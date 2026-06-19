Pourquoi ces Apple Watch sont privées de watchOS 27 : Apple s'explique
Par Laurence - Publié le
L’arrivée de watchOS 27 marque un tournant inédit dans l’histoire de l’Apple Watch en terme de compatibilité. En effet, pour la première fois, Apple exclut d’un seul coup plusieurs générations pourtant récentes : les Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, l’Apple Watch SE 2 et l'Apple Watch Ultra 1. Ces modèles continueront à recevoir des mises à jour de sécurité, mais n’auront pas accès à watchOS 27 ni aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle associées à Siri.
Interrogée par TechRadar, Cait Dooley, responsable marketing produit pour l’Apple Watch et les technologies de santé chez Apple, explique que cette décision repose avant tout sur des questions de performances (...). L’objectif affiché reste le même que pour les autres plateformes de la marque : privilégier une expérience utilisateur fluide plutôt que proposer des fonctionnalités dégradées sur du matériel plus ancien.
Selon elle, les nouvelles fonctions introduites dans watchOS 27 nécessitent une puissance de calcul que seuls les modèles récents sont capables de fournir de manière satisfaisante. Apple estime notamment que les nouvelles capacités de Siri et les interactions enrichies de l’interface fonctionnent de manière optimale à partir de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra 2 et de la nouvelle Apple Watch SE 3.
Derrière cette rupture de compatibilité se cache surtout l’ambition d’Apple de faire évoluer Siri sur la montre connectée. David Clark, directeur senior de l’ingénierie logicielle de watchOS, explique que l’une des priorités de watchOS 27 est de faire de l’Apple Watch un véritable compagnon d’Apple Intelligence.
L’idée est que Siri offre désormais une expérience cohérente entre l’iPhone et la montre. Un utilisateur pourra par exemple demander à Siri sur son poignet les ingrédients d’une recette pendant ses courses, puis retrouver automatiquement ces informations sur son iPhone dans un format plus adapté à la lecture.
Cupertino veut ainsi supprimer les frontières entre les différents appareils de son écosystème et proposer un assistant capable de conserver le contexte d’une conversation d’un appareil à l’autre.
Cette décision surprend néanmoins par son ampleur. Jusqu’à présent, Apple avait généralement retiré une ou deux générations d’Apple Watch à chaque nouvelle version majeure de watchOS.
Avec watchOS 27, la firme élimine l’équivalent de plusieurs années de compatibilité en une seule mise à jour. L’Apple Watch Series 8, lancée en 2022, se retrouve ainsi privée de nouvelles fonctionnalités après seulement quelques années de support logiciel complet.
Apple précise toutefois que ces montres continueront à fonctionner normalement lorsqu’elles seront associées à un iPhone récent et qu’elles bénéficieront encore de correctifs de sécurité.
L’explication avancée par Apple est cohérente avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de ses produits. Les nouvelles fonctions de Siri reposent sur des traitements plus complexes et sur une intégration plus étroite avec Apple Intelligence, ce qui augmente mécaniquement les besoins matériels.
Cette décision risque toutefois de faire réagir les propriétaires de modèles relativement récents, notamment ceux de l’Apple Watch Series 8 ou de la première Ultra (voire entrainer quelques actions en justice outre-atlantique). Jusqu’ici, l’Apple Watch bénéficiait d’une réputation de longévité logicielle proche de celle de l’iPhone. Avec watchOS 27, Apple semble désormais privilégier l’accès aux fonctions IA plutôt que la durée maximale de compatibilité.
Apple invoque des limitations matérielles
Interrogée par TechRadar, Cait Dooley, responsable marketing produit pour l’Apple Watch et les technologies de santé chez Apple, explique que cette décision repose avant tout sur des questions de performances (...). L’objectif affiché reste le même que pour les autres plateformes de la marque : privilégier une expérience utilisateur fluide plutôt que proposer des fonctionnalités dégradées sur du matériel plus ancien.
Selon elle, les nouvelles fonctions introduites dans watchOS 27 nécessitent une puissance de calcul que seuls les modèles récents sont capables de fournir de manière satisfaisante. Apple estime notamment que les nouvelles capacités de Siri et les interactions enrichies de l’interface fonctionnent de manière optimale à partir de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra 2 et de la nouvelle Apple Watch SE 3.
Siri devient un véritable prolongement d’Apple Intelligence
Derrière cette rupture de compatibilité se cache surtout l’ambition d’Apple de faire évoluer Siri sur la montre connectée. David Clark, directeur senior de l’ingénierie logicielle de watchOS, explique que l’une des priorités de watchOS 27 est de faire de l’Apple Watch un véritable compagnon d’Apple Intelligence.
L’idée est que Siri offre désormais une expérience cohérente entre l’iPhone et la montre. Un utilisateur pourra par exemple demander à Siri sur son poignet les ingrédients d’une recette pendant ses courses, puis retrouver automatiquement ces informations sur son iPhone dans un format plus adapté à la lecture.
Cupertino veut ainsi supprimer les frontières entre les différents appareils de son écosystème et proposer un assistant capable de conserver le contexte d’une conversation d’un appareil à l’autre.
Une fin de support plus rapide que d’habitude
Cette décision surprend néanmoins par son ampleur. Jusqu’à présent, Apple avait généralement retiré une ou deux générations d’Apple Watch à chaque nouvelle version majeure de watchOS.
Avec watchOS 27, la firme élimine l’équivalent de plusieurs années de compatibilité en une seule mise à jour. L’Apple Watch Series 8, lancée en 2022, se retrouve ainsi privée de nouvelles fonctionnalités après seulement quelques années de support logiciel complet.
Apple précise toutefois que ces montres continueront à fonctionner normalement lorsqu’elles seront associées à un iPhone récent et qu’elles bénéficieront encore de correctifs de sécurité.
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L’explication avancée par Apple est cohérente avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de ses produits. Les nouvelles fonctions de Siri reposent sur des traitements plus complexes et sur une intégration plus étroite avec Apple Intelligence, ce qui augmente mécaniquement les besoins matériels.
Cette décision risque toutefois de faire réagir les propriétaires de modèles relativement récents, notamment ceux de l’Apple Watch Series 8 ou de la première Ultra (voire entrainer quelques actions en justice outre-atlantique). Jusqu’ici, l’Apple Watch bénéficiait d’une réputation de longévité logicielle proche de celle de l’iPhone. Avec watchOS 27, Apple semble désormais privilégier l’accès aux fonctions IA plutôt que la durée maximale de compatibilité.