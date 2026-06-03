Google perd une Pixel Watch 5 au fond de la mer, un plongeur la repêche aux Caraïbes
Par Vincent Lautier - Publié le
Personne n'avait vu la moindre image de la Pixel Watch 5. Et voilà qu'elle apparaît, repêchée d'un fond marin de Saint-Martin par un plongeur, batterie à plat mais toujours capable d'afficher l'heure. Le dos du boîtier liste déjà capteurs et certification IP68, et l'histoire se termine d'une façon que personne n'avait vue venir.
L'objet a passé un moment par 2 ou 3 mètres de fond, au large de l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. C'est un plongeur, ami de Randy Pitchford, le cofondateur du studio Gearbox derrière la série Borderlands, qui est tombé dessus pendant une sortie. Pitchford a tout relayé sur X le week-end précédant le 31 mai, deux photos prises en main à l'appui. Détail rassurant pour l'authenticité : on aperçoit son reflet dans les clichés, donc pas une image générée et posée sur un fond noir. Une montre connectée Google qui prend l'eau salée pendant des jours avant qu'un inconnu ne la ramasse en palmes, on peut difficilement imaginer scénario de fuite plus improbable pour 2026.
Là où Google grave habituellement les mentions légales, on lit cette fois « Pixel Watch 5 » noir sur blanc, juste sous le logo de la marque. Tout autour, la liste des capteurs santé : SpO2, EDA pour la mesure du stress, température cutanée, fréquence cardiaque, et même l'UWB qui sert à la localisation de précision. La certification IP68 est gravée elle aussi, ce qui ne manque pas de sel (oh oh) pour un appareil retrouvé au fond de l'eau. Le boîtier semble correspondre à la version 45 mm, la plus grande de la gamme, et l'avant garde le format rond qu'on connaît depuis la première Pixel Watch. La batterie, elle, était morte. La montre arrivait quand même à donner l'heure exacte dans un mode très basse consommation, mais impossible d'en voir le logiciel, faute de jus.
La Pixel Watch 4 date d'octobre 2025, et Google n'a encore rien dit sur une suite. La cinquième génération est attendue plus tard en 2026, sans date précise. Le gros changement annoncé concerne la puce, avec un Snapdragon pensé pour Wear OS, censé pousser un cran plus loin les performances, l'autonomie et la connectivité, histoire de faire tourner plus à l'aise les fonctions Gemini que Google met partout. Le vrai sujet ici, ce n'est pas la fiche technique. C'est qu'aucun rendu, aucune photo volée de la Pixel Watch 5 n'avait fuité avant. Sa toute première apparition publique se fait donc par accident, au fond de la mer des Caraïbes.
Côté design, on ne tombe pas de notre chaise : la Pixel Watch 5 ressemble comme deux gouttes d'eau aux modèles précédents, et la fuite ne révèle aucune surprise esthétique. Le plus drôle reste la fin de l'histoire. Pitchford a expliqué que le propriétaire avait été retrouvé grâce à la magie d'internet, et qu'on s'était arrangé pour lui rendre sa montre. On imagine assez bien la tête de l'employé de Google qui a vu son prototype faire le tour des réseaux sociaux avant de lui revenir par la poste. Reste une vraie question : qui part plonger aux Caraïbes avec au poignet une montre qui n'existe pas encore ?
Une fuite remontée du fond de la mer
L'objet a passé un moment par 2 ou 3 mètres de fond, au large de l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. C'est un plongeur, ami de Randy Pitchford, le cofondateur du studio Gearbox derrière la série Borderlands, qui est tombé dessus pendant une sortie. Pitchford a tout relayé sur X le week-end précédant le 31 mai, deux photos prises en main à l'appui. Détail rassurant pour l'authenticité : on aperçoit son reflet dans les clichés, donc pas une image générée et posée sur un fond noir. Une montre connectée Google qui prend l'eau salée pendant des jours avant qu'un inconnu ne la ramasse en palmes, on peut difficilement imaginer scénario de fuite plus improbable pour 2026.
Ce que révèle le dos du boîtier
Là où Google grave habituellement les mentions légales, on lit cette fois « Pixel Watch 5 » noir sur blanc, juste sous le logo de la marque. Tout autour, la liste des capteurs santé : SpO2, EDA pour la mesure du stress, température cutanée, fréquence cardiaque, et même l'UWB qui sert à la localisation de précision. La certification IP68 est gravée elle aussi, ce qui ne manque pas de sel (oh oh) pour un appareil retrouvé au fond de l'eau. Le boîtier semble correspondre à la version 45 mm, la plus grande de la gamme, et l'avant garde le format rond qu'on connaît depuis la première Pixel Watch. La batterie, elle, était morte. La montre arrivait quand même à donner l'heure exacte dans un mode très basse consommation, mais impossible d'en voir le logiciel, faute de jus.
Une Pixel Watch 5 attendue plus tard cette année
La Pixel Watch 4 date d'octobre 2025, et Google n'a encore rien dit sur une suite. La cinquième génération est attendue plus tard en 2026, sans date précise. Le gros changement annoncé concerne la puce, avec un Snapdragon pensé pour Wear OS, censé pousser un cran plus loin les performances, l'autonomie et la connectivité, histoire de faire tourner plus à l'aise les fonctions Gemini que Google met partout. Le vrai sujet ici, ce n'est pas la fiche technique. C'est qu'aucun rendu, aucune photo volée de la Pixel Watch 5 n'avait fuité avant. Sa toute première apparition publique se fait donc par accident, au fond de la mer des Caraïbes.
On en dit quoi ?
Côté design, on ne tombe pas de notre chaise : la Pixel Watch 5 ressemble comme deux gouttes d'eau aux modèles précédents, et la fuite ne révèle aucune surprise esthétique. Le plus drôle reste la fin de l'histoire. Pitchford a expliqué que le propriétaire avait été retrouvé grâce à la magie d'internet, et qu'on s'était arrangé pour lui rendre sa montre. On imagine assez bien la tête de l'employé de Google qui a vu son prototype faire le tour des réseaux sociaux avant de lui revenir par la poste. Reste une vraie question : qui part plonger aux Caraïbes avec au poignet une montre qui n'existe pas encore ?