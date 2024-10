Effectuez-vous les défis de votre Apple Watch ?

Un challenge pour la pleine conscience

Mindful Month

Sensibilisons à toutes les façons dont nous pouvons prendre soin de notre santé mentale. Le 10 octobre, enregistrez 10 minutes de pleine conscience avec n'importe quelle application qui ajoute à Santé pour obtenir ce prix.

Des défis récurrents pour se maintenir en forme

Cette année,-comme le très regretté Année Lunaire- ou en créant d’autres plus adaptés aux idées de la firme ou aux goûts du moment.La mode est donc àAussi, le 10 octobre, aura lieu pour la première fois lechallenge, qui est destiné à sensibiliser aux soins de santé mentale.. La seule condition est d'y consacrer un temps minimum. Celui-ci pourra donc être comptabilisé via l' Apple Watch , ou de toute app sportive qui peut se synchroniser avec l'app Santé de l' iPhone Une fois les objectifs remplis, les utilisateurs pourront recevoir leurs trophées virtuels (disponibles dans l'app Forme > Résumé > Trophées > Plus de détails), ainsi que des autocollants spéciaux.D'un autre côté, Apple a toujours affiché ses ambitions en matière de Santé ! Aussi, elle propose. Logiquement il doit être réalisable et correspondre à votre routine, il ne s'agit pas de vous proposer du running si vous n'en faites jamais...Vous pouvez également être challengé surau niveau de la discipline, de la durée ou des calories, mais ces paramètres changent en fonction de vos tendances.A cela s'ajoutent(il faut bien s'auto-congratuler, parfois ça fait du bien), notamment en fonction des exercices accomplis via Fitness+.