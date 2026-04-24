Marre des conseils santé ? Apple vous dit de regarder votre Apple Watch !

Qu'en penser ?



Avec cette publicité, Apple surfe sur une tendance. Dans un monde saturé d’avis, de recommandations et de pseudo-experts , elle rappelle que les données biométriques — mesurées, contextualisées et suivies dans le temps — ont bien plus de valeur que les conseils génériques.



En s’appuyant sur l’iPhone et l’Apple Watch, Cupertino continue de renforcer son positionnement dans la santé connectée, avec une approche simple mais efficace : transformer ses appareils en outils du quotidien, capables d’aider à mieux se comprendre. Cette stratégie cohérente confirme que la santé reste l’un des axes les plus stratégiques de son écosystème.