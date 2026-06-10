Telegram lance une vraie app native sur l'Apple Watch
Par Vincent Lautier - Publié le
Telegram revient au poignet. Pavel Durov a annoncé hier une application entièrement native pour l'Apple Watch, capable d'afficher vos conversations, d'envoyer des messages texte ou vocaux, de partager votre position et même de lire des GIF et des vidéos. Un retour que plus grand monde n'attendait, plus de dix ans après une première tentative vite enterrée.
Le patron de Telegram a officialisé la nouvelle sur X, et le mot qui compte est
Au premier lancement, la montre affiche une procédure de connexion : il faut scanner un QR code depuis l'app Telegram de l'iPhone, puis saisir son mot de passe cloud si la double vérification est activée. Rien d'exotique, WhatsApp impose à peu près la même chose. Le déploiement se fait progressivement via l'App Store, partout où Telegram est disponible. Détail rigolo, les notes de version de la mise à jour ne mentionnent l'Apple Watch nulle part. Durov a visiblement préféré garder l'annonce pour son propre compte X.
Telegram avait déjà tenté l'aventure en juin 2015, avec la version 3.0 de son app iOS. On pouvait consulter ses conversations récentes, répondre avec des autocollants, des emoji ou du texte dicté. Le support a ensuite été abandonné en silence, comme l'ont fait Instagram, Slack ou Uber à la même époque, et ce sont des apps tierces type TG Watch ou WatchGram qui ont occupé le terrain pendant des années. Sauf que le vent a tourné : Snapchat a sorti son app watchOS en 2025, WhatsApp a suivi en novembre dernier avec une app native réservée aux Series 4 et plus sous watchOS 10. Telegram complète la série.
L'Apple Watch a longtemps servi de cimetière aux messageries, qui l'avaient toutes désertée faute d'usage et de moyens techniques. Trois retours en à peine plus d'un an, c'est donc tout sauf un hasard : la montre d'Apple s'est suffisamment installée pour que l'ignorer devienne une faute. Le plus savoureux reste quand même de voir Pavel Durov, rarement tendre avec Apple et sa commission de 30 %, signer l'une des apps Watch les plus complètes du moment. Il ne manque plus grand monde à l'appel, à part Messenger et Instagram. Et vu que Meta sait désormais faire avec WhatsApp, leur absence va devenir un peu compliquée à justifier.
Une app étonnamment complète
Le patron de Telegram a officialisé la nouvelle sur X, et le mot qui compte est
native: il ne s'agit pas d'un simple relais de notifications comme on en croise partout, mais d'une application watchOS à part entière. Vous retrouvez vos contacts et vos conversations directement sur la montre, vous répondez en dictant un texte, en enregistrant un vocal ou en envoyant un autocollant, et vous partagez votre position sans sortir l'iPhone de la poche. Plus étonnant, l'app lit les GIF et les vidéos reçus dans les discussions. Sur un écran de montre, il fallait oser.
Comment ça marche ?
Au premier lancement, la montre affiche une procédure de connexion : il faut scanner un QR code depuis l'app Telegram de l'iPhone, puis saisir son mot de passe cloud si la double vérification est activée. Rien d'exotique, WhatsApp impose à peu près la même chose. Le déploiement se fait progressivement via l'App Store, partout où Telegram est disponible. Détail rigolo, les notes de version de la mise à jour ne mentionnent l'Apple Watch nulle part. Durov a visiblement préféré garder l'annonce pour son propre compte X.
Les messageries reviennent toutes au poignet
Telegram avait déjà tenté l'aventure en juin 2015, avec la version 3.0 de son app iOS. On pouvait consulter ses conversations récentes, répondre avec des autocollants, des emoji ou du texte dicté. Le support a ensuite été abandonné en silence, comme l'ont fait Instagram, Slack ou Uber à la même époque, et ce sont des apps tierces type TG Watch ou WatchGram qui ont occupé le terrain pendant des années. Sauf que le vent a tourné : Snapchat a sorti son app watchOS en 2025, WhatsApp a suivi en novembre dernier avec une app native réservée aux Series 4 et plus sous watchOS 10. Telegram complète la série.
On en dit quoi ?
L'Apple Watch a longtemps servi de cimetière aux messageries, qui l'avaient toutes désertée faute d'usage et de moyens techniques. Trois retours en à peine plus d'un an, c'est donc tout sauf un hasard : la montre d'Apple s'est suffisamment installée pour que l'ignorer devienne une faute. Le plus savoureux reste quand même de voir Pavel Durov, rarement tendre avec Apple et sa commission de 30 %, signer l'une des apps Watch les plus complètes du moment. Il ne manque plus grand monde à l'appel, à part Messenger et Instagram. Et vu que Meta sait désormais faire avec WhatsApp, leur absence va devenir un peu compliquée à justifier.