iPhone Fold : le nouveau design Ultra (façon iPad) se précise
Par Laurence - Publié le
À quelques mois d’un lancement attendu à l’automne, les premières maquettes réalistes du futur iPhone pliable d’Apple commencent à circuler. Partagées notamment par Max Tech (Vadim Yuryev), elles permettent d’affiner ce que pourrait être le tout premier smartphone pliant de la marque — possiblement baptisé iPhone Ultra.
Selon ces modèles, Apple opterait pour un design pliable
Au niveau des dimensions, on serait sur du 5,5" fermé et du 7,8" ouvert. Le format est légèrement plus compact que l’iPad mini (8,3 pouces), mais suffisamment grand pour offrir une expérience tablette.
Notons que l’écran externe pourrait être plus compact que ce que certains attendaient. Selon les rumeurs, il oscillerait entre 5,3 et 5,5 ", ce qui serait plus petit que celui d’un iPhone mini. Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs aux grandes mains, mais râvir les fans des petits formats (et les petites mains). Il pourrait aussi s’expliquer par les contraintes du design pliable.
Comparé à un iPhone 17 Pro Max en mode paysage, ce modèle pliable afficherait une largeur similaire, mais avec une hauteur d’écran nettement supérieure (+56,9 %). Cela permettrait une meilleure immersion pour les vidéos en 16:9 et un format idéal pour le jeu, notamment avec des contrôles tactiles. Apple semble ainsi viser un usage hybride, entre smartphone classique et mini-tablette.
Côté ergonomie, Apple ferait plusieurs choix pragmatiques, comme Touch ID intégré au bouton d’alimentation ou l'absence de Face ID, faute de place. On retrouve également des boutons de volume positionnés comme sur l’iPad mini et un bouton dédié au contrôle de l’appareil photo. Ce dernier serait central dans l’expérience, permettant des ajustements rapides, même à une main.
La finesse reste un point clé avec environ 11 mm fermé selon les maquettes, des rumeurs évoquent plutôt 9 à 9,5 mm et environ 4,5 mm ouvert. Dans ce cas, il s’agirait tout simplement de l’appareil le plus fin jamais conçu par Apple.
Contrairement aux modèles Pro, Apple opterait ici pour un système photo plus léger avec un double capteur et un bloc photo non étendu sur toute la largeur. Le compromis est logique pour préserver la finesse et l’intégration du mécanisme pliable.
Ce premier iPhone pliable pourrait être dévoilé en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon plusieurs sources, Apple pourrait adopter l’appellation
Avec ce modèle pliable, Apple semble vouloir redéfinir l’usage du smartphone en le rapprochant encore davantage de la tablette. Entre format hybride, nouvelles interactions et compromis techniques, ce nouveau form factor pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution de l’iPhone — à condition que l’expérience soit à la hauteur des attentes.
Un format livre proche d’un iPad mini
Selon ces modèles, Apple opterait pour un design pliable
en livre, à la manière de certains concurrents. Une fois ouvert, l’appareil proposerait un écran au ratio 4:3, très proche de celui d’un iPad mini (faut-il en déduire que ses jours sont comptés ?).
Au niveau des dimensions, on serait sur du 5,5" fermé et du 7,8" ouvert. Le format est légèrement plus compact que l’iPad mini (8,3 pouces), mais suffisamment grand pour offrir une expérience tablette.
Notons que l’écran externe pourrait être plus compact que ce que certains attendaient. Selon les rumeurs, il oscillerait entre 5,3 et 5,5 ", ce qui serait plus petit que celui d’un iPhone mini. Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs aux grandes mains, mais râvir les fans des petits formats (et les petites mains). Il pourrait aussi s’expliquer par les contraintes du design pliable.
Un écran repensé, Touch ID, une finesse extrême et un module photo simplifié
Comparé à un iPhone 17 Pro Max en mode paysage, ce modèle pliable afficherait une largeur similaire, mais avec une hauteur d’écran nettement supérieure (+56,9 %). Cela permettrait une meilleure immersion pour les vidéos en 16:9 et un format idéal pour le jeu, notamment avec des contrôles tactiles. Apple semble ainsi viser un usage hybride, entre smartphone classique et mini-tablette.
Côté ergonomie, Apple ferait plusieurs choix pragmatiques, comme Touch ID intégré au bouton d’alimentation ou l'absence de Face ID, faute de place. On retrouve également des boutons de volume positionnés comme sur l’iPad mini et un bouton dédié au contrôle de l’appareil photo. Ce dernier serait central dans l’expérience, permettant des ajustements rapides, même à une main.
La finesse reste un point clé avec environ 11 mm fermé selon les maquettes, des rumeurs évoquent plutôt 9 à 9,5 mm et environ 4,5 mm ouvert. Dans ce cas, il s’agirait tout simplement de l’appareil le plus fin jamais conçu par Apple.
Contrairement aux modèles Pro, Apple opterait ici pour un système photo plus léger avec un double capteur et un bloc photo non étendu sur toute la largeur. Le compromis est logique pour préserver la finesse et l’intégration du mécanisme pliable.
Qu'en penser ?
Ce premier iPhone pliable pourrait être dévoilé en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon plusieurs sources, Apple pourrait adopter l’appellation
iPhone Ultra, marquant une nouvelle catégorie à part dans la gamme.
Avec ce modèle pliable, Apple semble vouloir redéfinir l’usage du smartphone en le rapprochant encore davantage de la tablette. Entre format hybride, nouvelles interactions et compromis techniques, ce nouveau form factor pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution de l’iPhone — à condition que l’expérience soit à la hauteur des attentes.