L’Europe renonce à imposer une batterie remplaçable à l'Apple Watch !
Par Laurence - Publié le
Après avoir imposé l’USB-C sur l’iPhone puis des batteries plus facilement remplaçables sur de nombreux appareils électroniques, l’Union européenne assouplit finalement sa position pour certains produits. La Commission européenne vient en effet de proposer une exemption, qui permettrait à l’Apple Watch de conserver son design actuel, sans imposer une batterie remplaçable par l’utilisateur. Cette décision pourrait également profiter aux lunettes connectées et à d’autres objets connectés particulièrement compacts.
Le règlement européen sur les batteries, adopté en 2023, prévoit qu’à partir de 2027, les batteries des appareils électroniques portables devront pouvoir être retirées et remplacées facilement par leurs propriétaires. Cette obligation concernait potentiellement une large gamme de produits, bien au-delà des smartphones : écouteurs, claviers, souris, stylets et même les montres connectées.
Mais la Commission européenne vient de revoir sa copie. Elle estime désormais que certains appareils très compacts pourraient être exemptés lorsque l’accès à la batterie risquerait de compromettre leur sécurité, leur robustesse ou leur étanchéité.
Cette exemption couvre toutes les smartwatches, les bracelets connectés, les lunettes intelligentes, les trackers d’activité et, plus généralement, les objets connectés dont la conception repose sur un boîtier particulièrement compact et hermétique. Pour Bruxelles, forcer les fabricants à rendre ces batteries facilement accessibles pourrait avoir des conséquences négatives sur la résistance à l’eau ou sur la sécurité de certains produits.
La proposition de la Commission n’est toutefois pas encore entrée en vigueur. Elle doit désormais être examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Si aucune objection n’est formulée, le texte entrera automatiquement en application vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. À ce stade, rien ne laisse penser que cette exemption sera remise en cause.
Cette évolution intervient quelques jours après plusieurs critiques formulées par des responsables US. La Commission européenne soutient néanmoins que cette décision n’a pas été prise sous la pression des industriels ou des autorités américaines. Elle explique qu’elle résulte d’une large consultation menée auprès des fabricants, des associations de consommateurs et des États membres. Car le but serait avant tout d’éviter d’imposer des contraintes techniques irréalistes sur certains appareils particulièrement miniaturisés.
Cette annonce intervient alors que des rumeurs courent autour d’un futur Apple Pencil doté d’une batterie plus facilement remplaçable afin de respecter précisément cette réglementation européenne. Mais contrairement à une montre connectée ou à des lunettes intelligentes, un stylet ne présente pas les mêmes contraintes de miniaturisation ou d’étanchéité. Apple pourrait donc être amenée à modifier l’Apple Pencil, mais pas l’Apple Watch.
Cette exemption constitue une bonne nouvelle pour Apple. Elle évite à la firme de devoir repenser en profondeur l’Apple Watch, dont le format extrêmement compact repose justement sur une batterie intégrée et un boîtier totalement scellé. Plus largement, cette décision montre que Bruxelles est prête à adapter sa réglementation lorsque les contraintes techniques le justifient, sans pour autant remettre en cause son objectif d’améliorer la réparabilité des appareils électroniques.
L’Apple Watch échappe à une refonte
Le règlement européen sur les batteries, adopté en 2023, prévoit qu’à partir de 2027, les batteries des appareils électroniques portables devront pouvoir être retirées et remplacées facilement par leurs propriétaires. Cette obligation concernait potentiellement une large gamme de produits, bien au-delà des smartphones : écouteurs, claviers, souris, stylets et même les montres connectées.
Mais la Commission européenne vient de revoir sa copie. Elle estime désormais que certains appareils très compacts pourraient être exemptés lorsque l’accès à la batterie risquerait de compromettre leur sécurité, leur robustesse ou leur étanchéité.
Cette exemption couvre toutes les smartwatches, les bracelets connectés, les lunettes intelligentes, les trackers d’activité et, plus généralement, les objets connectés dont la conception repose sur un boîtier particulièrement compact et hermétique. Pour Bruxelles, forcer les fabricants à rendre ces batteries facilement accessibles pourrait avoir des conséquences négatives sur la résistance à l’eau ou sur la sécurité de certains produits.
Une certaine incertitude
La proposition de la Commission n’est toutefois pas encore entrée en vigueur. Elle doit désormais être examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Si aucune objection n’est formulée, le texte entrera automatiquement en application vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. À ce stade, rien ne laisse penser que cette exemption sera remise en cause.
Cette évolution intervient quelques jours après plusieurs critiques formulées par des responsables US. La Commission européenne soutient néanmoins que cette décision n’a pas été prise sous la pression des industriels ou des autorités américaines. Elle explique qu’elle résulte d’une large consultation menée auprès des fabricants, des associations de consommateurs et des États membres. Car le but serait avant tout d’éviter d’imposer des contraintes techniques irréalistes sur certains appareils particulièrement miniaturisés.
Qu’en penser ?
Cette annonce intervient alors que des rumeurs courent autour d’un futur Apple Pencil doté d’une batterie plus facilement remplaçable afin de respecter précisément cette réglementation européenne. Mais contrairement à une montre connectée ou à des lunettes intelligentes, un stylet ne présente pas les mêmes contraintes de miniaturisation ou d’étanchéité. Apple pourrait donc être amenée à modifier l’Apple Pencil, mais pas l’Apple Watch.
Cette exemption constitue une bonne nouvelle pour Apple. Elle évite à la firme de devoir repenser en profondeur l’Apple Watch, dont le format extrêmement compact repose justement sur une batterie intégrée et un boîtier totalement scellé. Plus largement, cette décision montre que Bruxelles est prête à adapter sa réglementation lorsque les contraintes techniques le justifient, sans pour autant remettre en cause son objectif d’améliorer la réparabilité des appareils électroniques.