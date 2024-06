Samsung dévoile une smartwatch low-cost pour concurrencer l'Apple Watch SE

Caractéristiques

Disponibilité et prix

La Galaxy Watch FE sera disponible dans le monde entier à partir de cet été.

Specs sur le site belge de Samsung

Le Sud-Coréen a décide ne pas attendre son prochain événement Galaxy Unpacked, qui devrait normalement se tenir à Paris dans un mois. Il vient en effet de. Avec ce modèle,Au niveau de la santé, elle va proposer les fonctions de base de ce type de produit, comme(rythme cardiaque anormalement élevé ou bas, notification de rythme cardiaque irrégulier en cas de fibrillation auriculaire). Equipée du capteur avancé BioActive de Samsung, elle pourra mesurer la(masse grasse, masse musculaire, etc.) ce que ne propose pas Cupertino.Avec la, les utilisateurs peuvent définir leurs propres objectifs en fonction de leur condition physique. Elle sera localisable via son smartphone grâce à la fonction Find My Phone.. Elle est disponible en trois couleurs – Black, Pink Gold et Silver – et avec de nouveaux bracelets ornés de coutures bleues et orange. Elle sera proposée en deux versions, l'une Bluetooth (199 dollars) et l'autre 4G LTE (249,99 dollars). La première sortira, la seconde un peu plus tard dans l'année.En revanche, on ne sait pas quand elle sera commercialisée en France, mais le site belge de Samsung indique bien :