Oura Ring 4 : un anneau pour les gouverner tous

Le fabricant finlandais Oura affirme que les améliorations de sa bague connectée, avec ses nouvelles technologies embarquées,(selon leurs propres études internes bien sûr, il nous faudra vérifier ça en conditions réelles).Les capteurs de la Oura Ring 4 ont été repositionnés pour offrir une plus grande précision.. Ces capteurs, qui étaient autrefois légèrement en relief sur la surface de la bague, sont désormais intégrés pour un profil plus plat, offrant ainsi un meilleur confort. Ces ajustements devraient également minimiser les pertes de données causées par les mouvements du doigt pendant la journée.Vous l’avez compris, le design de la Oura Ring 4 a été affiné par rapport à la version précédente. La bague est maintenant disponible en douze tailles,. Oura a également amélioré l’autonomie de la batterie, permettant à la bague de fonctionner jusqu’à huit jours sans nécessiter de recharge. Ce chiffre est supérieur à celui de la Samsung Galaxy Ring , sa concurrente directe sur le marché des bagues connectées.L’application mobile associée à la Oura Ring a été remaniée pour offrir une navigation plus fluide. Les données des utilisateurs sont désormais réparties en trois sections principales :et. Des fonctionnalités supplémentaires,, ont également été ajoutées. L’accès à Oura Labs, une plateforme permettant de tester de nouvelles fonctionnalités, est désormais disponible pour les utilisateurs Android, en plus des utilisateurs iOS.. Elle sera expédiée à partir du 15 octobre. Le prix de base est de 399 euros, avec des modèles en finition argent brossé ou noir mat à 449 euros. En plus du coût initial, les utilisateurs devront souscrire à un abonnement mensuel de 6 euros ou annuel de 70 euros pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la bague.Etes-vous utilisateur d’une bague connectée ?Si non, ça vous tente ?