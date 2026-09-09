Une Apple Watch SE 4 en vue ?
Par Laurence - Publié le
À quelques heures de la keynote, l’Apple Watch SE 3 est totalement indisponible à la commande, quelle que soit la configuration choisie. De quoi envisager l’arrivée surprise d’une Apple Watch SE 4, alors qu’aucune rumeur sérieuse ne l’avait annoncée jusqu’ici. A moins qu'il ne s'agisse d'un petit bug ?
Apple doit dévoiler ce soir sa nouvelle génération d’iPhone, accompagnée des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Mais un troisième modèle pourrait finalement se joindre à la fête.
Comme l’a remarqué MacRumors sur les sites US (mais c'est aussi valable en France), l’Apple Watch SE 3 n’est actuellement plus disponible sur le site d’Apple. Il est toujours possible de sélectionner le boîtier, le bracelet et les différentes options, mais au moment de finaliser la configuration, l’Apple Store affiche simplement la mention indisponible, le bouton bleu pour valider son achat est inactif.... Le problème concerne aussi bien la livraison que le retrait dans un Apple Store et semble toucher l’ensemble des configurations.
La situation est d’autant plus étrange qu’Apple ne retire généralement pas complètement un produit de la vente quelques heures avant l’annonce de son successeur.
Mais surtout, aucune Apple Watch SE 4 ne figurait dans les pronostics de la keynote. Les différentes rumeurs de ces derniers mois se sont essentiellement concentrées sur les Series 12 et Ultra 4, sans évoquer de renouvellement du modèle le plus abordable de la gamme.
Cette indisponibilité généralisée pourrait donc constituer un premier indice d’un one more thing. Une nouvelle SE permettrait notamment à la firme de conserver une montre plus accessible aux côtés des modèles haut de gamme renouvelés cette année.
Il faut toutefois rester prudent. L’indisponibilité peut parfaitement être provoquée par un problème technique ou une modification temporaire des systèmes de l’Apple Store à l’approche du keynote. Ou alors un simple rafraîchissement (ou pire une augmentation des prix).
En l'état, rien ne permet de confirmer l’arrivée d’une nouvelle montre. D’autant qu’un lancement d’Apple Watch SE 4 sans pratiquement aucune fuite préalable serait assez inhabituel. Les chaînes de production et les différents fournisseurs d’Apple rendent désormais particulièrement difficile le développement totalement secret d’un nouveau produit.
À quelques heures du keynote, l’Apple Watch SE 3 devient finalement l’un des petits mystères de la soirée. Une rupture de stock généralisée peut difficilement passer inaperçue à ce moment précis, mais l’absence totale de rumeurs autour d’une SE 4 invite à la prudence. Alors bug de l’Apple Store, simple problème de stock ou véritable surprise de dernière minute ?
L’APPLE WATCH SE 3 IMPOSSIBLE À COMMANDER
Apple doit dévoiler ce soir sa nouvelle génération d’iPhone, accompagnée des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Mais un troisième modèle pourrait finalement se joindre à la fête.
Comme l’a remarqué MacRumors sur les sites US (mais c'est aussi valable en France), l’Apple Watch SE 3 n’est actuellement plus disponible sur le site d’Apple. Il est toujours possible de sélectionner le boîtier, le bracelet et les différentes options, mais au moment de finaliser la configuration, l’Apple Store affiche simplement la mention indisponible, le bouton bleu pour valider son achat est inactif.... Le problème concerne aussi bien la livraison que le retrait dans un Apple Store et semble toucher l’ensemble des configurations.
UNE APPLE WATCH SE 4 IMPRÉVUE ?
La situation est d’autant plus étrange qu’Apple ne retire généralement pas complètement un produit de la vente quelques heures avant l’annonce de son successeur.
Mais surtout, aucune Apple Watch SE 4 ne figurait dans les pronostics de la keynote. Les différentes rumeurs de ces derniers mois se sont essentiellement concentrées sur les Series 12 et Ultra 4, sans évoquer de renouvellement du modèle le plus abordable de la gamme.
Cette indisponibilité généralisée pourrait donc constituer un premier indice d’un one more thing. Une nouvelle SE permettrait notamment à la firme de conserver une montre plus accessible aux côtés des modèles haut de gamme renouvelés cette année.
OU SIMPLEMENT UN BUG DE L’APPLE STORE ?
Il faut toutefois rester prudent. L’indisponibilité peut parfaitement être provoquée par un problème technique ou une modification temporaire des systèmes de l’Apple Store à l’approche du keynote. Ou alors un simple rafraîchissement (ou pire une augmentation des prix).
En l'état, rien ne permet de confirmer l’arrivée d’une nouvelle montre. D’autant qu’un lancement d’Apple Watch SE 4 sans pratiquement aucune fuite préalable serait assez inhabituel. Les chaînes de production et les différents fournisseurs d’Apple rendent désormais particulièrement difficile le développement totalement secret d’un nouveau produit.
QU’EN PENSER ?
À quelques heures du keynote, l’Apple Watch SE 3 devient finalement l’un des petits mystères de la soirée. Une rupture de stock généralisée peut difficilement passer inaperçue à ce moment précis, mais l’absence totale de rumeurs autour d’une SE 4 invite à la prudence. Alors bug de l’Apple Store, simple problème de stock ou véritable surprise de dernière minute ?