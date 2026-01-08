Ce bracelet vous permet de porter une Rolex et une Apple Watch sur le même poignet
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup parisienne Smartlet présente au CES 2026 un bracelet modulaire qui permet de porter une montre de luxe sur le dessus du poignet et une montre connectée en dessous. Le produit, en acier inoxydable, démarre à 349 euros et vise les amateurs de belles mécaniques qui ne veulent pas renoncer aux notifications ou à Apple Pay.
Vous connaissez peut-être ce problème : d'un côté, une Rolex, une Omega ou une Tudor qui représente un investissement et un certain statut (perso j'ai un Swatch à 45 euros, je comprends très bien le problème). De l'autre, une Apple Watch indispensable pour les notifications, le suivi d'activité et Apple Pay. Jusqu'ici, il fallait choisir ou jongler entre les deux au quotidien. David Ohayon, fondateur de Smartlet, affirme avoir vécu cette frustration chaque matin devant sa collection de montres. Sa solution : un bracelet à deux faces qui accueille la montre classique côté visible et la montre connectée côté poignet. Hum.
Le Smartlet se présente comme un bracelet en acier inoxydable avec deux systèmes d'attache distincts. Côté montre traditionnelle, il accepte les largeurs d'entrecorne de 18 à 24 mm, ce qui couvre la plupart des modèles Rolex, Omega, Tudor et TAG Heuer. Côté connecté, il est compatible avec l'Apple Watch, la Samsung Galaxy Watch, la Google Pixel Watch, les Garmin, Fitbit Charge et même les bracelets Whoop. Le système ajoute entre 9 et 12 millimètres d'épaisseur au poignet selon le modèle de smartwatch utilisé. Le bracelet est vendu seul à partir de 349 euros, les montres ne sont pas incluses bien sûr. Smartlet prévoit déjà des déclinaisons en cuir, titane, caoutchouc, céramique et tissu.
L'idée fait parler au CES, mais pas toujours en bien. Certains observateurs pointent l'absurdité de plaquer un écran tactile contre la partie la plus moite du poignet pendant toute une journée. D'autres estiment que le concept révèle une forme d'indécision : pourquoi ne pas simplement assumer son choix entre luxe traditionnel et technologie ? Le bracelet cible clairement une clientèle masculine aisée. Reste à voir si ce public existe vraiment ou si Smartlet a inventé un problème pour vendre sa solution.
Franchement c'est dur à dire. L'idée de ne plus avoir à choisir entre sa montre de collection et son Apple Watch a quelque chose de séduisant sur le papier pour les plus fortunés peut-être. Mais dans la pratique, porter 9 à 12 mm d'épaisseur supplémentaire au poignet, avec un écran retourné qui chauffe contre la peau, ça ressemble quand même à une solution de compromis un peu bancale. Et puis il y a la question du message envoyé : si vous portez une Rolex, c'est peut-être justement pour montrer que vous n'avez pas besoin de regarder vos notifications toutes les cinq minutes non ?
