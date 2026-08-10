L'Apple Watch céramique bientôt de retour ?
Par Laurence - Publié le
Disparue du catalogue depuis maintenant six ans, l’Apple Watch en céramique pourrait bientôt faire son grand retour. Apparemment, Apple envisage de ressusciter cette finition particulièrement haut de gamme, très prochainement, cette année ou en 2027.
Apple pourrait donc aller chercher dans son passé pour renouveler sa gamme. D’après Mark Gurman, un boîtier en céramique est actuellement prévu pour l’Apple Watch, avec un lancement possible dès 2026. Le journaliste conserve toutefois une petite réserve sur le calendrier, qui pourrait glisser jusqu’en 2027.
La céramique avait fait ses débuts sur l’Apple Watch Series 2 lancée en septembre 2016, au sympathique prix de 1 449 € (c'était tout de même plus abordable que l'Apple Watch Edition, en alliage d’or jaune ou rose 18 carats, pour laquelle il fallait compter 11 000 €).
Cette finition ne se contentait pas d’apporter une couleur blanche particulièrement reconnaissable. Apple utilisait un mélange de poudres de zircone et d’alumine compressées, avant un long processus de polissage à l’aide d’une pâte diamantée. Le constructeur présentait alors son matériau comme quatre fois plus dur que l’acier inoxydable, avec une surface particulièrement résistante aux rayures.
Avec l’Apple Watch Series 3, Apple avait même ajouté une version en céramique grise. L’expérience avait toutefois été interrompue dès la Series 4 en 2018, lorsque la gamme Edition avait temporairement disparu. La céramique blanche était finalement revenue une dernière fois avec l’Apple Watch Series 5 en 2019, accompagnée cette fois d’une nouvelle finition en titane. Apple l’avait définitivement abandonnée lors du lancement de la Series 6 en 2020. Depuis, ces modèles sont devenus relativement recherchés par certains collectionneurs sur le marché de l’occasion.
C’est probablement la principale inconnue pour le moment. Mark Gurman évoque le retour du matériau sans préciser exactement quel modèle en profitera, ni si Apple compte ressusciter le nom Apple Watch Edition. Le positionnement tarifaire sera également intéressant à surveiller.
Depuis 2022, l’Apple Watch Ultra occupe déjà le sommet de la gamme avec son boîtier en titane. Une nouvelle version en céramique pourrait donc soit venir compléter les matériaux proposés sur la Series 12, soit permettre à Apple de créer une déclinaison encore plus haut de gamme. Il faudra également voir si Cupertino reprend le spectaculaire blanc brillant de la Series 2 ou profite des progrès réalisés sur les matériaux pour proposer de nouvelles couleurs.
Le retour de la céramique pourrait surtout permettre à Apple de donner un peu de relief à une génération qui ne s’annonce pas révolutionnaire. Mais bon rien n'est moins sûr.... Selon Mark Gurman, l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 devraient poursuivre la tendance des évolutions modestes, avec principalement des améliorations internes.
Une hausse significative des performances serait néanmoins au programme, ce qui laisse envisager l’arrivée d’une nouvelle puce. Un changement qui ne serait pas complètement anodin : les deux dernières générations d’Apple Watch utilisent toujours la puce S10, elle-même techniquement très proche de la S9 introduite en 2023. Apple préparerait sans doute de nouvelles couleurs et de nouveaux bracelets, ainsi que plusieurs évolutions consacrées à la santé et au suivi des activités physiques.
La céramique reste probablement l’une des finitions les plus originales jamais proposées sur l’Apple Watch. Son blanc extrêmement brillant permettait surtout de reconnaître immédiatement le modèle, à une époque où Apple expérimentait encore beaucoup avec les matériaux de sa montre.
Son retour aurait donc du sens pour différencier une Series 12 dont les principales nouveautés devraient autrement rester assez discrètes. Reste une question essentielle : celle du prix. Entre la Series 12 et l’Ultra 4, Apple dispose déjà d’une gamme qui grimpe rapidement en tarif. Une nouvelle Apple Watch en céramique pourrait bien venir placer la barre encore un peu plus haut.
LE RETOUR D’UNE APPLE WATCH ASSEZ UNIQUE
Apple pourrait donc aller chercher dans son passé pour renouveler sa gamme. D’après Mark Gurman, un boîtier en céramique est actuellement prévu pour l’Apple Watch, avec un lancement possible dès 2026. Le journaliste conserve toutefois une petite réserve sur le calendrier, qui pourrait glisser jusqu’en 2027.
La céramique avait fait ses débuts sur l’Apple Watch Series 2 lancée en septembre 2016, au sympathique prix de 1 449 € (c'était tout de même plus abordable que l'Apple Watch Edition, en alliage d’or jaune ou rose 18 carats, pour laquelle il fallait compter 11 000 €).
UNE CÉRAMIQUE QUATRE FOIS PLUS DURE QUE L’ACIER
Cette finition ne se contentait pas d’apporter une couleur blanche particulièrement reconnaissable. Apple utilisait un mélange de poudres de zircone et d’alumine compressées, avant un long processus de polissage à l’aide d’une pâte diamantée. Le constructeur présentait alors son matériau comme quatre fois plus dur que l’acier inoxydable, avec une surface particulièrement résistante aux rayures.
Avec l’Apple Watch Series 3, Apple avait même ajouté une version en céramique grise. L’expérience avait toutefois été interrompue dès la Series 4 en 2018, lorsque la gamme Edition avait temporairement disparu. La céramique blanche était finalement revenue une dernière fois avec l’Apple Watch Series 5 en 2019, accompagnée cette fois d’une nouvelle finition en titane. Apple l’avait définitivement abandonnée lors du lancement de la Series 6 en 2020. Depuis, ces modèles sont devenus relativement recherchés par certains collectionneurs sur le marché de l’occasion.
QUELLE APPLE WATCH AURA DROIT À LA CÉRAMIQUE ?
C’est probablement la principale inconnue pour le moment. Mark Gurman évoque le retour du matériau sans préciser exactement quel modèle en profitera, ni si Apple compte ressusciter le nom Apple Watch Edition. Le positionnement tarifaire sera également intéressant à surveiller.
Depuis 2022, l’Apple Watch Ultra occupe déjà le sommet de la gamme avec son boîtier en titane. Une nouvelle version en céramique pourrait donc soit venir compléter les matériaux proposés sur la Series 12, soit permettre à Apple de créer une déclinaison encore plus haut de gamme. Il faudra également voir si Cupertino reprend le spectaculaire blanc brillant de la Series 2 ou profite des progrès réalisés sur les matériaux pour proposer de nouvelles couleurs.
Le retour de la céramique pourrait surtout permettre à Apple de donner un peu de relief à une génération qui ne s’annonce pas révolutionnaire. Mais bon rien n'est moins sûr.... Selon Mark Gurman, l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 devraient poursuivre la tendance des évolutions modestes, avec principalement des améliorations internes.
Une hausse significative des performances serait néanmoins au programme, ce qui laisse envisager l’arrivée d’une nouvelle puce. Un changement qui ne serait pas complètement anodin : les deux dernières générations d’Apple Watch utilisent toujours la puce S10, elle-même techniquement très proche de la S9 introduite en 2023. Apple préparerait sans doute de nouvelles couleurs et de nouveaux bracelets, ainsi que plusieurs évolutions consacrées à la santé et au suivi des activités physiques.
Qu’en penser ?
La céramique reste probablement l’une des finitions les plus originales jamais proposées sur l’Apple Watch. Son blanc extrêmement brillant permettait surtout de reconnaître immédiatement le modèle, à une époque où Apple expérimentait encore beaucoup avec les matériaux de sa montre.
Son retour aurait donc du sens pour différencier une Series 12 dont les principales nouveautés devraient autrement rester assez discrètes. Reste une question essentielle : celle du prix. Entre la Series 12 et l’Ultra 4, Apple dispose déjà d’une gamme qui grimpe rapidement en tarif. Une nouvelle Apple Watch en céramique pourrait bien venir placer la barre encore un peu plus haut.