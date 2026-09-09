Apple Watch Series 12 : quoi de neuf cette année ?

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APPLE WATCH SERIES 12 : LA SANTÉ TOUJOURS AU CENTRE

UN SCORE POUR SAVOIR S’IL FAUT LEVER LE PIED

L’APPLE WATCH COMMENCE AUSSI À VOUS « ÉCOUTER »

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ET COLORIS

Apple poursuit son keynote avec ses nouvelles montres connectées et dévoile officiellement les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Sans surprise, elle insisteCette année,. Le constructeur ne détaille pas encore précisément son fonctionnement, mais présente cette nouvelle architecture comme l’une des principales évolutions de ses montres pour améliorer le suivi de la santé et de l’activité physique.Apple a notamment augmenté la surface des électrodes afin d’(cela pourrait être mieux pour les mesures pendant le sport également).en anneau pour mieux capter la lumière, tandis que de nouvelles LED vertes, plus grandes et moins énergivores, doivent permettre de conserver des mesures précises même lorsque l’utilisateur est en mouvement.L’Apple Watch Series 12 peut désormais relever la fréquence cardiaque, soit jusqu’à 60 fois plus souvent qu’auparavant. La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) peut quant à elle être mesurée jusqu’à toutes les cinq minutes, 24 fois plus fréquemment. Apple affirme avoir comparé son système à plusieurs autres appareils connectés lors d’une étude menée auprès de centaines de participants pratiquant course, vélo ou entraînement fractionné, avec une ceinture ECG comme référence.Grâce à ses nouveaux capteurs,. Chaque matin, la montre analyse l’activité récente, les constantes physiologiques et le sommeil pour attribuer un score accompagné d’une recommandation simple :, ralentir, être prêt ou au contraire profiter de sa forme pour intensifier l’effort. L’idée est notamment d’éviter de se fier uniquement aux performances sportives et de mieux prendre en compte la récupération.Apple va également plus loin avecl. Elle croise différentes mesures provenant de l’Apple Watch, comme la VO2 Max ou le sommeil, avec certains biomarqueurs issus d’analyses sanguines. L’objectif est d’identifier les habitudes qui influencent le plus cet âge physiologique et de proposer des pistes pour l’améliorer.Ces nouveautés s’accompagnent d’une, qui utilisera Apple Intelligence pour transformer les nombreuses données collectées en recommandations davantage personnalisées. La nouvelle app Santé, entièrement repensée autour de ces fonctions, arrivera toutefois plus tard dans l’année.Autre nouveauté intéressante,. Le principe rappelle Visual Intelligence sur l’iPhone : au lieu d’analyser ce que voit la caméra, l’intelligence artificielle cherche ici à comprendre les sons entendus par la montre.Apple n’a pas encore détaillé toutes les utilisations possibles, mais. Enfin, unutilisera conjointement l’iPhone et l’Apple Watch : l’utilisateur placera son téléphone de manière à être filmé pendant une série d’exercices, afin d’obtenir immédiatement une évaluation.La montre peut notamment reconnaître certains sons environnants, comme une alarme, une sonnette ou les pleurs d’un bébé, une fonction particulièrement intéressante pour les personnes sourdes ou malentendantes.Apple cite par exemple une réunion professionnelle ou un rendez-vous parents-professeurs. L’utilisateur choisit précisément quand cette écoute est active, avec la possibilité de définir des plages horaires ou de l’activer ponctuellement depuis le Centre de contrôle.. Ces fonctions seront proposées en bêta plus tard cette année, d’abord en anglais.Les modèles en aluminium bénéficient désormais du Ceramic Shield, avec un écran annoncé comme 60 % plus résistant.La montre sera proposée en aluminium dans quatre finitions —— tandis que deux versions en titane poli seront disponibles en or éclatant et naturel.Du coté des prix,. Toutes deux sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et seront commercialisées le 18 septembre.