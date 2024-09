Que vaut la charge d'entraînement de l'Apple Watch ?

Qu'est-ce que la charge d'entrainement ?

Sur le papier, l'idée est séduisante, car la fonction charge d'entrainement peut être très intéressante quand on pratique régulièrement une activité physique et que l'on veut moduler l'intensité de certains entrainements (ou comprendre pourquoi on a été particulièrement efficace ou larvaire à un certain moment).



Mais contrairement à d'autres applications, il faudra penser à renseigner chacun de ses exercices, (il y a un rappel possible à paramétrer) sinon vous risquez de vous retrouver en fin de journée ou en fin de semaine à essayer de vous souvenir de votre session.



Graphique HealthFit



De même, la démarche choisie par Apple ressemble fortement à celle du Suivi des Règles où là encore il faut tout renseigner à la main avec une zone de prédiction proche du zéro absolu (je n'exagère même pas, la marge de prédiction est de 25 jours sur les 28/30/31 du mois !). Au prix de l'Apple Watch ou de l'iPhone, on aurait bien aimé un calcul automatique sur la base des mesures ou de certains paramètres à ajouter.



A titre de comparaison, je vous montre les analyses proposées par HealthFit (dans sa version gratuite), qui sont nettement plus élaborés, tellement que l'on s'y perd facilement. Ces derniers utilisent toutes les données de votre montre connectée (ici toujours mon Apple Watch Series 8 sous watchOS 10) et vous donne un bien meilleur suivi. Bref la charge d'entrainement d'Apple ne vaut pas grand chose et est une grosse déception pour moi !



Globalement, la charge d'entrainement est unpour toute personne pratiquant du sport régulièrement (voire très régulièrement ou intensément),. Pour l'obtenir, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme la durée de la séance ou encore son intensité. Cette dernière va également dépendre de valeurs internes (FC, SpO2, lactatémie...) et externes (but de l'exercice, comme la vitesse, l'endurance, la force...)depuis un certain temps, notamment chez Garmin ou Fitbit (désormais Google). Autrement dit, Apple est plutôt en retard sur ce terrain.(quand vous en faites un) et propose un voletDans l'application Forme, il est possible de personnaliser davantage l'écran Résumé avec de nouveaux blocs, de différentes tailles et de positionnement variables. On peut aussi les enlever, notamment si on ne pratique pas certaines disciplines. Globalement, ils se présentent comme les: Modifier le résumé (écran 1 de la capture ci-dessous) ou Consulter toutes les catégories (écran 2).: la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température au poignet, la durée du sommeil et le taux d’oxygène dans le sang. Ce petit tableau permet d’avoir un aperçu rapide de leurs données de santé essentielles et une meilleure vision globale de leur état de santé.Globalement, la sectionpropose un graphique détaillé sur une certaine période de temps, avec la possibilité de sélectionner en fonction de vos activités (pour ma part : Tous, Natation, Marche, Yoga, Journée entière).En effet, ils vous faudra rentrer tous les jours, exercice par exercice, votre ressenti sur la charge d'entrainement. Ce n'est pas un calcul effectué par l'Apple Watch ou l'iPhone, en fonction de certaines mesures.Pour cela,, et trouver l'ongletpour entrer la valeur correspondante.Sur le montage ci-dessous, la première capture à gauche montre bien la liste des exercices en gris (la charge n'est pas renseignée contrairement à la capture à droite). L'écran du milieu correspond à l'échelle d'évaluation.