Des dizaines d'utilisateurs brûlés par leur montre, amende de 12,25 millions pour Fitbit !

Une affaire remontant à 2018

Fitbit a sciemment omis de signaler immédiatement à la CPSC que ses montres connectées Ionic présentaient un danger substantiel et un risque déraisonnable de blessure grave ou de décès pour les consommateurs

Des défis persistants pour Fitbit

En plus de la pénalité civile de 12,25 millions de dollars, l'accord de règlement exige que Fitbit maintienne des contrôles et des procédures internes conçus pour assurer la conformité à la loi sur la sécurité des produits de consommation (CPSA), y compris les améliorations apportées à son programme de conformité. Fitbit a également accepté de soumettre un rapport annuel concernant son programme de conformité, ses contrôles internes et son audit interne de l'efficacité des politiques, procédures, systèmes et formations de conformité. Pour Fitbit, la priorité est désormais de regagner la confiance des utilisateurs et d’assurer des standards de sécurité irréprochables dans ses futurs produits.

Pour comprendre, il faut remonter le temps.Ces derniers -qui ont été attribués à un problème de batterie- ont entraîné au total de, dont certaines beaucoup plus graves que d'autres : deux brûlures au troisième degré et quatre au second degré.Malgré ces alertes, Fitbit n’a pas immédiatement informé la(CPSC), en violation des règles de sécurité des produits aux États-Unis. La société a tenté de résoudre le problème en 2020 via une mise à jour logicielle destinée à réduire les risques de surchauffe, mais des incidents ont continué à être signalés.La CPSC a reproché à Fitbit d’avoir sciemment omis de signaler ce défaut de manière proactive.. Le 21 janvier 2025, Google a déployé une mise à jour du micrologiciel pour sesafin de réduire le risque de surchauffe. Bien que l’entreprise assure que tous les appareils ne sont pas affectés, ces incidents nuisent à la réputation de Fitbit et soulèvent des questions sur ses processus de contrôle qualité.Cette affaire souligne l’importance. Avec la montée en puissance des produits connectés, la vigilance autour des risques liés à leur utilisation devient primordiale, d’autant plus que des millions d’utilisateurs comptent sur ces technologies au quotidien.