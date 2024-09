Quels cadrans de l'Apple Watch sont supprimés avec watchOS 11 ?

Cadran Siri

Cadran Exploration

Cadran Chronographe

Cadran Chiffres

Lancé dans watchOS 3, celui-ci devrait être de retour à partir du nouveau Siri qui arrivera au printemps (on aurait pu le laisser encore quelques mois). Il était tout à fait logique de pouvoir le piloter correctement depuis son Apple Watch et donc de bénéficier d'un tout nouveau cadran dédié.. Il n'avait jamais été disponible sur les autres modèles.. On conserve toutefois la version Pro introduite avec watchOS 7. Il s'agit essentiellement du même concept basé sur un chronomètre de course conçu pour les écrans plus modernes.Enfin,Pour rappel, il avait fait ses débuts avec watchOS 6 et proposait une vision très (trop ?) épurée. Elle comportait un marqueur d'heure numérique derrière les aiguilles d'une montre analogique. On pouvait ajouter une complication. La couleur, la police et le style étaient personnalisables, et le nombre se déplaçait autour du cadran.