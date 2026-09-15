watchOS 27 : voici toutes les nouveautés à découvrir sur l’Apple Watch
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs mois de bêtas, watchOS 27 est désormais disponible pour les Apple Watch compatibles. Cette année, Apple mise largement sur l’intelligence artificielle, mais fait également évoluer la santé, le sport, la Pile intelligente et même la manière d’accéder aux applications. Voici les principales nouveautés à retenir.
C’est probablement le changement le plus important de watchOS 27. Siri AI dispose désormais de sa propre application sur l’Apple Watch, placée au centre de la nouvelle grille dynamique accessible depuis la Couronne Digitale.
L’assistant devient surtout beaucoup plus autonome. Il peut répondre à des questions plus complexes et comprendre des demandes formulées naturellement, sans systématiquement renvoyer vers l’iPhone. Les conversations sont également synchronisées avec l’app Siri sur l’iPhone, l’iPad et le Mac : il est ainsi possible de commencer une discussion depuis son poignet et de la poursuivre sur un écran plus confortable.
La montre ne réalise toutefois pas nécessairement elle-même tous les calculs : pour de nombreuses fonctions, elle s’appuie sur un iPhone compatible Apple Intelligence situé à proximité. Et surtout, Siri AI n’est pas disponible sur l’iPhone dans l’Union européenne au lancement d’iOS 27. En France, l’application Siri peut donc apparaître sur la montre, mais les nouvelles fonctions d’IA qui dépendent du nouvel assistant ne sont pas accessibles dans les mêmes conditions que dans les pays où Siri AI est disponible.
watchOS 27 modifie également une habitude bien ancrée. Une pression sur la Couronne Digitale n’affiche plus directement le lanceur d’applications traditionnel, mais une grille dynamique mettant notamment en avant Siri et différentes apps suggérées en fonction du contexte.
Le lanceur complet reste accessible, mais demande désormais une manipulation supplémentaire (il faut appuyer sur l'icône avec les lignes d'apps). Apple abandonne également l’ancien raccourci multitâche associé au double-clic sur la Couronne Digitale.
Autre disparition : Talkie-walkie tire sa révérence. L’application permettait depuis watchOS 5 de transformer deux Apple Watch en petits talkies-walkies utilisant FaceTime Audio.
À l’inverse, Localiser gagne une application unifiée et la Pile intelligente devient davantage contextuelle, avec des suggestions qui cherchent à anticiper les informations ou fonctions dont l’utilisateur pourrait avoir besoin.
Apple continue évidemment d’améliorer le suivi de l’activité physique. Workout Buddy évolue encore et peut désormais fonctionner sans que l’iPhone soit nécessairement à proximité pour certaines fonctions, ce qui est évidemment plus pratique pour courir ou s’entraîner sans son smartphone.
Apple a également revu ses algorithmes pour améliorer la mesure des distances lors des marches et courses sur tapis roulant. Le comptage des pas a parallèlement été harmonisé entre Santé et Fitness afin d’éviter que les deux applications n’affichent parfois des valeurs différentes. Plusieurs évolutions concernent également le suivi de la santé féminine et des cycles.
C’est probablement l’une des nouveautés les plus étonnantes de cette génération, mais elle est réservée aux nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Grâce à Audio Intelligence et à leur nouvelle puce, ces modèles peuvent analyser certains sons directement depuis la montre. Apple propose notamment Live Rewind, une fonction capable de récupérer les 15 dernières secondes d’une conversation afin d’afficher ce qui vient d’être dit.
Plus impressionnant encore, Siri Recap pourra écouter les conversations pendant une période définie par l’utilisateur et en extraire les informations importantes. L’idée est par exemple de suivre une réunion sans avoir à prendre constamment des notes. Apple précise qu’aucun fichier audio n’est créé ou conservé : une version condensée et chiffrée de la conversation peut en revanche être envoyée vers Private Cloud Compute pour générer le résumé.
Siri Recap sera désactivé par défaut et pourra être limité à certaines plages horaires. Les résumés pourront ensuite être retrouvés dans l’application Siri ou exportés vers Notes. La fonction arrivera toutefois plus tard dans l’année et d’abord en anglais.
watchOS 27 accompagne également les nouvelles capacités des Series 12 et Ultra 4. Grâce à leur nouvelle architecture de capteurs, ces modèles peuvent effectuer des mesures cardiaques beaucoup plus fréquentes.
Apple introduit notamment un score de préparation, qui analyse l’activité récente, le sommeil et différentes constantes physiologiques afin d’indiquer chaque matin s’il vaut mieux récupérer, ralentir ou au contraire intensifier l’effort.
Une autre fonction baptisée Health Age cherche à comparer l’âge physiologique à l’âge réel à partir de différentes données de santé. Ces fonctions sont donc liées au nouveau matériel et ne doivent pas être confondues avec les nouveautés disponibles sur toutes les montres compatibles avec watchOS 27.
C’est certainement la mauvaise surprise de watchOS 27. Apple abandonne d’un seul coup plusieurs générations de montres encore relativement récentes. Les Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE 2 et la première Apple Watch Ultra ne peuvent pas installer watchOS 27. Apple explique cette décision par les nouvelles exigences matérielles du système, en particulier celles liées à Siri et à Apple Intelligence.
Il faut désormais au minimum une Apple Watch Series 9, Ultra 2 ou SE 3. Sont donc compatibles les Series 9, 10, 11 et 12, les Ultra 2, Ultra 3 et Ultra 4 ainsi que l’Apple Watch SE 3. Les modèles exclus continueront néanmoins de recevoir des correctifs de sécurité sous watchOS 26.
watchOS 27 est finalement une mise à jour plus importante qu’elle n’en a l’air. Apple ne bouleverse pas complètement l’interface de sa montre, mais commence surtout à transformer l’Apple Watch en véritable extension d’Apple Intelligence, avec Siri AI, une Pile intelligente plus contextuelle et, sur les derniers modèles, Audio Intelligence.
Pour les utilisateurs français, le bilan est néanmoins plus mitigé au lancement. Plusieurs des nouveautés les plus intéressantes reposent sur Siri AI, encore indisponible dans l’Union européenne, tandis que Live Rewind et Siri Recap sont réservés aux Series 12 et Ultra 4 et arriveront plus tard. Enfin, l’abandon des Series 6, 7, 8, SE 2 et Ultra 1 paraît particulièrement brutal pour des montres dont certaines sont encore loin d’être obsolètes.
SIRI AI ARRIVE SUR L’APPLE WATCH… MAIS PAS VRAIMENT EN EUROPE
C’est probablement le changement le plus important de watchOS 27. Siri AI dispose désormais de sa propre application sur l’Apple Watch, placée au centre de la nouvelle grille dynamique accessible depuis la Couronne Digitale.
L’assistant devient surtout beaucoup plus autonome. Il peut répondre à des questions plus complexes et comprendre des demandes formulées naturellement, sans systématiquement renvoyer vers l’iPhone. Les conversations sont également synchronisées avec l’app Siri sur l’iPhone, l’iPad et le Mac : il est ainsi possible de commencer une discussion depuis son poignet et de la poursuivre sur un écran plus confortable.
La montre ne réalise toutefois pas nécessairement elle-même tous les calculs : pour de nombreuses fonctions, elle s’appuie sur un iPhone compatible Apple Intelligence situé à proximité. Et surtout, Siri AI n’est pas disponible sur l’iPhone dans l’Union européenne au lancement d’iOS 27. En France, l’application Siri peut donc apparaître sur la montre, mais les nouvelles fonctions d’IA qui dépendent du nouvel assistant ne sont pas accessibles dans les mêmes conditions que dans les pays où Siri AI est disponible.
LA COURONNE DIGITALE CHANGE DE FONCTIONNEMENT
watchOS 27 modifie également une habitude bien ancrée. Une pression sur la Couronne Digitale n’affiche plus directement le lanceur d’applications traditionnel, mais une grille dynamique mettant notamment en avant Siri et différentes apps suggérées en fonction du contexte.
Le lanceur complet reste accessible, mais demande désormais une manipulation supplémentaire (il faut appuyer sur l'icône avec les lignes d'apps). Apple abandonne également l’ancien raccourci multitâche associé au double-clic sur la Couronne Digitale.
Autre disparition : Talkie-walkie tire sa révérence. L’application permettait depuis watchOS 5 de transformer deux Apple Watch en petits talkies-walkies utilisant FaceTime Audio.
À l’inverse, Localiser gagne une application unifiée et la Pile intelligente devient davantage contextuelle, avec des suggestions qui cherchent à anticiper les informations ou fonctions dont l’utilisateur pourrait avoir besoin.
DU NOUVEAU POUR LE SPORT
Apple continue évidemment d’améliorer le suivi de l’activité physique. Workout Buddy évolue encore et peut désormais fonctionner sans que l’iPhone soit nécessairement à proximité pour certaines fonctions, ce qui est évidemment plus pratique pour courir ou s’entraîner sans son smartphone.
Apple a également revu ses algorithmes pour améliorer la mesure des distances lors des marches et courses sur tapis roulant. Le comptage des pas a parallèlement été harmonisé entre Santé et Fitness afin d’éviter que les deux applications n’affichent parfois des valeurs différentes. Plusieurs évolutions concernent également le suivi de la santé féminine et des cycles.
L’APPLE WATCH COMMENCE À VOUS « ÉCOUTER »
C’est probablement l’une des nouveautés les plus étonnantes de cette génération, mais elle est réservée aux nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Grâce à Audio Intelligence et à leur nouvelle puce, ces modèles peuvent analyser certains sons directement depuis la montre. Apple propose notamment Live Rewind, une fonction capable de récupérer les 15 dernières secondes d’une conversation afin d’afficher ce qui vient d’être dit.
Plus impressionnant encore, Siri Recap pourra écouter les conversations pendant une période définie par l’utilisateur et en extraire les informations importantes. L’idée est par exemple de suivre une réunion sans avoir à prendre constamment des notes. Apple précise qu’aucun fichier audio n’est créé ou conservé : une version condensée et chiffrée de la conversation peut en revanche être envoyée vers Private Cloud Compute pour générer le résumé.
Siri Recap sera désactivé par défaut et pourra être limité à certaines plages horaires. Les résumés pourront ensuite être retrouvés dans l’application Siri ou exportés vers Notes. La fonction arrivera toutefois plus tard dans l’année et d’abord en anglais.
SANTÉ : LES NOUVELLES WATCH VONT PLUS LOIN
watchOS 27 accompagne également les nouvelles capacités des Series 12 et Ultra 4. Grâce à leur nouvelle architecture de capteurs, ces modèles peuvent effectuer des mesures cardiaques beaucoup plus fréquentes.
Apple introduit notamment un score de préparation, qui analyse l’activité récente, le sommeil et différentes constantes physiologiques afin d’indiquer chaque matin s’il vaut mieux récupérer, ralentir ou au contraire intensifier l’effort.
Une autre fonction baptisée Health Age cherche à comparer l’âge physiologique à l’âge réel à partir de différentes données de santé. Ces fonctions sont donc liées au nouveau matériel et ne doivent pas être confondues avec les nouveautés disponibles sur toutes les montres compatibles avec watchOS 27.
UNE COMPATIBILITÉ BEAUCOUP PLUS LIMITÉE
C’est certainement la mauvaise surprise de watchOS 27. Apple abandonne d’un seul coup plusieurs générations de montres encore relativement récentes. Les Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE 2 et la première Apple Watch Ultra ne peuvent pas installer watchOS 27. Apple explique cette décision par les nouvelles exigences matérielles du système, en particulier celles liées à Siri et à Apple Intelligence.
Il faut désormais au minimum une Apple Watch Series 9, Ultra 2 ou SE 3. Sont donc compatibles les Series 9, 10, 11 et 12, les Ultra 2, Ultra 3 et Ultra 4 ainsi que l’Apple Watch SE 3. Les modèles exclus continueront néanmoins de recevoir des correctifs de sécurité sous watchOS 26.
QU’EN PENSER ?
watchOS 27 est finalement une mise à jour plus importante qu’elle n’en a l’air. Apple ne bouleverse pas complètement l’interface de sa montre, mais commence surtout à transformer l’Apple Watch en véritable extension d’Apple Intelligence, avec Siri AI, une Pile intelligente plus contextuelle et, sur les derniers modèles, Audio Intelligence.
Pour les utilisateurs français, le bilan est néanmoins plus mitigé au lancement. Plusieurs des nouveautés les plus intéressantes reposent sur Siri AI, encore indisponible dans l’Union européenne, tandis que Live Rewind et Siri Recap sont réservés aux Series 12 et Ultra 4 et arriveront plus tard. Enfin, l’abandon des Series 6, 7, 8, SE 2 et Ultra 1 paraît particulièrement brutal pour des montres dont certaines sont encore loin d’être obsolètes.