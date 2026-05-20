Garmin Forerunner 70 et 170 : les montres running passent à l'AMOLED
Par Vincent Lautier - Publié le
Garmin lance deux nouvelles montres de running d'entrée de gamme, les Forerunner 70 et 170. Au programme : un écran AMOLED qui remplace enfin la vieille dalle MIP, le suivi GPS et surtout des outils de coaching jusqu'à présent réservés aux modèles plus chers. Les prix démarrent à 249,99 euros.
Le gros changement, c'est l'écran. Les générations précédentes de Forerunner abordables se contentaient d'une dalle MIP, lisible en plein soleil mais un peu terne au quotidien. Les Forerunner 70 et 170 passent toutes les deux à un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce, en 390 par 390 pixels, bien plus lumineux et fluide. Garmin garde quand même les 5 boutons physiques en plus du tactile, ce qui est une bonne chose quand on a les doigts mouillés ou qu'on court sous la pluie. Côté GPS, la Forerunner 70 se contente d'un suivi GNSS mono-bande, suffisant dans la plupart des cas. La 170 monte d'un cran avec le multi-bande, qui doit améliore la précision en ville, en forêt ou en montagne.
C'est l'autre vraie nouveauté. Les deux montres embarquent les algorithmes maison de Garmin, sans rien laisser de côté : suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, Body Battery pour jauger votre énergie, statut d'entraînement et plans adaptatifs via Garmin Coach. Plus de 80 modes sportifs sont de la partie. La Forerunner 170 ajoute un altimètre barométrique, une boussole et un gyroscope, des capteurs utiles dès qu'on sort des parcours plats. Elle gère aussi le paiement sans contact Garmin Pay, et une version 170 Music permet d'écouter ses playlists sans emporter son téléphone.
Reste la question du prix. La Forerunner 70 est affichée à 249,99 euros, la 170 à 299,99 euros, et la 170 Music à 349,99 euros. Pour 50 euros de plus que la 70, la 170 apporte le GPS multi-bande, les capteurs supplémentaires et Garmin Pay, ce qui rend le saut assez logique pour qui court régulièrement. La 70 reste le bon choix pour un coureur occasionnel qui veut surtout un écran agréable et le suivi de base. La version Music, elle, intéressera surtout ceux qui courent sans smartphone.
Garmin fait clairement le ménage dans sa gamme accessible, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Récupérer l'AMOLED et toute l'intelligence d'entraînement de la marque sur des modèles à moins de 300 euros, ça change la donne pour les coureurs débutants. Les trois montres sont déjà disponibles à la vente.
Un écran AMOLED pour tout le monde
Le gros changement, c'est l'écran. Les générations précédentes de Forerunner abordables se contentaient d'une dalle MIP, lisible en plein soleil mais un peu terne au quotidien. Les Forerunner 70 et 170 passent toutes les deux à un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce, en 390 par 390 pixels, bien plus lumineux et fluide. Garmin garde quand même les 5 boutons physiques en plus du tactile, ce qui est une bonne chose quand on a les doigts mouillés ou qu'on court sous la pluie. Côté GPS, la Forerunner 70 se contente d'un suivi GNSS mono-bande, suffisant dans la plupart des cas. La 170 monte d'un cran avec le multi-bande, qui doit améliore la précision en ville, en forêt ou en montagne.
Le coaching Garmin au complet
C'est l'autre vraie nouveauté. Les deux montres embarquent les algorithmes maison de Garmin, sans rien laisser de côté : suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, Body Battery pour jauger votre énergie, statut d'entraînement et plans adaptatifs via Garmin Coach. Plus de 80 modes sportifs sont de la partie. La Forerunner 170 ajoute un altimètre barométrique, une boussole et un gyroscope, des capteurs utiles dès qu'on sort des parcours plats. Elle gère aussi le paiement sans contact Garmin Pay, et une version 170 Music permet d'écouter ses playlists sans emporter son téléphone.
Quel modèle choisir
Reste la question du prix. La Forerunner 70 est affichée à 249,99 euros, la 170 à 299,99 euros, et la 170 Music à 349,99 euros. Pour 50 euros de plus que la 70, la 170 apporte le GPS multi-bande, les capteurs supplémentaires et Garmin Pay, ce qui rend le saut assez logique pour qui court régulièrement. La 70 reste le bon choix pour un coureur occasionnel qui veut surtout un écran agréable et le suivi de base. La version Music, elle, intéressera surtout ceux qui courent sans smartphone.
On en dit quoi ?
Garmin fait clairement le ménage dans sa gamme accessible, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Récupérer l'AMOLED et toute l'intelligence d'entraînement de la marque sur des modèles à moins de 300 euros, ça change la donne pour les coureurs débutants. Les trois montres sont déjà disponibles à la vente.