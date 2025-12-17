OnePlus Watch Lite : une montre connectée à 10 jours d'autonomie qui fonctionne aussi avec l'iPhone

Un écran ultra-lumineux et un design fin

Dix jours d'autonomie grâce à l'abandon de Wear OS

Compatible Android et iPhone

On en dit quoi ?



OnePlus joue clairement la carte du rapport qualité-prix avec cette Watch Lite. L'autonomie de 10 jours est un argument de poids face aux montres Wear OS, et la compatibilité iPhone pourrait séduire ceux qui trouvent l' Apple Watch trop chère. Par contre, l'absence de Wear OS signifie aussi moins d'applications tierces et un écosystème plus fermé. C'est le compromis habituel des montres à grande autonomie. Mais à ce niveau de prix, ce modèle peut clairement concurrencer les Galaxy Watch FE et autres Amazfit, et pourquoi pas les Apple Watch d'entrée de gamme.

La OnePlus Watch Lite embarque unavec une luminosité maximale de 3 000 nits en mode sport, 600 nits en utilisation normale. De quoi rester parfaitement lisible en plein soleil. Côté design, la montre affiche un profil particulièrement fin : 8,9 mm d'épaisseur pour seulement 35 grammes sur la balance. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 316L et sera disponible en finitions noir et argent. OnePlus a visiblement voulu proposer une montre légère qui ne gêne pas au quotidien.La vraie différence de cette Watch Lite, c'est son autonomie. OnePlus annonce, ce qui dépasse largement les montres sous Wear OS qui peinent souvent à tenir 48 heures. Pour y parvenir, le constructeur a fait le choix de ne pas utiliser le système de Google, préférant une plateforme propriétaire moins gourmande en énergie. Côté santé, la montre propose un capteur cardiaque 8 canaux, un capteur SpO2 16 canaux, le suivi du sommeil et un bilan de santé en 60 secondes. Plus de 100 modes sportifs sont disponibles, accompagnés d'un GPS double fréquence pour un positionnement précis. Par contre, il ne sera pas possible d'installer des applications tierces sur ce système propriétaire.Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : la OnePlus Watch Lite est, une rareté chez les constructeurs Android. La montre peut même se connecter à deux smartphones simultanément et afficher les notifications des deux appareils. Comptez 179 euros, un prix relativement contenu donc.