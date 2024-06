Entre son Apple Watch et son tatouage, il a choisi !

Tatouage et montres connectées

Les pigments des encres

des altérations permanentes ou temporaires au niveau de votre peau, comme certains tatouages, [qui] peuvent elles aussi avoir des répercussions sur le fonctionnement du cardiofréquencemètre. En effet, l’encre, la forme et les couleurs, en empêchant la lumière de se diffuser, peuvent parfois empêcher l’obtention de mesures fiables.

En effet, une vidéo fait le buzz depuis quelques heures totalisant. On y voit un utilisateur contraint d’avoir recours au laser pour effacer le tatouage ornant un de ses poignets et gênant le fonctionnement de son Apple Watch.: on trouve des traces dès 2015 sur les forums de Reddit. A cette époque, un autre client de la Pomme avait remarqué que le tatouage recouvrant son avant-bras empêchait régulièrement sa montre de détecter correctement son poignet, ce qui suspendait l’activité de la montre (et des mesures de santé).À la même époque,et modifié ses pages support relatives aux incidences sur les mesures de la fréquence cardiaque. Elle y mentionnait plusieurs facteurs pouvant affecter les performances du cardiofréquencemètre de l’Apple Watch, comme les perfusions ou encore l’environnement (comme le froid).Elle faisait étatÀ priori, il s’agirait des(plus ou moins concentrées selon les couleurs), qui interféreraient avec les capteurs.