Apple Watch et péri-ménopause : que révèle l'analyse de 94 000 nuits de sommeil ?

Qu’en penser ?



Cette étude montre surtout à quel point les données collectées par les montres connectées deviennent précieuses pour mieux comprendre certaines étapes importantes de la vie. Sans remplacer un suivi médical, l’Apple Watch permet aujourd’hui d’observer des tendances à grande échelle et d’aider les chercheurs à mieux identifier les facteurs qui influencent la santé et le bien-être au quotidien.