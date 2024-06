iOS 18 : comment commander son iPhone d'un simple regard

Le suivi oculaire arrive sur iPad et iPhone

Comment paramétrer le suivi oculaire

Alimenté par l'intelligence artificielle, Cupertino va proposer aux utilisateursBien que conçue pour les utilisateurs présentant un handicap physique, la fonctionva utiliserpour configurer et calibrer en quelques secondes, et ce, moyennant une bonne dose d'Le suivi oculaire fonctionne sur. Il ne nécessitera pas de matériel ou d'accessoires supplémentaires. Avec, on pourra donc naviguer et utiliserpour activer chaque élément. D'autres gestes spécifiques permettront d'accéder à des fonctions supplémentaires.Pour des soucis évidents de confidentialité si chers à Apple, toutes les données récoltées pour configurer et contrôler cette fonctionnalité serontet ne sont pas partagées avec Apple.Pour cela, il faut se rendre dans l'application Réglages, sous Accessibilité ; puis sous le groupe Physique et Motricité, sélectionnez Suivi oculaire.Une fois activé, un menu contextuel apparaît, demandant aux utilisateurs(ça ressemble un peu à Face ID ou à une séance d'orthoptiste). Un point se déplace ensuite autour de l'écran, s'arrêtant à des points stratégiques pour forcer l'utilisateur à regarder cette position.Une fois la gymnastique terminée, l'utilisateur est redirigé vers l'application Réglages. AprèsComme il s'agit d'une bêta, la fonction est perfectible. Il faudra prendre l'habitude de l'utiliser, notamment les paramètrespour sélectionner les éléments à l'écran (fixer son regard pendant quelques secondes). La fonction peut être désactivée ou personnalisée à l'aide des paramètres avec. On peut aussi ajuster le lissage ou la réactivité du pointeur au mouvement de l'œil de l'utilisateur, ce qui lui permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité.