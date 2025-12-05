Quelle est la montre la plus utilisée sur Strava en 2025 ? (très loin devant les autres)

Qu'en penser ?



Une conclusion simple : dans le sport, l’Apple Watch reste la référence. Avec ce rapport, Strava confirme ce que beaucoup observaient déjà : l’Apple Watch est devenue l’appareil de sport préféré au monde, dans une catégorie pourtant très concurrentielle et historiquement dominée par des marques spécialisées. Apple a su s’imposer en combinant : une interface claire et fiable, un écosystème santé ultra complet, un partenariat stratégique avec les géants du fitness comme Strava et des mises à jour matérielles et logicielles régulières. On pourrait aussi citer un meilleur esprit (la Garmin étant régulièrement moquée sur les réseaux sur ce point) ou plus simplement l'intégration à l'iPhone (c'est quand même plus simple).