Apple veut complètement réinventer l’Apple Watch (et même enlever l'écran ?)

Qu’en penser ?



Apple n’aurait pas encore arrêté la future direction de l’Apple Watch, et ces concepts ne devraient donc pas arriver dès la prochaine keynote. Cupertino explorerait plusieurs pistes pour renouveler sa gamme et relancer sa division Wearables, Home and Accessories.



Parmi elles, l’Apple Watch sans écran apparaît comme l’une des plus intéressantes, avec un appareil davantage centré sur la santé que sur les applications et les notifications. Tous ces prototypes ne seront évidemment pas commercialisés, mais ils montrent qu’après plus de dix ans d’évolutions progressives, Apple cherche désormais à réinventer sa montre pour les années à venir.