Le Bracelet à maillons doré pour Apple Watch est disponible ! (et à prix d'or)

Un bracelet à prix d'or

Ce modèle, qui coûte 349 euros est désormais disponible en commande sur le site d’Apple.Rappelons que le modèle de 42 mm est compatible avec les Apple Watch 38, 40, 41 et 42 mm, celui en 46 mm s’adaptera aux 44, 45, 46 ou 49 mm. Cependant, les délais de livraison sont assez longs, avec des premières expéditions prévues d’ici(12 Déc. - 19 Déc pour la petite version et 5 Déc. - 12 Déc. pour la grande), soit pile-poil autour de Noël si vous vous y prenez maintenant. Il est toujours possible de guetter pour un retrait en magasin via le site, mais, pour l’instant, aucun Apple mStore ne semble proposer cet accessoire en stock.Pour rappel, il s'agit d'un des modèles historiques pour l’Apple Watch. Toutefois même à ce prix,avec plus d'une centaine de composants.Avec la sortie de l’Apple Watch Series 10, Apple a introduit de nouvelles couleurs pour le bracelet afin de mieux s’harmoniser avec. Il est également compatible avec des modèles de tailles précédentes : la version 42 mm s’adapte aux anciennes Apple Watch plus petites, et la version 46 mm fonctionne avec les modèles plus grands, y compris l’Apple Watch Ultra.