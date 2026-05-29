Apple Watch et péri-ménopause : que révèle l'analyse de 94 000 nuits de sommeil ?
Par Laurence - Publié le
L’Apple Watch ne sert plus seulement à suivre son activité physique. Grâce aux données collectées dans le cadre des grandes études médicales soutenues par Apple, les chercheurs disposent désormais d’une base de données sans précédent pour mieux comprendre certaines évolutions de la santé. Une nouvelle étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health s’est ainsi intéressée aux effets de la périménopause sur le sommeil.
Les chercheurs se sont appuyés sur les données recueillies dans le cadre de l’Apple Women’s Health Study, l’une des grandes études de santé lancées via l’application Research d’Apple.
Au total, plus de 94 000 nuits de sommeil ont été analysées auprès de 338 participantes âgées de 25 à 59 ans, même si la grande majorité des volontaires avaient entre 45 et 59 ans.L’objectif était de mieux comprendre comment évolue la qualité du sommeil pendant la période de transition vers la ménopause.
Les résultats montrent qu’à mesure que la ménopause approche, de nombreuses participantes passent davantage de temps éveillées pendant la nuit. Les chercheurs ont notamment observé que, durant les 18 mois précédant la ménopause, près de 60 % des femmes disposant de données de suivi du sommeil présentaient une augmentation du temps passé éveillé après l’endormissement, un indicateur souvent utilisé pour mesurer la qualité du sommeil.
En moyenne, cette hausse atteignait environ 7 %. L’étude révèle également qu’au cours des douze mois précédant et suivant les dernières règles enregistrées, les participantes passaient davantage de temps éveillées pendant leur sommeil qu’auparavant.
Les chercheurs soulignent toutefois que la périménopause reste une expérience extrêmement variable. Certaines participantes ont connu une forte dégradation de leur sommeil, tandis que d’autres n’ont présenté aucun changement significatif. Cette variabilité confirme que les effets de la ménopause peuvent être très différents d’une personne à l’autre, aussi bien en intensité qu’en durée.
Les participantes ont également renseigné leurs symptômes tout au long de l’étude. Les plus fréquentes étaient bouffées de chaleur (82,3 %), irritabilité (68,1 %), épuisement mental (65,7 %) et symptômes sexuels (65,6 %). Chez les femmes rapportant les symptômes les plus sévères (urinaires, articulaires, cardiaques ou dépressif), les chercheurs ont constaté que certains troubles étaient particulièrement associés à une moins bonne qualité de sommeil.
Cette étude illustre une nouvelle fois l’intérêt des objets connectés dans la recherche médicale. Grâce à l’Apple Watch, les chercheurs peuvent désormais suivre des milliers de participants pendant plusieurs années et recueillir des données bien plus précises que celles obtenues via de simples questionnaires. Apple indique d’ailleurs que ses différentes études de santé totalisent désormais plus de 350 000 participants aux États-Unis.
À partir des résultats observés, les chercheurs rappellent plusieurs recommandations simples pour améliorer la qualité du sommeil pendant la péri-ménopause, comme maintenir une température fraîche dans la chambre, conserver des horaires de sommeil réguliers, pratiquer une activité physique de manière régulière, limiter les boissons irritantes pour la vessie en soirée, ou encore privilégier les exercices de relaxation ou de pleine conscience avant le coucher.
Cette étude montre surtout à quel point les données collectées par les montres connectées deviennent précieuses pour mieux comprendre certaines étapes importantes de la vie. Sans remplacer un suivi médical, l’Apple Watch permet aujourd’hui d’observer des tendances à grande échelle et d’aider les chercheurs à mieux identifier les facteurs qui influencent la santé et le bien-être au quotidien.
Plus de 94 000 nuits analysées grâce à l’Apple Watch
Les chercheurs se sont appuyés sur les données recueillies dans le cadre de l’Apple Women’s Health Study, l’une des grandes études de santé lancées via l’application Research d’Apple.
Au total, plus de 94 000 nuits de sommeil ont été analysées auprès de 338 participantes âgées de 25 à 59 ans, même si la grande majorité des volontaires avaient entre 45 et 59 ans.L’objectif était de mieux comprendre comment évolue la qualité du sommeil pendant la période de transition vers la ménopause.
Des nuits révélatrices
Les résultats montrent qu’à mesure que la ménopause approche, de nombreuses participantes passent davantage de temps éveillées pendant la nuit. Les chercheurs ont notamment observé que, durant les 18 mois précédant la ménopause, près de 60 % des femmes disposant de données de suivi du sommeil présentaient une augmentation du temps passé éveillé après l’endormissement, un indicateur souvent utilisé pour mesurer la qualité du sommeil.
En moyenne, cette hausse atteignait environ 7 %. L’étude révèle également qu’au cours des douze mois précédant et suivant les dernières règles enregistrées, les participantes passaient davantage de temps éveillées pendant leur sommeil qu’auparavant.
Quels autres symptômes ?
Les chercheurs soulignent toutefois que la périménopause reste une expérience extrêmement variable. Certaines participantes ont connu une forte dégradation de leur sommeil, tandis que d’autres n’ont présenté aucun changement significatif. Cette variabilité confirme que les effets de la ménopause peuvent être très différents d’une personne à l’autre, aussi bien en intensité qu’en durée.
Les participantes ont également renseigné leurs symptômes tout au long de l’étude. Les plus fréquentes étaient bouffées de chaleur (82,3 %), irritabilité (68,1 %), épuisement mental (65,7 %) et symptômes sexuels (65,6 %). Chez les femmes rapportant les symptômes les plus sévères (urinaires, articulaires, cardiaques ou dépressif), les chercheurs ont constaté que certains troubles étaient particulièrement associés à une moins bonne qualité de sommeil.
Cette étude illustre une nouvelle fois l’intérêt des objets connectés dans la recherche médicale. Grâce à l’Apple Watch, les chercheurs peuvent désormais suivre des milliers de participants pendant plusieurs années et recueillir des données bien plus précises que celles obtenues via de simples questionnaires. Apple indique d’ailleurs que ses différentes études de santé totalisent désormais plus de 350 000 participants aux États-Unis.
Quelques conseils pour mieux dormir
À partir des résultats observés, les chercheurs rappellent plusieurs recommandations simples pour améliorer la qualité du sommeil pendant la péri-ménopause, comme maintenir une température fraîche dans la chambre, conserver des horaires de sommeil réguliers, pratiquer une activité physique de manière régulière, limiter les boissons irritantes pour la vessie en soirée, ou encore privilégier les exercices de relaxation ou de pleine conscience avant le coucher.
Qu’en penser ?
Cette étude montre surtout à quel point les données collectées par les montres connectées deviennent précieuses pour mieux comprendre certaines étapes importantes de la vie. Sans remplacer un suivi médical, l’Apple Watch permet aujourd’hui d’observer des tendances à grande échelle et d’aider les chercheurs à mieux identifier les facteurs qui influencent la santé et le bien-être au quotidien.