Le coach santé Fitbit IA débarque dans 37 pays et défie l'Apple Watch

Un coach IA désormais global

Le suivi de la VO2 Max : un nouvel indicateur clé

La suivi de la VO2 Max sur Santé

Une bataille directe avec Apple

Qu'en penser ?



Cette phase de Public Preview à grande échelle permet aussi à Google de tester son modèle dans des environnements variés. Chaque marché apporte des données précieuses pour affiner les algorithmes et améliorer la pertinence des recommandations.



Avec Fitbit, Google ne cherche plus seulement à vendre des objets connectés. L’enjeu est désormais de s’imposer comme un acteur central de la santé numérique, en combinant données, intelligence artificielle et services.



Dans cette course, la différence ne se fera pas uniquement sur la précision des capteurs, mais sur la capacité des plateformes à accompagner durablement les utilisateurs dans leur quotidien.

Jusqu’ici limité à quelques marchés, le coach santé de Fitbit entre dans une nouvelle phase. Grâce à cette expansion,, en adaptant ses recommandations à des contextes culturels et linguistiques variés.Le principe reste le même :(activité, fréquence cardiaque, sommeil)L’objectif est de dépasser les simples indicateurs pour offrir un accompagnement quotidien, plus intelligent et contextuel.La principale nouveauté de cette mise à jour est. Cet indicateur, longtemps réservé aux sportifs aguerris ou aux équipements spécialisés, mesure la capacité du corps à utiliser l’oxygène pendant l’effort.C’est aujourd’hui l’un des meilleurs marqueurs de la condition cardiovasculaire. En l’intégrant, Google renforce la crédibilité de son approche, en ajoutant une dimension plusà son écosystème. Couplé aux données de sommeil et d’activité, ce métrique permet à l’IA de détecter des tendances sur le long terme, et potentiellement d’anticiper certaines baisses de forme.Avec cette offensive,, qui intègre déjà des fonctions similaires depuis plusieurs années.Mais aujourd'hui, le marché des wearables évolue rapidement : le matériel ne suffit plus. D'ailleurs les nouveautés ont tendance à se tasser, il n'y a qu'à regarder les dernières évolutions des Apple Watch.... Le coach IA est ainsi intégré à, proposé autour de 10 dollars par mois. Une stratégie qui vise à générer des revenus récurrents, tout en fidélisant les utilisateurs sur le long terme.Mais une question centrale demeure :Les bracelets et montres connectées souffrent encore d’un problème bien connu, avec de nombreux utilisateurs qui abandonnent leur usage après quelques mois., capable de proposer des recommandations adaptées et évolutives, pour maintenir l’engagement. L’approche repose sur une promesse simple : transformer des données brutes en conseils réellement utiles au quotidien.