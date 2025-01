Band-Band propose le nouveau bracelet phosphorescent Nomad pour Apple Watch

Glow in the Dark Icy Blue Sport Band

Une couleur discrète qui prend vie dans l’obscurité !

Où l’acheter ?

Comme son nom l’indique,. D’un bleu très pâle presque blanc en plein jour, il se transforme en un, le Glow 2.0. Contrairement à ce dernier, qui offrait une teinte vert phosphorescent, cette nouvelle version tire davantage vers des tons glacés, rappelant un univers polaire. Bon il est presque blanc en somme....D'ailleurs leest plus solide que la version d'Apple qui a tendance à se décrocher ! Sa capacité à briller dans l’obscurité peut aussi être l'allié de vos jogging du matin ou du soir, car il améliore votre visibilité -et donc votre sécurité.Bonne nouvelle pour ceux qui seraient intéressés par le Glow in the Dark Icy Blue, l'accessoire est disponible certes sur le site officiel de Nomad à 60 euros, mais aussi à, spécialiste des accessoires pour Apple Watch, que l'on affectionne tout particulièrement à la rédac'.Vous noterez que l'on trouve aussi la version vert fluo qui passe à 53 euros. maisEt que l'on peut trouver jusqu'à 50% de réduction sur les bracelets pour Apple Watch.