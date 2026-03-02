Une smartwatch sur quatre vendue dans le monde est une Apple Watch
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Après deux années compliquées, Apple renoue avec la croissance sur le marché des smartwatches. Selon Counterpoint Research, les livraisons de montres connectées d’Apple ont progressé de 8 % sur un an en 2025, une première depuis 2022. Une performance notable dans un marché qui reste globalement dynamique, mais de plus en plus concurrentiel.
Dans le détail, le marché mondial des montres connectées a enregistré une croissance de 4 % en 2025, ce qui signifie qu’Apple fait mieux que la moyenne. En revanche, la firme reste distancée par plusieurs acteurs asiatiques : Huawei affiche une croissance de 30 %, suivi de Xiaomi (18 %) et Imoo (9 %). Sans surprise, la Chine s’impose comme le marché le plus dynamique, portée par la montée en puissance des marques locales.
Selon Anshika Jain, analyste senior chez Counterpoint Research, ce rebond s’explique avant tout par le renouvellement intégral de la gamme Apple Watch en 2025, avec le lancement simultané de la Series 11, de la Watch Ultra 3 et de la Watch SE 3.
Counterpoint met notamment en avant plusieurs fonctionnalités inédites introduites en 2025, dont la compatibilité 5G RedCap, les notifications liées à l’hypertension et la connectivité satellite sur la Watch Ultra 3. Autant d’arguments qui ont contribué à relancer les cycles de renouvellement.
Cette dynamique se reflète également dans les chiffres : les montres connectées compatibles cellulaire ont vu leurs livraisons progresser de 6 % sur un an, confirmant l’intérêt croissant pour des usages plus autonomes, sans dépendance permanente à l’iPhone.
Autre tendance de fond relevée par l’étude : la premiumisation du marché. Le prix de vente moyen des montres connectées a augmenté de 5 % en 2025, tandis que les modèles vendus 200 dollars ou moins ont reculé de 9 %. Un signal clair en faveur des produits plus complets et plus chers, un segment sur lequel Apple reste particulièrement bien positionnée.
En termes de parts de marché, Apple progresse encore, gagnant un point pour atteindre 23 % du marché mondial des montres connectées en 2025. Huawei suit avec 17 %, en forte hausse, tandis que Xiaomi grimpe à 9 %. Samsung recule à 7 %, à égalité avec Imoo.
Malgré une concurrence asiatique de plus en plus agressive, Apple démontre ainsi que l’Apple Watch reste un pilier stratégique de son écosystème, capable de rebondir dès lors que l’innovation est au rendez-vous. Reste à voir si cette dynamique pourra se prolonger en 2026, dans un contexte de marché toujours plus disputé.
Une croissance supérieure au marché… mais sous pression asiatique
Des nouveautés clés pour relancer les mises à jour
