Apple dévoile son bracelet Pride 2026 pour Apple Watch avec un cadran inédit
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année avant le mois des fiertés, Apple vient de présenter sa nouvelle collection Pride 2026. Au programme : un nouveau fond d’écran pour iOS 26.5 et iPadOS 26.5, un cadran inédit pour watchOS 26.5, ainsi qu’un nouveau bracelet Pride Edition Sport Loop pour l’Apple Watch.
La principale nouveauté de cette édition 2026 est un nouveau cadran baptisé
Le cadran sera proposé avec deux styles géométriques : un mode radial avec des rayons colorés alignés sur les heures, et un mode vertical inspiré du tissage du bracelet Pride. Apple ajoute également plusieurs options de personnalisation afin de permettre aux utilisateurs d’adapter davantage les couleurs du cadran à leurs préférences.
Apple commercialise également dès aujourd’hui un nouveau bracelet : une boucle Sport Pride Edition assorti au prix de 49 euros en 40, 42 ou 46 mm, avec un livraison au 6 mai.
En parallèle, iPadOS 26.5 et iOS 26.5 intégreront également de nouveaux fonds d’écran Pride assortis. Apple décrit ces wallpapers comme des
Les nouvelles créations Pride arriveront dans les prochaines semaines avec le lancement public d’iOS 26.5, iPadOS 26.5 et watchOS 26.5. Les versions bêta sont déjà disponibles pour les développeurs et testeurs publics, tandis que les versions Release Candidate sont attendues très prochainement avant un déploiement général.
Apple propose chaque année des collections Pride dédiées à l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch depuis plusieurs générations de systèmes. Les anciens fonds d’écran et cadrans Pride restent d’ailleurs toujours disponibles dans les réglages des appareils compatibles. Au-delà du simple aspect esthétique, ces collections sont devenues un élément important de la communication d’Apple autour des questions de diversité et d’inclusion.
Un nouveau cadran et un bracelet « Pride Luminance »
La principale nouveauté de cette édition 2026 est un nouveau cadran baptisé
Pride Luminance. Selon Apple, celui-ci joue sur des effets de couleurs dynamiques destinés à refléter
la vitalité, l’esprit et l’individualité de la communauté LGBTQ+.
Le cadran sera proposé avec deux styles géométriques : un mode radial avec des rayons colorés alignés sur les heures, et un mode vertical inspiré du tissage du bracelet Pride. Apple ajoute également plusieurs options de personnalisation afin de permettre aux utilisateurs d’adapter davantage les couleurs du cadran à leurs préférences.
Apple commercialise également dès aujourd’hui un nouveau bracelet : une boucle Sport Pride Edition assorti au prix de 49 euros en 40, 42 ou 46 mm, avec un livraison au 6 mai.
De nouveaux fonds d’écran pour iPhone et iPad
En parallèle, iPadOS 26.5 et iOS 26.5 intégreront également de nouveaux fonds d’écran Pride assortis. Apple décrit ces wallpapers comme des
créations joyeuses et dynamiques, elles aussi personnalisables avec différentes variations de couleurs.
Les nouvelles créations Pride arriveront dans les prochaines semaines avec le lancement public d’iOS 26.5, iPadOS 26.5 et watchOS 26.5. Les versions bêta sont déjà disponibles pour les développeurs et testeurs publics, tandis que les versions Release Candidate sont attendues très prochainement avant un déploiement général.
Qu’en penser ?
Apple propose chaque année des collections Pride dédiées à l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch depuis plusieurs générations de systèmes. Les anciens fonds d’écran et cadrans Pride restent d’ailleurs toujours disponibles dans les réglages des appareils compatibles. Au-delà du simple aspect esthétique, ces collections sont devenues un élément important de la communication d’Apple autour des questions de diversité et d’inclusion.