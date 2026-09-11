Votre Apple Watch va-t-elle vraiment écouter vos conversations toute la journée ?
Par Laurence - Publié le
Avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4, Apple va pousser encore plus loin ses nouvelles fonctions d’Audio Intelligence. Siri Recap pourra écouter les conversations autour de l’utilisateur pendant plusieurs heures afin d’en produire automatiquement des résumés. Une fonction potentiellement pratique, mais qui pose évidemment de nombreuses questions de confidentialité.
Live Rewind permet déjà de retrouver les 15 dernières secondes d’une conversation, mais, avec watchOS 27, Siri Recap va beaucoup plus loin. Une fois la fonction activée, l’Apple Watch peut écouter les échanges autour de son propriétaire au fil de la journée et utiliser Apple Intelligence pour en extraire les informations importantes.
Il s'agit de permettre de rester concentré sur une réunion, un rendez-vous ou une conversation sans avoir à prendre constamment des notes. Les différents éléments retenus sont ensuite présentés sous forme de résumés dans la nouvelle application Siri. Apple précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une transcription complète. Siri Recap cherche plutôt à produire l’équivalent de quelques notes prises après une conversation.
Évidemment, une Apple Watch qui écoute les conversations pendant plusieurs heures risque de faire grincer quelques dents. Aussi Cupertino a publié de nombreuses précisions sur son fonctionnement.
Le son capté est d’abord traité dans la Secure Enclave de l’Apple Watch et de l’iPhone, une zone matériellement isolée du reste du système. Aucun enregistrement audio n’est créé ou conservé et ces données ne seraient accessibles ni aux applications, ni au système, ni à Apple.
En revanche, le traitement n’est pas intégralement local. Une version condensée et chiffrée de la conversation est envoyée vers Private Cloud Compute afin que les modèles d’Apple produisent le résumé final. Selon la firme, ce texte représente moins de la moitié de la transcription originale : les hésitations, répétitions, éléments secondaires et une partie du ton de la conversation sont supprimés.
Siri Recap ne cherchera pas non plus à identifier les différentes personnes. Un nom prononcé pendant une conversation pourra apparaître dans le résumé, mais Apple ne tentera pas d’attribuer précisément chaque phrase à son auteur.
Le système doit également filtrer certaines données considérées comme sensibles : informations financières, identifiants officiels, données d’authentification et certains identifiants personnels, mais aussi certains contenus liés à l’automutilation ou aux discours haineux.
Apple prévient néanmoins que le système n’est pas infaillible. Les résumés peuvent contenir des erreurs, oublier certaines informations et le filtrage ne garantit pas que toutes les données sensibles disparaîtront.
Point important : Siri Recap sera désactivé par défaut. Il faudra l’activer depuis l’application Watch sur l’iPhone et il sera possible de définir des horaires précis. On pourra par exemple autoriser l’écoute uniquement pendant les heures de travail ou l’interdire systématiquement la nuit.
Un bouton dans le Centre de contrôle permettra également d’arrêter rapidement la fonction. Les résumés non enregistrés seront automatiquement supprimés après sept jours. Ceux conservés dans l’application Siri pourront être exportés vers Notes et seront synchronisés entre les appareils via iCloud avec un chiffrement de bout en bout.
Surfant sur la vague des Dictaphones intelligents, Siri Recap pourrait être particulièrement pratique pour une réunion, un cours ou une longue journée de rendez-vous. Mais le principe est forcément délicat : contrairement à Live Rewind, il ne s’agit plus simplement de récupérer quelques secondes que l’on vient de manquer, mais potentiellement d’analyser des conversations pendant plusieurs heures. Siri Recap arrivera plus tard cette année et nécessitera une Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 associée à un iPhone 16 ou plus récent, à l’exception de l’iPhone 16e.
L’APPLE WATCH PREND DES NOTES À VOTRE PLACE
Live Rewind permet déjà de retrouver les 15 dernières secondes d’une conversation, mais, avec watchOS 27, Siri Recap va beaucoup plus loin. Une fois la fonction activée, l’Apple Watch peut écouter les échanges autour de son propriétaire au fil de la journée et utiliser Apple Intelligence pour en extraire les informations importantes.
Il s'agit de permettre de rester concentré sur une réunion, un rendez-vous ou une conversation sans avoir à prendre constamment des notes. Les différents éléments retenus sont ensuite présentés sous forme de résumés dans la nouvelle application Siri. Apple précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une transcription complète. Siri Recap cherche plutôt à produire l’équivalent de quelques notes prises après une conversation.
PAS DE FICHIER AUDIO… MAIS DU TEXTE ENVOYÉ DANS LE CLOUD
Évidemment, une Apple Watch qui écoute les conversations pendant plusieurs heures risque de faire grincer quelques dents. Aussi Cupertino a publié de nombreuses précisions sur son fonctionnement.
Le son capté est d’abord traité dans la Secure Enclave de l’Apple Watch et de l’iPhone, une zone matériellement isolée du reste du système. Aucun enregistrement audio n’est créé ou conservé et ces données ne seraient accessibles ni aux applications, ni au système, ni à Apple.
En revanche, le traitement n’est pas intégralement local. Une version condensée et chiffrée de la conversation est envoyée vers Private Cloud Compute afin que les modèles d’Apple produisent le résumé final. Selon la firme, ce texte représente moins de la moitié de la transcription originale : les hésitations, répétitions, éléments secondaires et une partie du ton de la conversation sont supprimés.
CERTAINES INFORMATIONS SERONT VOLONTAIREMENT ÉCARTÉES
Siri Recap ne cherchera pas non plus à identifier les différentes personnes. Un nom prononcé pendant une conversation pourra apparaître dans le résumé, mais Apple ne tentera pas d’attribuer précisément chaque phrase à son auteur.
Le système doit également filtrer certaines données considérées comme sensibles : informations financières, identifiants officiels, données d’authentification et certains identifiants personnels, mais aussi certains contenus liés à l’automutilation ou aux discours haineux.
Apple prévient néanmoins que le système n’est pas infaillible. Les résumés peuvent contenir des erreurs, oublier certaines informations et le filtrage ne garantit pas que toutes les données sensibles disparaîtront.
UNE FONCTION À ACTIVER VOLONTAIREMENT
Point important : Siri Recap sera désactivé par défaut. Il faudra l’activer depuis l’application Watch sur l’iPhone et il sera possible de définir des horaires précis. On pourra par exemple autoriser l’écoute uniquement pendant les heures de travail ou l’interdire systématiquement la nuit.
Un bouton dans le Centre de contrôle permettra également d’arrêter rapidement la fonction. Les résumés non enregistrés seront automatiquement supprimés après sept jours. Ceux conservés dans l’application Siri pourront être exportés vers Notes et seront synchronisés entre les appareils via iCloud avec un chiffrement de bout en bout.
QU’EN PENSER ?
Surfant sur la vague des Dictaphones intelligents, Siri Recap pourrait être particulièrement pratique pour une réunion, un cours ou une longue journée de rendez-vous. Mais le principe est forcément délicat : contrairement à Live Rewind, il ne s’agit plus simplement de récupérer quelques secondes que l’on vient de manquer, mais potentiellement d’analyser des conversations pendant plusieurs heures. Siri Recap arrivera plus tard cette année et nécessitera une Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 associée à un iPhone 16 ou plus récent, à l’exception de l’iPhone 16e.