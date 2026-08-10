L'Apple Watch céramique bientôt de retour ?

Qu’en penser ?



La céramique reste probablement l’une des finitions les plus originales jamais proposées sur l’Apple Watch. Son blanc extrêmement brillant permettait surtout de reconnaître immédiatement le modèle, à une époque où Apple expérimentait encore beaucoup avec les matériaux de sa montre.



Son retour aurait donc du sens pour différencier une Series 12 dont les principales nouveautés devraient autrement rester assez discrètes. Reste une question essentielle : celle du prix. Entre la Series 12 et l’Ultra 4, Apple dispose déjà d’une gamme qui grimpe rapidement en tarif. Une nouvelle Apple Watch en céramique pourrait bien venir placer la barre encore un peu plus haut.