iPhone Fold : le nouveau design Ultra (façon iPad) se précise

Un format livre proche d’un iPad mini

en livre

Un écran repensé, Touch ID, une finesse extrême et un module photo simplifié

Qu'en penser ?



Ce premier iPhone pliable pourrait être dévoilé en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon plusieurs sources, Apple pourrait adopter l’appellation iPhone Ultra , marquant une nouvelle catégorie à part dans la gamme.



Avec ce modèle pliable, Apple semble vouloir redéfinir l’usage du smartphone en le rapprochant encore davantage de la tablette. Entre format hybride, nouvelles interactions et compromis techniques, ce nouveau form factor pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution de l’iPhone — à condition que l’expérience soit à la hauteur des attentes.

Selon ces modèles, Apple opterait pour un design pliable, à la manière de certains concurrents. Une fois ouvert,(faut-il en déduire que ses jours sont comptés ?).Au niveau des dimensions,. Le format est légèrement plus compact que l’iPad mini (8,3 pouces), mais suffisamment grand pour offrir une expérience tablette.Notons que l’écran externe pourrait être plus compact que ce que certains attendaient. Selon les rumeurs,. Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs aux grandes mains, mais(et les petites mains). Il pourrait aussi s’expliquer par les contraintes du design pliable.Cela permettrait une meilleure immersion pour les vidéos en 16:9 et un format idéal pour le jeu, notamment avec des contrôles tactiles. Apple semble ainsi viser un usage hybride, entre smartphone classique et mini-tablette.Côté ergonomie, Apple ferait plusieurs choix pragmatiques, comme. On retrouve également des boutons de volume positionnés comme sur l’iPad mini et un bouton dédié au contrôle de l’appareil photo. Ce dernier serait central dans l’expérience, permettant des ajustements rapides, même à une main.La finesse reste un point clé avec, des rumeurs évoquent plutôt 9 à 9,5 mm et environ 4,5 mm ouvert. Dans ce cas, il s’agirait tout simplement de l’appareil le plus fin jamais conçu par Apple.Contrairement aux modèles Pro, Apple opterait ici pour un système photo plus léger avec. Le compromis est logique pour préserver la finesse et l’intégration du mécanisme pliable.