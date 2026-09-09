Apple Watch Series 12 : quoi de neuf cette année ?
Par Laurence - Publié le
Apple profite de sa keynote de septembre pour dévoiler l’Apple Watch Series 12. Cette nouvelle génération conserve une formule désormais bien connue, tout en faisant évoluer ses fonctions de santé, de sport et de suivi au quotidien. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle montre d’Apple.
Apple poursuit son keynote avec ses nouvelles montres connectées et dévoile officiellement les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Sans surprise, elle insiste une nouvelle fois sur la santé et le sport, deux domaines devenus centraux pour l’Apple Watch au fil des générations.
Cette année, Apple promet toutefois d’aller plus loin avec un tout nouveau système de capteurs dédiés à la santé, commun à la Series 12 et à l’Ultra 4. Le constructeur ne détaille pas encore précisément son fonctionnement, mais présente cette nouvelle architecture comme l’une des principales évolutions de ses montres pour améliorer le suivi de la santé et de l’activité physique.
L’Apple Watch Series 12 inaugure un nouveau système de capteurs dédiés à la santé, avec plusieurs modifications matérielles. Apple a notamment augmenté la surface des électrodes afin d’améliorer le contact avec la peau lors d’un ECG (cela pourrait être mieux pour les mesures pendant le sport également). Les photodiodes ont également été réorganisées en anneau pour mieux capter la lumière, tandis que de nouvelles LED vertes, plus grandes et moins énergivores, doivent permettre de conserver des mesures précises même lorsque l’utilisateur est en mouvement.
Cette nouvelle architecture permet surtout d’augmenter considérablement la fréquence des mesures. L’Apple Watch Series 12 peut désormais relever la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, soit jusqu’à 60 fois plus souvent qu’auparavant. La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) peut quant à elle être mesurée jusqu’à toutes les cinq minutes, 24 fois plus fréquemment. Apple affirme avoir comparé son système à plusieurs autres appareils connectés lors d’une étude menée auprès de centaines de participants pratiquant course, vélo ou entraînement fractionné, avec une ceinture ECG comme référence.
Grâce à ses nouveaux capteurs, l’Apple Watch Series 12 introduit également un score de préparation destiné à mieux évaluer l’état de forme au quotidien. Chaque matin, la montre analyse l’activité récente, les constantes physiologiques et le sommeil pour attribuer un score accompagné d’une recommandation simple : récupérer, ralentir, être prêt ou au contraire profiter de sa forme pour intensifier l’effort. L’idée est notamment d’éviter de se fier uniquement aux performances sportives et de mieux prendre en compte la récupération.
Apple va également plus loin avec Health Age, une nouvelle fonction qui cherche à comparer l’âge de santé de l’utilisateur à son âge réel. Elle croise différentes mesures provenant de l’Apple Watch, comme la VO2 Max ou le sommeil, avec certains biomarqueurs issus d’analyses sanguines. L’objectif est d’identifier les habitudes qui influencent le plus cet âge physiologique et de proposer des pistes pour l’améliorer.
Ces nouveautés s’accompagnent d’une refonte complète de l’app Santé, qui utilisera Apple Intelligence pour transformer les nombreuses données collectées en recommandations davantage personnalisées. La nouvelle app Santé, entièrement repensée autour de ces fonctions, arrivera toutefois plus tard dans l’année.
Autre nouveauté intéressante, Apple veut exploiter davantage les microphones intégrés à l’Apple Watch avec une fonction baptisée Audio Intelligence. Le principe rappelle Visual Intelligence sur l’iPhone : au lieu d’analyser ce que voit la caméra, l’intelligence artificielle cherche ici à comprendre les sons entendus par la montre.
Apple n’a pas encore détaillé toutes les utilisations possibles, mais présente cette technologie comme le point de départ d’une nouvelle catégorie de fonctions Apple Intelligence. Enfin, un nouveau test de VO2 max utilisera conjointement l’iPhone et l’Apple Watch : l’utilisateur placera son téléphone de manière à être filmé pendant une série d’exercices, afin d’obtenir immédiatement une évaluation.
La nouvelle puce S11 permet à Apple d’introduire Audio Intelligence directement sur l’Apple Watch Series 12, avec un traitement effectué sur l’appareil. La montre peut notamment reconnaître certains sons environnants, comme une alarme, une sonnette ou les pleurs d’un bébé, une fonction particulièrement intéressante pour les personnes sourdes ou malentendantes. Apple ajoute également Live Rewind, capable de revenir sur les 15 dernières secondes pour transcrire et afficher ce qui vient d’être dit.
A cela, s'ajoute la fonction Siri Recap qui peut prendre des notes pendant certaines conversations et en extraire automatiquement un titre, un résumé et les principaux points à retenir. Apple cite par exemple une réunion professionnelle ou un rendez-vous parents-professeurs. L’utilisateur choisit précisément quand cette écoute est active, avec la possibilité de définir des plages horaires ou de l’activer ponctuellement depuis le Centre de contrôle. Apple précise surtout qu’aucun enregistrement audio n’est créé ni conservé. Ces fonctions seront proposées en bêta plus tard cette année, d’abord en anglais.
Apple fait également évoluer la construction de la Series 12. Les modèles en aluminium bénéficient désormais du Ceramic Shield, avec un écran annoncé comme 60 % plus résistant.
La montre sera proposée en aluminium dans quatre finitions — gris sidéral, noir, or clair et bronze foncé — tandis que deux versions en titane poli seront disponibles en or éclatant et naturel. Apple ajoute enfin une Apple Watch Series 12 en céramique, marquant le retour de ce matériau dans la gamme.
Du coté des prix, l'Apple Watch Series 12 est proposée à partir de 399 $ et l'Ultra 4 à partir de 799 $. Toutes deux sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et seront commercialisées le 18 septembre.
En cours de rédaction
APPLE WATCH SERIES 12 : LA SANTÉ TOUJOURS AU CENTRE
Apple poursuit son keynote avec ses nouvelles montres connectées et dévoile officiellement les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Sans surprise, elle insiste une nouvelle fois sur la santé et le sport, deux domaines devenus centraux pour l’Apple Watch au fil des générations.
Cette année, Apple promet toutefois d’aller plus loin avec un tout nouveau système de capteurs dédiés à la santé, commun à la Series 12 et à l’Ultra 4. Le constructeur ne détaille pas encore précisément son fonctionnement, mais présente cette nouvelle architecture comme l’une des principales évolutions de ses montres pour améliorer le suivi de la santé et de l’activité physique.
L’Apple Watch Series 12 inaugure un nouveau système de capteurs dédiés à la santé, avec plusieurs modifications matérielles. Apple a notamment augmenté la surface des électrodes afin d’améliorer le contact avec la peau lors d’un ECG (cela pourrait être mieux pour les mesures pendant le sport également). Les photodiodes ont également été réorganisées en anneau pour mieux capter la lumière, tandis que de nouvelles LED vertes, plus grandes et moins énergivores, doivent permettre de conserver des mesures précises même lorsque l’utilisateur est en mouvement.
Cette nouvelle architecture permet surtout d’augmenter considérablement la fréquence des mesures. L’Apple Watch Series 12 peut désormais relever la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, soit jusqu’à 60 fois plus souvent qu’auparavant. La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) peut quant à elle être mesurée jusqu’à toutes les cinq minutes, 24 fois plus fréquemment. Apple affirme avoir comparé son système à plusieurs autres appareils connectés lors d’une étude menée auprès de centaines de participants pratiquant course, vélo ou entraînement fractionné, avec une ceinture ECG comme référence.
UN SCORE POUR SAVOIR S’IL FAUT LEVER LE PIED
Grâce à ses nouveaux capteurs, l’Apple Watch Series 12 introduit également un score de préparation destiné à mieux évaluer l’état de forme au quotidien. Chaque matin, la montre analyse l’activité récente, les constantes physiologiques et le sommeil pour attribuer un score accompagné d’une recommandation simple : récupérer, ralentir, être prêt ou au contraire profiter de sa forme pour intensifier l’effort. L’idée est notamment d’éviter de se fier uniquement aux performances sportives et de mieux prendre en compte la récupération.
Apple va également plus loin avec Health Age, une nouvelle fonction qui cherche à comparer l’âge de santé de l’utilisateur à son âge réel. Elle croise différentes mesures provenant de l’Apple Watch, comme la VO2 Max ou le sommeil, avec certains biomarqueurs issus d’analyses sanguines. L’objectif est d’identifier les habitudes qui influencent le plus cet âge physiologique et de proposer des pistes pour l’améliorer.
Ces nouveautés s’accompagnent d’une refonte complète de l’app Santé, qui utilisera Apple Intelligence pour transformer les nombreuses données collectées en recommandations davantage personnalisées. La nouvelle app Santé, entièrement repensée autour de ces fonctions, arrivera toutefois plus tard dans l’année.
L’APPLE WATCH COMMENCE AUSSI À VOUS « ÉCOUTER »
Autre nouveauté intéressante, Apple veut exploiter davantage les microphones intégrés à l’Apple Watch avec une fonction baptisée Audio Intelligence. Le principe rappelle Visual Intelligence sur l’iPhone : au lieu d’analyser ce que voit la caméra, l’intelligence artificielle cherche ici à comprendre les sons entendus par la montre.
Apple n’a pas encore détaillé toutes les utilisations possibles, mais présente cette technologie comme le point de départ d’une nouvelle catégorie de fonctions Apple Intelligence. Enfin, un nouveau test de VO2 max utilisera conjointement l’iPhone et l’Apple Watch : l’utilisateur placera son téléphone de manière à être filmé pendant une série d’exercices, afin d’obtenir immédiatement une évaluation.
La nouvelle puce S11 permet à Apple d’introduire Audio Intelligence directement sur l’Apple Watch Series 12, avec un traitement effectué sur l’appareil. La montre peut notamment reconnaître certains sons environnants, comme une alarme, une sonnette ou les pleurs d’un bébé, une fonction particulièrement intéressante pour les personnes sourdes ou malentendantes. Apple ajoute également Live Rewind, capable de revenir sur les 15 dernières secondes pour transcrire et afficher ce qui vient d’être dit.
A cela, s'ajoute la fonction Siri Recap qui peut prendre des notes pendant certaines conversations et en extraire automatiquement un titre, un résumé et les principaux points à retenir. Apple cite par exemple une réunion professionnelle ou un rendez-vous parents-professeurs. L’utilisateur choisit précisément quand cette écoute est active, avec la possibilité de définir des plages horaires ou de l’activer ponctuellement depuis le Centre de contrôle. Apple précise surtout qu’aucun enregistrement audio n’est créé ni conservé. Ces fonctions seront proposées en bêta plus tard cette année, d’abord en anglais.
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ET COLORIS
Apple fait également évoluer la construction de la Series 12. Les modèles en aluminium bénéficient désormais du Ceramic Shield, avec un écran annoncé comme 60 % plus résistant.
La montre sera proposée en aluminium dans quatre finitions — gris sidéral, noir, or clair et bronze foncé — tandis que deux versions en titane poli seront disponibles en or éclatant et naturel. Apple ajoute enfin une Apple Watch Series 12 en céramique, marquant le retour de ce matériau dans la gamme.
Du coté des prix, l'Apple Watch Series 12 est proposée à partir de 399 $ et l'Ultra 4 à partir de 799 $. Toutes deux sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et seront commercialisées le 18 septembre.