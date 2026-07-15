L’Europe renonce à imposer une batterie remplaçable à l'Apple Watch !

L’Apple Watch échappe à une refonte

Une certaine incertitude

Qu’en penser ?



Cette annonce intervient alors que des rumeurs courent autour d’un futur Apple Pencil doté d’une batterie plus facilement remplaçable afin de respecter précisément cette réglementation européenne. Mais contrairement à une montre connectée ou à des lunettes intelligentes, un stylet ne présente pas les mêmes contraintes de miniaturisation ou d’étanchéité. Apple pourrait donc être amenée à modifier l’Apple Pencil, mais pas l’Apple Watch.



Cette exemption constitue une bonne nouvelle pour Apple. Elle évite à la firme de devoir repenser en profondeur l’Apple Watch, dont le format extrêmement compact repose justement sur une batterie intégrée et un boîtier totalement scellé. Plus largement, cette décision montre que Bruxelles est prête à adapter sa réglementation lorsque les contraintes techniques le justifient, sans pour autant remettre en cause son objectif d’améliorer la réparabilité des appareils électroniques.

Le, adopté en 2023, prévoit qu’par leurs propriétaires. Cette obligation concernait potentiellement, bien au-delà des smartphones : écouteurs, claviers, souris, stylets et même les montres connectées.. Elle estime désormais que certains appareils très compacts pourraient être exemptés lorsqueCette exemption couvre toutes les smartwatches, les bracelets connectés, les lunettes intelligentes, les trackers d’activité et, plus généralement, les objets connectés dont la conception repose sur un boîtier. Pour Bruxelles, forcer les fabricants à rendre ces batteriespourrait avoir des conséquences négatives sur la résistance à l’eau ou sur la sécurité de certains produits.Elle doit désormais être. Si aucune objection n’est formulée, le texte entrera automatiquement en application vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. À ce stade, rien ne laisse penser que cette exemption sera remise en cause.Cette évolution intervient quelques jours après plusieurs critiques formulées par des responsables US. La Commission européenne soutient néanmoins que cette décision n’a pas été prise sous la pression des industriels ou des autorités américaines. Elle explique qu’elle résulte d’une. Car le but serait avant tout d’éviter d’imposer des contraintes techniques irréalistes sur certains appareils particulièrement miniaturisés.