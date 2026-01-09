Jusqu'à -70% sur les bracelets Band-Band pour Apple Watch pour les soldes d'Hiver !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La société française Band-Band propose des promotions intéressantes sur de nombreux modèles de la gamme, avec des réductions allant jusqu'à -70% pour les soldes d'hiver.
Les bracelets Band-Band sont d'excellente facture, plusieurs modèles sont utilisés quotidiennement à la rédaction, avec une qualité et une tenue dans le temps qui n'ont rien à envier aux produits Apple. Le catalogue contient de nombreuses références, fabriquées à la main en Haute-Savoie, en cuir, tissu, nylon, ou métal.
Le fort réussi Boucle unique tressée Pride 2024 (et même le magnifique modèle 2021 si vous préférez) est par exemple en promotion à 14,70 euros au lieu de 49 euros, et le boucle Alpine (pas uniquement pour les Apple Watch Ultra) est à 41,30 euros (soit -30%). Pour faire des cadeaux sans se ruiner pour les petits budgets, le Bracelet sport est actuellement proposé à 9,50 euros au lieu de 19 euros, le Simple tour cuir à 63,20 euros, le Milanais à 24,50 euros (-50%), et le Starmania en liège à 17,70 euros (-70%)..
Band-Band propose également des accessoires comme des chargeurs pour iPhone et Apple Watch qui profitent également des promotions, ainsi que d'élégantes coques en cuir pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, 16 Pro et Pro Max, 17 Pro et Pro Max et iPhone Air.
Soldes d'Hivery : jusqu'à -70% sur les bracelets Band-Band
