Google perd une Pixel Watch 5 au fond de la mer, un plongeur la repêche aux Caraïbes

On en dit quoi ?



Côté design, on ne tombe pas de notre chaise : la Pixel Watch 5 ressemble comme deux gouttes d'eau aux modèles précédents, et la fuite ne révèle aucune surprise esthétique. Le plus drôle reste la fin de l'histoire. Pitchford a expliqué que le propriétaire avait été retrouvé grâce à la magie d'internet, et qu'on s'était arrangé pour lui rendre sa montre. On imagine assez bien la tête de l'employé de Google qui a vu son prototype faire le tour des réseaux sociaux avant de lui revenir par la poste. Reste une vraie question : qui part plonger aux Caraïbes avec au poignet une montre qui n'existe pas encore ?