Apple va-t-elle proposer des accessoires en faux cuir pour l’iPhone 16 ?

En 2024, avec l'iPhone 15,, pourtant prisés par de nombreux utilisateurs. Les produits étaient connus pour se patiner avec le temps, offrant des déclinaisons presque uniques.Seulement voilà,: entre les coûts de production, l'empreinte carbone ou la condition animale, la firme californienne a donc présentée une nouvelle gamme, dénomméeen nos contrés), que nous avions testée à leur sortie.Malheureusement, de nombreux utilisateurs -mais pas tous (certains en sont ravis, notamment à la rédac' ou parmi vous, comme on a pu le lire dans les commentaires)- ont fait. Tant est si bien qu'Apple a tenté de convaincre par de nombreux outils marketing de la qualité de ces accessoires, sans trop de succès.Beaucoup soulignaient une moindre qualité de ces nouveaux accessoires affichant de. Les modèles de présentation -tripotés par de nombreuses mains- s'affichaient sur le net, montrant de nombreuses traces et griffures. Pas très encourageant pour un achat à 69 euros !Il y a quelques mois leet collectionneur Kosutami affirmait donc sur X qu'. Ce weekend, Mark Gurman semblait également de cet avis. Cette situation trouverait écho aujourd'hui dans certains Apple Store américains où les coques de la gamme sont en rupture de stock. Ce qui n'est pas encore le cas en Europe où on peut les trouver un peu partout (mais peut-être qu'elles ne trouvent pas preneur...).Si l'on en croit le leaker de l'année -la keynote nous le confirmera peut-être-,. Sur ces photos, on notera des couleurs très proches des tons habituels (noir, bleu, violet foncé, vert, gris clair, taupe) et des boites en cartons assez similaires.La qualité des images ne permet absolument pas de se rendre compte du rendu des coques, A priori, on serait dans un composant proche du textile, mais bien d'un vieux faux cuir imitant le vrai ! En effet, les mots(coque en cuir) est mentionné sur l'emballage...