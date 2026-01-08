Ce bracelet vous permet de porter une Rolex et une Apple Watch sur le même poignet

On en dit quoi ?



Franchement c'est dur à dire. L'idée de ne plus avoir à choisir entre sa montre de collection et son Apple Watch a quelque chose de séduisant sur le papier pour les plus fortunés peut-être. Mais dans la pratique, porter 9 à 12 mm d'épaisseur supplémentaire au poignet, avec un écran retourné qui chauffe contre la peau, ça ressemble quand même à une solution de compromis un peu bancale. Et puis il y a la question du message envoyé : si vous portez une Rolex, c'est peut-être justement pour montrer que vous n'avez pas besoin de regarder vos notifications toutes les cinq minutes non ?