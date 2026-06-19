Pourquoi ces Apple Watch sont privées de watchOS 27 : Apple s'explique

Apple invoque des limitations matérielles

Siri devient un véritable prolongement d’Apple Intelligence

Une fin de support plus rapide que d’habitude

Toutes les nouveautés de watchOS 27

Qu’en penser ?



L’explication avancée par Apple est cohérente avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de ses produits. Les nouvelles fonctions de Siri reposent sur des traitements plus complexes et sur une intégration plus étroite avec Apple Intelligence, ce qui augmente mécaniquement les besoins matériels.



Cette décision risque toutefois de faire réagir les propriétaires de modèles relativement récents, notamment ceux de l’Apple Watch Series 8 ou de la première Ultra (voire entrainer quelques actions en justice outre-atlantique). Jusqu’ici, l’Apple Watch bénéficiait d’une réputation de longévité logicielle proche de celle de l’iPhone. Avec watchOS 27, Apple semble désormais privilégier l’accès aux fonctions IA plutôt que la durée maximale de compatibilité.

Interrogée par, Cait Dooley, responsable marketing produit pour l’Apple Watch et les technologies de santé chez Apple, explique que cette décision repose avant tout sur(...). L’objectif affiché reste le même que pour les autres plateformes de la marque :plutôt que proposer des fonctionnalités dégradées sur du matériel plus ancien.Selon elle, les nouvelles fonctions introduites dans watchOS 27 nécessitent unel que seuls les modèles récents sont capables de fournir de manière satisfaisante. Apple estime notamment que lesfonctionnent de manière optimale à partir de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra 2 et de la nouvelle Apple Watch SE 3.Derrière cette rupture de compatibilité se cache surtout l’ambition d’Apple de. David Clark, directeur senior de l’ingénierie logicielle de watchOS, explique que l’une des priorités de watchOS 27 est de faire de l’Apple Watch unL’idée est que Siri offre désormais une. Un utilisateur pourra par exemple demander à Siri sur son poignet les ingrédients d’une recette pendant ses courses, puis retrouver automatiquement ces informations sur son iPhone dans un format plus adapté à la lecture.Cupertino veut ainsi supprimer les frontières entre les différents appareils de son écosystème etde conserver le contexte d’une conversation d’un appareil à l’autre.Jusqu’à présent, Apple avait généralement retiré une ou deux générations d’Apple Watch à chaque nouvelle version majeure de watchOS.Avec watchOS 27, la firme élimine l’équivalent de plusieurs années de compatibilité en une seule mise à jour. L’Apple Watch Series 8, lancée en, se retrouve ainsi privée de nouvelles fonctionnalités après seulement quelques années de support logiciel complet.Apple précise toutefois queet qu’elles bénéficieront encore de correctifs de sécurité.