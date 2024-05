Après Samsung, Xiaomi s'empare de la pub de l'iPad Pro M4 ! (et s'offre une presse)

Tiens une presse industrielle ?

Cinematic Vision

La créativité ne peut pas être écrasée !

Crush!

La polémique de Crush!

des sacrifiés

La créativité est dans notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui responsabilisent les créatifs du monde entier , a déclaré Tor Myhren, VP of marketing communications. Notre objectif est de toujours célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s'expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l'iPad. Nous avons manifestement raté notre cible avec cette vidéo, et nous en sommes désolés .

Dans cette vidéo plus sombre qui explore les nuances de gris, on retrouve des éléments communs, à commencer par c. Sur le plateau des objets évoquant des disciplines artistiques, mais surtout le monde de la photo et de la vidéo., les mêmes qui se font écrabouiller chez Apple. Mais ici, la mise en scène s'arrête là, la presse n'allant pas jusqu'au bout du processus. Il faut plutôt le voir comme un effet de levier,pour une prochaine annonceavec le Xiaomi 14 Civi (qui devrait être une version du Civi 4 Pro vendu en Chine). Certains pourraient dire : heureusement qu'Apple est là pour donner des idées aux autres !Il y a quelques jours, Samsung se coupait une petite tranche de Pomme dans sa dernière pub :, très similaire à celle de. Elle y ramassait une guitare un peu amochée et commençait à jouer (forcément il y a quelques accords qui sautent vu l'état de l'instrument)., malheureusement au sens très littéraire du terme. On y voyait en effet de nombreux objets en lien avec différentes disciplines artistiques passer sous une presse industrielle pour donner naissance à l'iPad Pro M4 !Malheureusement, l'image n'a pas été bien accueillie de la partdes professionnels... Par la suite,, juste après le tweet de Tim Cook republiant cette vidéo.Dans ce genre de situation, il ne restait pas beaucoup de marge de manœuvre pour Apple, qui. Elle prévoit également de. Par le passé, Cupertino a déjà commis quelques impairs dans ses vidéos ( souvenez-vous celle de Dame Nature ).