Jusqu'à -40% sur les bracelets Eternel pour Apple Watch et coques d'iPhone pour les French Days !

De très beaux bracelets de qualité !

Mais également des coques en cuir pour iPhone !

, sur toutes les gammes unisexes, féminines et masculines de la marque, à retrouver sur son site internet.Eternel propose également, et il est possible pour les French Days de profiter de belles promotions.Pour rappel, la marque française Eternel -créée par les fondateurs du site Band-Band, propose des modèles en cuir de grande qualité, dont vous pouvezElle met un point d'honneur à fabriquer ses produits sur notre territoire.(upcycling en anglais) mettant à profit des peaux de poisson des restaurants locaux pour les transformer en un véritable cuir marin, utilisable en maroquinerie, comme vous pouvez le constater au sein de la vidéo ci-dessous.