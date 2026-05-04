Apple dévoile son bracelet Pride 2026 pour Apple Watch avec un cadran inédit

Qu’en penser ?



Apple propose chaque année des collections Pride dédiées à l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch depuis plusieurs générations de systèmes. Les anciens fonds d’écran et cadrans Pride restent d’ailleurs toujours disponibles dans les réglages des appareils compatibles. Au-delà du simple aspect esthétique, ces collections sont devenues un élément important de la communication d’Apple autour des questions de diversité et d’inclusion.