplacement connu sur la carte.Une autre rumeur est apparue récemment concernant les embouts de l'Apple Pencil 3. Ce dernier pourrait être, permettant d'utiliser différentes mines interchangeables et de les permuter plus rapidement.Comme le fait Wacom (et d'autres marques concurrentes), ces dernières permettraient de modifier encore plus la pression ou le type de traits.....! Ou de mines colorées comme on peut déjà les trouver sur internet.