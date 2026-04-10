Le coach santé Fitbit IA débarque dans 37 pays et défie l'Apple Watch
Par Laurence - Publié le
Comme bien d'autres, Google accélère sur le terrain de la santé connectée. La firme vient d'annoncer l’extension mondiale de son coach personnel IA intégré à Fitbit, qui sera désormais disponible dans 37 pays et 32 langues. Une évolution majeure qui s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité clé : le suivi de la VO2 Max ! Bref un pas de plus vers une transformation des objets connectés en véritables plateformes de santé.
Jusqu’ici limité à quelques marchés, le coach santé de Fitbit entre dans une nouvelle phase. Grâce à cette expansion, Google ambitionne de toucher un public bien plus large, en adaptant ses recommandations à des contextes culturels et linguistiques variés.
Le principe reste le même : analyser les données collectées par les capteurs (activité, fréquence cardiaque, sommeil) pour proposer des conseils personnalisés. L’objectif est de dépasser les simples indicateurs pour offrir un accompagnement quotidien, plus intelligent et contextuel.
La principale nouveauté de cette mise à jour est l’arrivée du suivi de la VO2 Max. Cet indicateur, longtemps réservé aux sportifs aguerris ou aux équipements spécialisés, mesure la capacité du corps à utiliser l’oxygène pendant l’effort.
C’est aujourd’hui l’un des meilleurs marqueurs de la condition cardiovasculaire. En l’intégrant, Google renforce la crédibilité de son approche, en ajoutant une dimension plus médicale à son écosystème. Couplé aux données de sommeil et d’activité, ce métrique permet à l’IA de détecter des tendances sur le long terme, et potentiellement d’anticiper certaines baisses de forme.
Avec cette offensive, Google se positionne clairement face à l'Apple Watch et à l’écosystème santé d’Apple, qui intègre déjà des fonctions similaires depuis plusieurs années.
Mais aujourd'hui, le marché des wearables évolue rapidement : le matériel ne suffit plus. D'ailleurs les nouveautés ont tendance à se tasser, il n'y a qu'à regarder les dernières évolutions des Apple Watch... La valeur se déplace vers les services, et en particulier vers les abonnements. Le coach IA est ainsi intégré à Fitbit Premium, proposé autour de 10 dollars par mois. Une stratégie qui vise à générer des revenus récurrents, tout en fidélisant les utilisateurs sur le long terme.
Mais une question centrale demeure : ces outils changent-ils réellement les comportements ? Les bracelets et montres connectées souffrent encore d’un problème bien connu, avec de nombreux utilisateurs qui abandonnent leur usage après quelques mois. Google mise sur une IA plus fine, capable de proposer des recommandations adaptées et évolutives, pour maintenir l’engagement. L’approche repose sur une promesse simple : transformer des données brutes en conseils réellement utiles au quotidien.
Cette phase de
Avec Fitbit, Google ne cherche plus seulement à vendre des objets connectés. L’enjeu est désormais de s’imposer comme un acteur central de la santé numérique, en combinant données, intelligence artificielle et services.
Dans cette course, la différence ne se fera pas uniquement sur la précision des capteurs, mais sur la capacité des plateformes à accompagner durablement les utilisateurs dans leur quotidien.
Un coach IA désormais global
Jusqu’ici limité à quelques marchés, le coach santé de Fitbit entre dans une nouvelle phase. Grâce à cette expansion, Google ambitionne de toucher un public bien plus large, en adaptant ses recommandations à des contextes culturels et linguistiques variés.
Le principe reste le même : analyser les données collectées par les capteurs (activité, fréquence cardiaque, sommeil) pour proposer des conseils personnalisés. L’objectif est de dépasser les simples indicateurs pour offrir un accompagnement quotidien, plus intelligent et contextuel.
Le suivi de la VO2 Max : un nouvel indicateur clé
La principale nouveauté de cette mise à jour est l’arrivée du suivi de la VO2 Max. Cet indicateur, longtemps réservé aux sportifs aguerris ou aux équipements spécialisés, mesure la capacité du corps à utiliser l’oxygène pendant l’effort.
C’est aujourd’hui l’un des meilleurs marqueurs de la condition cardiovasculaire. En l’intégrant, Google renforce la crédibilité de son approche, en ajoutant une dimension plus médicale à son écosystème. Couplé aux données de sommeil et d’activité, ce métrique permet à l’IA de détecter des tendances sur le long terme, et potentiellement d’anticiper certaines baisses de forme.
Une bataille directe avec Apple
Avec cette offensive, Google se positionne clairement face à l'Apple Watch et à l’écosystème santé d’Apple, qui intègre déjà des fonctions similaires depuis plusieurs années.
Mais aujourd'hui, le marché des wearables évolue rapidement : le matériel ne suffit plus. D'ailleurs les nouveautés ont tendance à se tasser, il n'y a qu'à regarder les dernières évolutions des Apple Watch... La valeur se déplace vers les services, et en particulier vers les abonnements. Le coach IA est ainsi intégré à Fitbit Premium, proposé autour de 10 dollars par mois. Une stratégie qui vise à générer des revenus récurrents, tout en fidélisant les utilisateurs sur le long terme.
Mais une question centrale demeure : ces outils changent-ils réellement les comportements ? Les bracelets et montres connectées souffrent encore d’un problème bien connu, avec de nombreux utilisateurs qui abandonnent leur usage après quelques mois. Google mise sur une IA plus fine, capable de proposer des recommandations adaptées et évolutives, pour maintenir l’engagement. L’approche repose sur une promesse simple : transformer des données brutes en conseils réellement utiles au quotidien.
Qu'en penser ?
Cette phase de
Public Previewà grande échelle permet aussi à Google de tester son modèle dans des environnements variés. Chaque marché apporte des données précieuses pour affiner les algorithmes et améliorer la pertinence des recommandations.
Avec Fitbit, Google ne cherche plus seulement à vendre des objets connectés. L’enjeu est désormais de s’imposer comme un acteur central de la santé numérique, en combinant données, intelligence artificielle et services.
Dans cette course, la différence ne se fera pas uniquement sur la précision des capteurs, mais sur la capacité des plateformes à accompagner durablement les utilisateurs dans leur quotidien.