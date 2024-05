Quel défi inédit Apple a choisi pour l'Apple Watch ?

Les nouveautés de 2024

et les nageurs alors ? et les autres ?

Un changement de politique dans les défis ?

Ceux de l'année dernière !

Après avoir célébré la Journée de la méditation (le 21 mai dernier), Apple propose un deuxième défi inédit dédié aux runners () ! En effet,En dehors de la distance, il ne semble pas y avoir de conditions liées à la durée, à la vitesse ou au nombre de calories dépensées. Celui-ci pourra normalement être comptabilisé via l' Apple Watch , ou de toute app sportive qui peut se synchroniser avec l'app Santé de l' iPhone Une fois les objectifs remplis, les utilisateurs pourront recevoir leurs trophées virtuels (disponibles dans l'app Forme > Résumé > Trophées > Plus de détails), ainsi que des autocollants spéciaux.qu'elle célébrait traditionnellement, comme le Nouvel An lunaire, le défi Unité ou la Journée Internationale des femmes ! Et ce, sans aucune explication de sa part.On peut penser que! Pourquoi fêter le calendrier lunaire et pas un autre décompte ? Pourquoi célébrer une seule communauté et pas les autres ? Elle a peut-être choisi de mettre l'accent sur des évènements plus en lien avec la Santé ou l'exercice.