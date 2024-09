L'Apnée du sommeil en approche sur l'Apple Watch !

un feu vert in extremis

dispositif en vente libre pour évaluer le risque d'apnée du sommeil

substantiellement équivalente

Des notifications pour l’apnée du sommeil

Comment cela fonctionne ?

en détectant les mouvements subtils du poignet qui signalent une interruption des fréquences respiratoires normales

Peu élevé

Élevé

l’algorithme qui alimente les notifications d’apnée du sommeil repose sur un apprentissage automatique avancé et un large ensemble de données de tests cliniques

A moins d'une heure du déploiement de watchOS 11,Voilà qui devrait booster les ventes de ses dernières montres toujours privées de la fonction SpO2 aux USA, en raison du procès en cours avec Masimo.La FDA vient en effet d'approuver officiellement le processus, avec la mention. La liste publié dans les registres officiels ne précise pas spécifiquement l'Apple Watch, mais c'est le seul appareil d'Apple qui offre cette fonctionnalité. De même, la validation a pu être accordée rapidement car la méthode utilisée par Apple està celles déjà approuvées par la FDA.Outre les fonctions inédites de watchOS 11, la montre offre désormais une recharge plus rapide, un profondimètre et un capteur de température de l’eau, ainsi que de nouvelles données utiles de santé et de forme et des fonctionnalités intelligentes. MaisGrâce à son nouveau design plus compact et à la recharge plus rapide, l’Apple Watch Series 10 serait encore. Cela pourrait être utile à certains de la Rédac qui ne peuvent se résoudre à la mettre au poignet la nuit (pour savoir qui, il faudra regarder la video du débriefing).S’appuyant sur le suivi du sommeil (qui a été amélioré au passage) mais également sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température au poignet,L'Apple Watch (9/10/Ultra2) va aussi utiliser sonpour déceler les premiers signes d’apnée du sommeil. Ces perturbations sont ensuite enregistrées dans la nouvelle donnéeLe système va ensuiteisolées ou même l'accentuation de ces dernières pour analyser la qualité du sommeil. Si elles surviennent de manière régulière au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil et l'utilisateur en sera averti via une notification. Notons qu'il faudra une période a priori depour étalonner tout cela., elles seront classées dans les catégories de. Elles pourront être affichées sur une période de un, six ou douze mois. Apple précise enfin que