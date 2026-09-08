L'Apple Watch sera-t-elle bientôt capable de mesurer l’activité cérébrale ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue discrètement de renforcer ses technologies liées à la santé. La firme a racheté Sonera, une startup californienne spécialisée dans des capteurs capables de mesurer les champs magnétiques produits par le cerveau et les muscles, sans même nécessiter de contact direct avec la peau. Une technologie qui pourrait un jour trouver sa place dans l’Apple Watch ou d’autres appareils portables.
L’acquisition aurait été réalisée plus tôt cette année, mais vient seulement d’être révélée par un avis publié sur le site de la Commission européenne (via). Apple n’a pour le moment pas détaillé ses projets concernant Sonera.
La technologie développée par la startup est en revanche particulièrement intéressante. Sonera travaille sur des capteurs biomagnétiques capables de détecter les minuscules champs magnétiques produits naturellement par l’activité du cerveau, des nerfs et des muscles.
Contrairement aux techniques électriques traditionnelles, qui nécessitent généralement des électrodes placées directement sur la peau, le système de Sonera peut fonctionner sans contact direct. L’entreprise estimait ainsi pouvoir rendre la mesure de l’activité cérébrale presque aussi simple que celle du rythme cardiaque ou de la température corporelle.
Pour parvenir à miniaturiser cette technologie, Sonera a notamment développé une puce biomagnétique pensée pour être intégrée à des appareils beaucoup plus compacts que les équipements médicaux traditionnellement utilisés pour mesurer ces signaux.
La startup envisageait plusieurs applications : contrôle avancé de prothèses grâce aux signaux musculaires, suivi de certaines pathologies neuromusculaires, recherche de biomarqueurs ou encore analyse des performances sportives.
Sonera évoquait surtout la possibilité de créer une nouvelle génération d’appareils portables capables d’exploiter directement l’activité musculaire. Un domaine qui semble assez naturellement compatible avec les travaux menés par Apple autour de la santé et de l’accessibilité.
Il serait évidemment prématuré d’en déduire qu’un capteur biomagnétique arrivera prochainement dans l’Apple Watch. Cupertino rachète régulièrement de petites entreprises pour récupérer leurs technologies, leurs brevets ou simplement leurs équipes, sans que cela débouche nécessairement sur un produit commercial.
Mais les travaux de Sonera pourraient trouver plusieurs applications dans l’écosystème Apple. Une montre capable d’analyser plus précisément l’activité musculaire pourrait par exemple enrichir le suivi sportif ou permettre de nouvelles interactions sans avoir à toucher l’écran.
Les possibilités en matière d’accessibilité sont également importantes. Détecter certains signaux musculaires pourrait permettre de contrôler un appareil avec des mouvements extrêmement faibles, dans la continuité des fonctions déjà développées par Apple pour faciliter l’utilisation de ses produits.
Après le rythme cardiaque, l’ECG, la température ou encore le taux d’oxygène sanguin sur certains modèles, Apple cherche depuis longtemps à augmenter le nombre de données physiologiques que ses appareils peuvent mesurer sans devenir de véritables dispositifs médicaux encombrants.
Sonera s’inscrit parfaitement dans cette logique de miniaturisation. Mesurer des signaux provenant des muscles, voire du cerveau, avec un petit capteur et sans électrode collée sur la peau ouvrirait évidemment beaucoup de possibilités.
Pour autant, un rachat ne constitue pas une feuille de route. Entre une technologie expérimentale et son intégration dans une Apple Watch vendue à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, les contraintes de taille, de consommation, de fiabilité et de réglementation restent considérables.
MESURER LES SIGNAUX DU CERVEAU SANS ÉLECTRODES
L’acquisition aurait été réalisée plus tôt cette année, mais vient seulement d’être révélée par un avis publié sur le site de la Commission européenne (via). Apple n’a pour le moment pas détaillé ses projets concernant Sonera.
La technologie développée par la startup est en revanche particulièrement intéressante. Sonera travaille sur des capteurs biomagnétiques capables de détecter les minuscules champs magnétiques produits naturellement par l’activité du cerveau, des nerfs et des muscles.
Contrairement aux techniques électriques traditionnelles, qui nécessitent généralement des électrodes placées directement sur la peau, le système de Sonera peut fonctionner sans contact direct. L’entreprise estimait ainsi pouvoir rendre la mesure de l’activité cérébrale presque aussi simple que celle du rythme cardiaque ou de la température corporelle.
UNE PUCE BIOMAGNÉTIQUE POUR LES OBJETS CONNECTÉS
Pour parvenir à miniaturiser cette technologie, Sonera a notamment développé une puce biomagnétique pensée pour être intégrée à des appareils beaucoup plus compacts que les équipements médicaux traditionnellement utilisés pour mesurer ces signaux.
La startup envisageait plusieurs applications : contrôle avancé de prothèses grâce aux signaux musculaires, suivi de certaines pathologies neuromusculaires, recherche de biomarqueurs ou encore analyse des performances sportives.
Sonera évoquait surtout la possibilité de créer une nouvelle génération d’appareils portables capables d’exploiter directement l’activité musculaire. Un domaine qui semble assez naturellement compatible avec les travaux menés par Apple autour de la santé et de l’accessibilité.
UNE TECHNOLOGIE POUR UNE FUTURE APPLE WATCH ?
Il serait évidemment prématuré d’en déduire qu’un capteur biomagnétique arrivera prochainement dans l’Apple Watch. Cupertino rachète régulièrement de petites entreprises pour récupérer leurs technologies, leurs brevets ou simplement leurs équipes, sans que cela débouche nécessairement sur un produit commercial.
Mais les travaux de Sonera pourraient trouver plusieurs applications dans l’écosystème Apple. Une montre capable d’analyser plus précisément l’activité musculaire pourrait par exemple enrichir le suivi sportif ou permettre de nouvelles interactions sans avoir à toucher l’écran.
Les possibilités en matière d’accessibilité sont également importantes. Détecter certains signaux musculaires pourrait permettre de contrôler un appareil avec des mouvements extrêmement faibles, dans la continuité des fonctions déjà développées par Apple pour faciliter l’utilisation de ses produits.
QU’EN PENSER ?
Après le rythme cardiaque, l’ECG, la température ou encore le taux d’oxygène sanguin sur certains modèles, Apple cherche depuis longtemps à augmenter le nombre de données physiologiques que ses appareils peuvent mesurer sans devenir de véritables dispositifs médicaux encombrants.
Sonera s’inscrit parfaitement dans cette logique de miniaturisation. Mesurer des signaux provenant des muscles, voire du cerveau, avec un petit capteur et sans électrode collée sur la peau ouvrirait évidemment beaucoup de possibilités.
Pour autant, un rachat ne constitue pas une feuille de route. Entre une technologie expérimentale et son intégration dans une Apple Watch vendue à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, les contraintes de taille, de consommation, de fiabilité et de réglementation restent considérables.