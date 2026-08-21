Une Apple Watch Series 12 en céramique pour la rentrée ?

Qu’en penser ?



Le retour de la céramique serait plutôt une bonne surprise pour une Apple Watch Series 12 qui s’annonce pour le moment assez sage. Son aspect très différent de l’aluminium ou du titane permettrait surtout à Apple de proposer à nouveau une finition réellement distinctive. Des questions demeurent évidemment en suspend comme sa couleur, son positionnement dans la gamme et surtout son prix.