Une Apple Watch Series 12 en céramique pour la rentrée ?
Par Laurence - Publié le
Disparue de la gamme depuis maintenant six ans, l’Apple Watch en céramique pourrait faire son grand retour. Depuis une dizaine de jours, la rumeur gronde et la voici nourrie par le leaker et collectionneur de prototypes Kosutami. D'après lui, Apple aurait prévu de réintroduire ce matériau avec l’Apple Watch Series 12 attendue en septembre. Une finition devenue particulièrement recherchée par les collectionneurs depuis son abandon en 2020.
Apple pourrait profiter de sa prochaine génération de montres pour faire revenir une finition que les amateurs de la marque connaissent bien. Selon Kosutami, qui s’est notamment spécialisé dans les prototypes et produits Apple rares, l’Apple Watch Series 12 serait à nouveau proposée avec un boîtier en céramique.
La rumeur n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Mark Gurman indiquait au début du mois qu’Apple envisageait le retour de cette finition en 2026 ou en 2027. Kosutami se montre désormais plus précis et affirme qu’elle arriverait bien dès cette année.
En dehors de cette éventuelle finition, l’Apple Watch Series 12 ne devrait pas révolutionner la gamme. Les premières informations évoquent principalement une nouvelle puce destinée à améliorer les performances, accompagnée de plusieurs évolutions plus modestes.
La céramique a fait ses débuts sur l’Apple Watch Series 2 en septembre 2016 avec la Series 2, au prix de 1 449 € (c'était tout de même plus abordable que l'Apple Watch Edition, en alliage d’or jaune ou rose 18 carats, pour laquelle il fallait compter 11 000 €).
Sa fabrication était également assez particulière. Apple utilisait un mélange de poudres de zircone et d’alumine, comprimé avant d’être poli à l’aide d’une pâte diamantée. La firme présentait alors cette céramique comme quatre fois plus dure que l’acier inoxydable. Initialement disponible en blanc, elle avait été rejointe par une finition grise avec l’Apple Watch Series 3.
Apple n’a toutefois jamais vraiment réussi à installer durablement la céramique dans sa gamme. La finition avait complètement disparu avec la Series 4 en 2018, avant de faire un retour dès l’année suivante.
Avec l’Apple Watch Series 5, Apple proposait à nouveau une version blanche en céramique, accompagnée pour la première fois d’un boîtier en titane. L’expérience n’aura une nouvelle fois pas duré : dès la Series 6 lancée en 2020, la céramique disparaissait du catalogue. Elle n’est jamais revenue depuis. Cette rareté a d’ailleurs contribué à rendre certaines de ces Apple Watch particulièrement recherchées sur le marché de l’occasion et auprès des collectionneurs.
Le retour de la céramique serait plutôt une bonne surprise pour une Apple Watch Series 12 qui s’annonce pour le moment assez sage. Son aspect très différent de l’aluminium ou du titane permettrait surtout à Apple de proposer à nouveau une finition réellement distinctive. Des questions demeurent évidemment en suspend comme sa couleur, son positionnement dans la gamme et surtout son prix.
LE RETOUR DE L’APPLE WATCH CÉRAMIQUE ?
Apple pourrait profiter de sa prochaine génération de montres pour faire revenir une finition que les amateurs de la marque connaissent bien. Selon Kosutami, qui s’est notamment spécialisé dans les prototypes et produits Apple rares, l’Apple Watch Series 12 serait à nouveau proposée avec un boîtier en céramique.
La rumeur n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Mark Gurman indiquait au début du mois qu’Apple envisageait le retour de cette finition en 2026 ou en 2027. Kosutami se montre désormais plus précis et affirme qu’elle arriverait bien dès cette année.
En dehors de cette éventuelle finition, l’Apple Watch Series 12 ne devrait pas révolutionner la gamme. Les premières informations évoquent principalement une nouvelle puce destinée à améliorer les performances, accompagnée de plusieurs évolutions plus modestes.
UNE FINITION APPARUE IL Y A DIX ANS
La céramique a fait ses débuts sur l’Apple Watch Series 2 en septembre 2016 avec la Series 2, au prix de 1 449 € (c'était tout de même plus abordable que l'Apple Watch Edition, en alliage d’or jaune ou rose 18 carats, pour laquelle il fallait compter 11 000 €).
Sa fabrication était également assez particulière. Apple utilisait un mélange de poudres de zircone et d’alumine, comprimé avant d’être poli à l’aide d’une pâte diamantée. La firme présentait alors cette céramique comme quatre fois plus dure que l’acier inoxydable. Initialement disponible en blanc, elle avait été rejointe par une finition grise avec l’Apple Watch Series 3.
UNE HISTOIRE PLUTÔT MOUVEMENTÉE
Apple n’a toutefois jamais vraiment réussi à installer durablement la céramique dans sa gamme. La finition avait complètement disparu avec la Series 4 en 2018, avant de faire un retour dès l’année suivante.
Avec l’Apple Watch Series 5, Apple proposait à nouveau une version blanche en céramique, accompagnée pour la première fois d’un boîtier en titane. L’expérience n’aura une nouvelle fois pas duré : dès la Series 6 lancée en 2020, la céramique disparaissait du catalogue. Elle n’est jamais revenue depuis. Cette rareté a d’ailleurs contribué à rendre certaines de ces Apple Watch particulièrement recherchées sur le marché de l’occasion et auprès des collectionneurs.
Qu’en penser ?
Le retour de la céramique serait plutôt une bonne surprise pour une Apple Watch Series 12 qui s’annonce pour le moment assez sage. Son aspect très différent de l’aluminium ou du titane permettrait surtout à Apple de proposer à nouveau une finition réellement distinctive. Des questions demeurent évidemment en suspend comme sa couleur, son positionnement dans la gamme et surtout son prix.