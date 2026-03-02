Une smartwatch sur quatre vendue dans le monde est une Apple Watch

Qu'en penser ?



En termes de parts de marché, Apple progresse encore, gagnant un point pour atteindre 23 % du marché mondial des montres connectées en 2025. Huawei suit avec 17 %, en forte hausse, tandis que Xiaomi grimpe à 9 %. Samsung recule à 7 %, à égalité avec Imoo.



Malgré une concurrence asiatique de plus en plus agressive, Apple démontre ainsi que l’Apple Watch reste un pilier stratégique de son écosystème, capable de rebondir dès lors que l’innovation est au rendez-vous. Reste à voir si cette dynamique pourra se prolonger en 2026, dans un contexte de marché toujours plus disputé.