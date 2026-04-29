Jusqu'à -40% sur les bracelets Eternel pour Apple Watch et coques d'iPhone pour les French Days !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La marque française de bracelets pour Apple Watch et coques pour iPhone, le tout en cuir haut-de-gamme, Eternel lance ses bonnes affaires pour les French Days.
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, Eternel propose des offres exclusives allant jusqu’à 50% de réductions, sur toutes les gammes unisexes, féminines et masculines de la marque, à retrouver sur son site internet.
Eternel propose également de superbes coques en cuir pour iPhone, et il est possible pour les French Days de profiter de belles promotions.
Pour rappel, la marque française Eternel -créée par les fondateurs du site Band-Band, propose des modèles en cuir de grande qualité, dont vous pouvez (re)découvrir la fabrication en exclusivité ou le dernier bracelet paillette de la gamme Maryline.
Elle met un point d'honneur à fabriquer ses produits sur notre territoire. Le catalogue comprend de nombreuses références en tissu, cuir de chèvre ou de vachette, mais également du cuir marin s'appuyant sur le surcyclage (upcycling en anglais) mettant à profit des peaux de poisson des restaurants locaux pour les transformer en un véritable cuir marin, utilisable en maroquinerie, comme vous pouvez le constater au sein de la vidéo ci-dessous.
De très beaux bracelets de qualité !
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, Eternel propose des offres exclusives allant jusqu’à 50% de réductions, sur toutes les gammes unisexes, féminines et masculines de la marque, à retrouver sur son site internet.
Mais également des coques en cuir pour iPhone !
Eternel propose également de superbes coques en cuir pour iPhone, et il est possible pour les French Days de profiter de belles promotions.
Pour rappel, la marque française Eternel -créée par les fondateurs du site Band-Band, propose des modèles en cuir de grande qualité, dont vous pouvez (re)découvrir la fabrication en exclusivité ou le dernier bracelet paillette de la gamme Maryline.
Elle met un point d'honneur à fabriquer ses produits sur notre territoire. Le catalogue comprend de nombreuses références en tissu, cuir de chèvre ou de vachette, mais également du cuir marin s'appuyant sur le surcyclage (upcycling en anglais) mettant à profit des peaux de poisson des restaurants locaux pour les transformer en un véritable cuir marin, utilisable en maroquinerie, comme vous pouvez le constater au sein de la vidéo ci-dessous.