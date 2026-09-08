L'Apple Watch sera-t-elle bientôt capable de mesurer l’activité cérébrale ?

QU’EN PENSER ?



Après le rythme cardiaque, l’ECG, la température ou encore le taux d’oxygène sanguin sur certains modèles, Apple cherche depuis longtemps à augmenter le nombre de données physiologiques que ses appareils peuvent mesurer sans devenir de véritables dispositifs médicaux encombrants.



Sonera s’inscrit parfaitement dans cette logique de miniaturisation. Mesurer des signaux provenant des muscles, voire du cerveau, avec un petit capteur et sans électrode collée sur la peau ouvrirait évidemment beaucoup de possibilités.



Pour autant, un rachat ne constitue pas une feuille de route. Entre une technologie expérimentale et son intégration dans une Apple Watch vendue à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, les contraintes de taille, de consommation, de fiabilité et de réglementation restent considérables.