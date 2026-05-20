Garmin Forerunner 70 et 170 : les montres running passent à l'AMOLED

On en dit quoi ?



Garmin fait clairement le ménage dans sa gamme accessible, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Récupérer l'AMOLED et toute l'intelligence d'entraînement de la marque sur des modèles à moins de 300 euros, ça change la donne pour les coureurs débutants. Les trois montres sont déjà disponibles à la vente.