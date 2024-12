Galaxy Ring : deux nouvelles tailles débarquent en janvier 2025

La Galaxy Ring est disponible en trois couleurs

Si vous trouviez que la taille 13 du Galaxy Ring était un peu juste, Samsung a pensé à vous. Deux nouvelles tailles, 14 et 15, sont en route, avec des diamètres internes respectifs de 23 mm et 23,8 mm.Ces tailles porteront les numéros de modèles SM-Q514 et SM-Q515, pesant chacune 3,2 grammes.Certains espèrent que ces modèles embarqueront des batteries légèrement plus grandes, comme c’est le cas entre les tailles actuelles.Rien n’est encore confirmé, mais une meilleure autonomie serait un vrai plus.D’après les fuites, ces nouvelles tailles devraient être annoncées dès janvier 2025, probablement lors de l’événement Galaxy Unpacked.Cette expansion de la gamme intervient après un succès notable : dès son lancement en juillet 2024, le Galaxy Ring avait épuisé ses stocks en précommande.Malgré son succès, le Galaxy Ring n’est pas parfait. Certains utilisateurs ont pointé sa propension à se rayer facilement, ou ses capacités limitées pour le suivi sportif.Avec ces nouvelles tailles, Samsung veut répondre aux attentes de ceux qui se sentaient laissés de côté.Les rumeurs parlent déjà d’une deuxième génération, le Galaxy Ring 2.On parle aussi d’une autonomie améliorée et d’un design plus fin. Mais pour l’instant, rien de concret n’a été annoncé.Et sinon on attend toujours la bague connectée d'Apple ! Mais quelque chose me dit qu'on peut attendre encore longtemps...