Quelle est la montre la plus utilisée sur Strava en 2025 ? (très loin devant les autres)
Par Laurence - Publié le
Strava vient de publier son 12e rapport annuel
Year in Sport, véritable baromètre mondial des pratiques sportives, et un gagnant se détache très nettement par rapport aux autres : l’Apple Watch. Selon les données compilées par la plateforme, la montre d’Apple est l’appareil le plus utilisé par ses millions d’utilisateurs en 2025, toutes catégories confondues. Une domination qui en dit long sur l’écosystème santé/fitness d’Apple — et sur la stratégie de la firme dans le domaine du sport connecté.
Apple Watch : championne toutes catégories sur Strava
Dans la catégorie des montres connectées, Apple arrive n°1, devant des acteurs pourtant très implantés comme Garmin, COROS ou Suunto. Notons au passage que COROS progresse fortement, mais reste encore loin derrière l’emprise d’Apple auprès du grand public.
Strava souligne également la montée en puissance des wearables hors montres, comme Oura ou WHOOP, qui grappillent des parts grâce à leur approche orientée récupération et suivi physiologique. Mais là encore, l’Apple Watch demeure l’appareil le plus utilisé pour enregistrer les activités sportives : course, marche, vélo, randonnée ou fitness.
Santé, un passage obligé pour les sportifs sur iPhone
Autre élément intéressant du rapport : l'application Santé (via l’app Exercice de l’Apple Watch) figure parmi les services les plus utilisés pour enregistrer des activités avant qu’elles ne soient synchronisées vers Strava. Strava, disponible aussi sur Android, confirme ainsi un fait désormais difficile à ignorer : l’Apple Watch est devenue le standard universel du suivi sportif, même au-delà de l’écosystème Apple.
L’intégration profonde entre watchOS, Santé et les apps tierces donne un avantage structurel à Apple : cohérence, simplicité, et un suivi de santé plus complet que la concurrence grand public.
« Le mobile domine. Cette année, 72 % des utilisateurs ont enregistré leurs activités via l’application Strava. L’application Garmin arrive en deuxième position, suivie d’Apple Health. »
Un partenariat Apple Fitness+ / Strava qui porte ses fruits
L’année 2025 marque aussi le renforcement de la collaboration entre Apple et Strava. En janvier, les deux entreprises ont lancé un programme de renforcement musculaire commun, intégrant des entraînements Apple Fitness+ au sein de l’écosystème Strava.
Puis, en septembre, Strava a totalement repensé son application Apple Watch, avec une nouveauté très attendue : les Live Segments directement sur la montre, permettant aux coureurs et cyclistes de suivre leurs performances en temps réel — sans avoir besoin d’emporter leur iPhone. Résultat ? Une adoption encore plus massive de l’Apple Watch par les athlètes, qui peuvent désormais accéder aux fonctionnalités avancées de Strava directement au poignet.
Strava publie son rapport juste avant les fêtes. Forcément, on pourrait être tenté d'en profiter et de s'offrir un des derniers modèles (Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3).
Qu'en penser ?
Une conclusion simple : dans le sport, l’Apple Watch reste la référence. Avec ce rapport, Strava confirme ce que beaucoup observaient déjà : l’Apple Watch est devenue l’appareil de sport préféré au monde, dans une catégorie pourtant très concurrentielle et historiquement dominée par des marques spécialisées. Apple a su s’imposer en combinant : une interface claire et fiable, un écosystème santé ultra complet, un partenariat stratégique avec les géants du fitness comme Strava et des mises à jour matérielles et logicielles régulières. On pourrait aussi citer un meilleur esprit (la Garmin étant régulièrement moquée sur les réseaux sur ce point) ou plus simplement l'intégration à l'iPhone (c'est quand même plus simple).