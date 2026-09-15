watchOS 27 : voici toutes les nouveautés à découvrir sur l’Apple Watch

QU’EN PENSER ?



watchOS 27 est finalement une mise à jour plus importante qu’elle n’en a l’air. Apple ne bouleverse pas complètement l’interface de sa montre, mais commence surtout à transformer l’Apple Watch en véritable extension d’Apple Intelligence, avec Siri AI, une Pile intelligente plus contextuelle et, sur les derniers modèles, Audio Intelligence.



Pour les utilisateurs français, le bilan est néanmoins plus mitigé au lancement. Plusieurs des nouveautés les plus intéressantes reposent sur Siri AI, encore indisponible dans l’Union européenne, tandis que Live Rewind et Siri Recap sont réservés aux Series 12 et Ultra 4 et arriveront plus tard. Enfin, l’abandon des Series 6, 7, 8, SE 2 et Ultra 1 paraît particulièrement brutal pour des montres dont certaines sont encore loin d’être obsolètes.