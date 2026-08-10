Apple veut complètement réinventer l’Apple Watch (et même enlever l'écran ?)
Par Laurence - Publié le
Après plus de dix ans d’évolutions relativement prudentes, Apple réfléchirait à transformer beaucoup plus profondément son Apple Watch. Elle étudierait plusieurs concepts particulièrement radicaux : montre sans écran, nouvelles tailles, nouveaux types d’affichage et même —sacrilège— un cadran circulaire...
Depuis son lancement en 2015, l’Apple Watch a considérablement évolué à l’intérieur, mais son principe reste finalement assez proche de celui imaginé à l’origine : un écran rectangulaire tactile porté au poignet, associé à différents capteurs de santé et d’activité.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman explique que l’équipe de design industriel travaille depuis quelque temps sur une réflexion beaucoup plus large autour de l’avenir des montres connectées de la marque. L’ambition serait comparable à la transformation que représente l’arrivée d’un iPhone pliable.
Parmi les concepts étudiés, on trouverait même un modèle dépourvu d’écran. Apple observerait avec attention le retour en force des bracelets sportifs minimalistes, mais aussi le développement des bagues connectées. Ces appareils se concentrent sur la collecte permanente de données de santé et d’activité, sans chercher nécessairement à remplacer une partie des fonctions du smartphone. Un peu à l'image du bracelet Google Fitbit Air.
Est-ce que l'Apple Watch sans écran pourrait suivre une logique similaire ? Avouez que pour suivre son allure, sa distance ou son nombre de longueurs, ça risque de déplaire à beaucoup d'entre nous...
L’Apple Watch traditionnelle pourrait elle aussi connaître des changements importants. Apple étudierait différents types d’écrans et de nouvelles dimensions, ce qui pourrait aboutir à une gamme nettement plus diversifiée qu’aujourd’hui.
Plus étonnant encore, Cupertino aurait envisagé une Apple Watch avec un écran circulaire. Un tel changement rapprocherait visuellement la montre d’une horlogerie plus traditionnelle et de nombreux modèles Wear OS. Mark Gurman tempère toutefois immédiatement cette possibilité : même si Apple a étudié cette forme, une Apple Watch ronde aurait peu de chances d’être finalement commercialisée.
La réflexion porterait également sur le positionnement de la gamme. Apple aurait envisagé de créer de nouvelles Apple Watch encore plus premium, positionnées au-dessus de l’Apple Watch Ultra et des déclinaisons Hermès.
Cette piste est d’autant plus intéressante que la marque aurait également l’intention de faire revenir la céramique, matériau autrefois réservé aux très coûteuses Apple Watch Edition. La première Series 2 en céramique avait notamment été lancée en France à 1 449 euros.
À l’autre extrémité du catalogue, Apple réfléchirait aussi à des produits encore plus accessibles que l’Apple Watch SE. La gamme pourrait donc à terme s’étendre beaucoup plus largement, du simple bracelet de suivi jusqu’à un véritable produit de luxe.
Derrière cette réflexion sur le matériel se cache surtout une évolution beaucoup plus profonde de la stratégie d’Apple. La marque voudrait donner une place nettement plus importante à l’intelligence artificielle dans ses wearables, avec notamment un ambitieux projet de transformation de l’application Santé sur le long terme.
L’Apple Watch pourrait ainsi devenir moins dépendante de son écran et davantage fonctionner comme un ensemble de capteurs capables de collecter en permanence des informations ensuite analysées et contextualisées par l’IA. Cette approche permettrait également à Apple de mieux répondre à la multiplication des bagues, bracelets et autres appareils spécialisés dans le suivi de la santé.
Apple n’aurait pas encore arrêté la future direction de l’Apple Watch, et ces concepts ne devraient donc pas arriver dès la prochaine keynote. Cupertino explorerait plusieurs pistes pour renouveler sa gamme et relancer sa division Wearables, Home and Accessories.
Parmi elles, l’Apple Watch sans écran apparaît comme l’une des plus intéressantes, avec un appareil davantage centré sur la santé que sur les applications et les notifications. Tous ces prototypes ne seront évidemment pas commercialisés, mais ils montrent qu’après plus de dix ans d’évolutions progressives, Apple cherche désormais à réinventer sa montre pour les années à venir.
UNE APPLE WATCH RÉINVENTÉE ?
Depuis son lancement en 2015, l’Apple Watch a considérablement évolué à l’intérieur, mais son principe reste finalement assez proche de celui imaginé à l’origine : un écran rectangulaire tactile porté au poignet, associé à différents capteurs de santé et d’activité.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman explique que l’équipe de design industriel travaille depuis quelque temps sur une réflexion beaucoup plus large autour de l’avenir des montres connectées de la marque. L’ambition serait comparable à la transformation que représente l’arrivée d’un iPhone pliable.
QUELQUES PROJETS FOUS...
Parmi les concepts étudiés, on trouverait même un modèle dépourvu d’écran. Apple observerait avec attention le retour en force des bracelets sportifs minimalistes, mais aussi le développement des bagues connectées. Ces appareils se concentrent sur la collecte permanente de données de santé et d’activité, sans chercher nécessairement à remplacer une partie des fonctions du smartphone. Un peu à l'image du bracelet Google Fitbit Air.
Est-ce que l'Apple Watch sans écran pourrait suivre une logique similaire ? Avouez que pour suivre son allure, sa distance ou son nombre de longueurs, ça risque de déplaire à beaucoup d'entre nous...
L’Apple Watch traditionnelle pourrait elle aussi connaître des changements importants. Apple étudierait différents types d’écrans et de nouvelles dimensions, ce qui pourrait aboutir à une gamme nettement plus diversifiée qu’aujourd’hui.
Plus étonnant encore, Cupertino aurait envisagé une Apple Watch avec un écran circulaire. Un tel changement rapprocherait visuellement la montre d’une horlogerie plus traditionnelle et de nombreux modèles Wear OS. Mark Gurman tempère toutefois immédiatement cette possibilité : même si Apple a étudié cette forme, une Apple Watch ronde aurait peu de chances d’être finalement commercialisée.
PLUS CHÈRE QUE L’ULTRA… ET MOINS CHÈRE QUE LA SE
La réflexion porterait également sur le positionnement de la gamme. Apple aurait envisagé de créer de nouvelles Apple Watch encore plus premium, positionnées au-dessus de l’Apple Watch Ultra et des déclinaisons Hermès.
Cette piste est d’autant plus intéressante que la marque aurait également l’intention de faire revenir la céramique, matériau autrefois réservé aux très coûteuses Apple Watch Edition. La première Series 2 en céramique avait notamment été lancée en France à 1 449 euros.
À l’autre extrémité du catalogue, Apple réfléchirait aussi à des produits encore plus accessibles que l’Apple Watch SE. La gamme pourrait donc à terme s’étendre beaucoup plus largement, du simple bracelet de suivi jusqu’à un véritable produit de luxe.
L’IA ET LA SANTÉ AU CENTRE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Derrière cette réflexion sur le matériel se cache surtout une évolution beaucoup plus profonde de la stratégie d’Apple. La marque voudrait donner une place nettement plus importante à l’intelligence artificielle dans ses wearables, avec notamment un ambitieux projet de transformation de l’application Santé sur le long terme.
L’Apple Watch pourrait ainsi devenir moins dépendante de son écran et davantage fonctionner comme un ensemble de capteurs capables de collecter en permanence des informations ensuite analysées et contextualisées par l’IA. Cette approche permettrait également à Apple de mieux répondre à la multiplication des bagues, bracelets et autres appareils spécialisés dans le suivi de la santé.
Qu’en penser ?
Apple n’aurait pas encore arrêté la future direction de l’Apple Watch, et ces concepts ne devraient donc pas arriver dès la prochaine keynote. Cupertino explorerait plusieurs pistes pour renouveler sa gamme et relancer sa division Wearables, Home and Accessories.
Parmi elles, l’Apple Watch sans écran apparaît comme l’une des plus intéressantes, avec un appareil davantage centré sur la santé que sur les applications et les notifications. Tous ces prototypes ne seront évidemment pas commercialisés, mais ils montrent qu’après plus de dix ans d’évolutions progressives, Apple cherche désormais à réinventer sa montre pour les années à venir.