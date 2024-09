Après Hermès, Apple aurait-elle signé un partenariat avec le Français Jacquemus ?

Un nouveau partenariat pour Apple ?

Cette fois-ci, tout se passe du côté du luxe. En effet, une story -publiée ce matin sur- laisse planer comme un certain doute. On peut en effet y voir un plan de l’Apple Park dans Localiser. Sans nul doute, l’iPhone du titulaire du compte, est situé en plein cœur de l’anneau de l’Apple Park. Avec ce simple message, qui indique un laconiqueAlors évidemment, à ce stade de la journée,. Mais vous avouerez que la présence de Simon Porte Jacquemus -styliste français, fondateur de l'entreprise et de la marque éponyme- à l'Apple Park le jour de la keynote de l'iPhone est totalement troublante.De là à imaginer une alliance avec le créateur français fan de minimalisme et de design épuré, il n'y a qu'un pas !Pour rappel,après une rencontre avec Pierre-Alexis Dumas, le directeur artistique d'Hermès de l'époque. Mais il se pourrait que les choses changent dès ce soir. Serait-ce le signe d’un nouveau partenariat qui sera dévoilé ce soir ? Celui-ci pourrait se développer en parallèle de celui d’Hermès (qui ne renonce pas au cuir). Réponse dans quelques heures !