Une Apple Watch SE 4 en vue ?

L’APPLE WATCH SE 3 IMPOSSIBLE À COMMANDER

UNE APPLE WATCH SE 4 IMPRÉVUE ?

OU SIMPLEMENT UN BUG DE L’APPLE STORE ?

QU’EN PENSER ?



À quelques heures du keynote, l’Apple Watch SE 3 devient finalement l’un des petits mystères de la soirée. Une rupture de stock généralisée peut difficilement passer inaperçue à ce moment précis, mais l’absence totale de rumeurs autour d’une SE 4 invite à la prudence. Alors bug de l’Apple Store, simple problème de stock ou véritable surprise de dernière minute ?

Apple doit dévoiler ce soir sa nouvelle génération d’iPhone, accompagnée des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4.Comme l’a remarquésur les sites US (mais c'est aussi valable en France),. Il est toujours possible de sélectionner le boîtier, le bracelet et les différentes options, mais au moment de finaliser la configuration, l’Apple Store affiche simplement la mention indisponible, le bouton bleu pour valider son achat est inactif.... Le problème concerne aussi bien la livraison que le retrait dans un Apple Store et semble toucher l’ensemble des configurations.La situation est d’autant plus étrange qu’Mais surtout, aucune Apple Watch SE 4 ne figurait dans les pronostics de la keynote. Les différentes rumeurs de ces derniers mois se sont essentiellement concentrées sur, sans évoquer de renouvellement du modèle le plus abordable de la gamme.Cette indisponibilité généralisée pourrait donc constituer un premier indice d’unL’indisponibilité peut parfaitement être provoquée par un problème technique ou une modification temporaire des systèmes de l’Apple Store à l’approche du keynote. Ou alors un simple rafraîchissement (ou pire une augmentation des prix).En l'état, rien ne permet de confirmer l’arrivée d’une nouvelle montre. D’autant qu’un lancement d’Apple Watch SE 4. Les chaînes de production et les différents fournisseurs d’Apple rendent désormais particulièrement difficile le développement totalement secret d’un nouveau produit.