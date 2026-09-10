watchOS 27 : date de sortie, nouveautés et Apple Watch compatibles
Par Laurence - Publié le
Après iOS 27, Apple confirme également la date de sortie de watchOS 27. La nouvelle version du système de l’Apple Watch sera disponible gratuitement dès le lundi 14 septembre, avec Siri AI comme principale nouveauté… mais aussi quelques changements qui risquent de bousculer les habitudes.
La principale nouveauté de watchOS 27 est l’arrivée de Siri AI. L’assistant dispose désormais de sa propre application sur l’Apple Watch et devient capable de répondre à des questions plus complexes, sans nécessairement demander de poursuivre la conversation sur l’iPhone.
Les conversations avec Siri peuvent également être synchronisées entre les appareils Apple compatibles, ce qui permet par exemple de commencer un échange depuis sa montre et de le retrouver ensuite sur un autre appareil.
Le développement n’a toutefois pas été de tout repos. Les premières versions bêta de watchOS 27 auraient rencontré plusieurs problèmes de performances avec Siri AI, avant une amélioration sensible à partir de la huitième bêta.
Apple profite également de watchOS 27 pour modifier un geste utilisé depuis longtemps. Une pression sur la Couronne Digitale affiche désormais une grille dynamique, mettant en avant des applications suggérées ainsi que Siri. Le lanceur complet d’applications reste disponible, mais nécessite désormais une étape supplémentaire.
En revanche, le double-clic sur la Digital Crown perd son ancien raccourci multitâche. Autre disparition notable : Apple abandonne Talkie-walkie, qui permettait depuis plusieurs années de communiquer rapidement entre deux utilisateurs d’Apple Watch (qui l'utilisait ?).
watchOS 27 apporte parallèlement une application Localiser unifiée, davantage de suggestions dans la Pile Intelligente, ainsi que plusieurs améliorations de Workout Buddy, l’assistant destiné à accompagner les séances sportives.
Contrairement à iOS 27, qui reste disponible sur de nombreux anciens iPhone, Apple réduit sensiblement la liste du côté de ses montres. En effet, watchOS 27 nécessite au minimum une Apple Watch Series 9, une Apple Watch Ultra 2 ou une Apple Watch SE 3. Les générations antérieures resteront sur watchOS 26. Au total, ne seront compatibles que huit modèles : les Series 9, 10, 11 et 12, tout comme les Ultra 2, Ultra 3 et Ultra 4 ainsi que l’Apple Watch SE 3
watchOS 27 marque une évolution assez importante pour l’Apple Watch. Avec Siri AI, un nouveau lanceur d’applications et davantage d’intelligence dans la Smart Stack, Apple cherche à rendre sa montre plus autonome et à réduire les passages par l’iPhone. En contrepartie, certaines habitudes vont devoir changer et surtout, de nombreuses Apple Watch encore relativement récentes sont laissées de côté et c'est bien dommage.
SIRI AI ARRIVE SUR L’APPLE WATCH
La principale nouveauté de watchOS 27 est l’arrivée de Siri AI. L’assistant dispose désormais de sa propre application sur l’Apple Watch et devient capable de répondre à des questions plus complexes, sans nécessairement demander de poursuivre la conversation sur l’iPhone.
Les conversations avec Siri peuvent également être synchronisées entre les appareils Apple compatibles, ce qui permet par exemple de commencer un échange depuis sa montre et de le retrouver ensuite sur un autre appareil.
Le développement n’a toutefois pas été de tout repos. Les premières versions bêta de watchOS 27 auraient rencontré plusieurs problèmes de performances avec Siri AI, avant une amélioration sensible à partir de la huitième bêta.
APPLE REVOIT LE LANCEUR D’APPLICATIONS
Apple profite également de watchOS 27 pour modifier un geste utilisé depuis longtemps. Une pression sur la Couronne Digitale affiche désormais une grille dynamique, mettant en avant des applications suggérées ainsi que Siri. Le lanceur complet d’applications reste disponible, mais nécessite désormais une étape supplémentaire.
En revanche, le double-clic sur la Digital Crown perd son ancien raccourci multitâche. Autre disparition notable : Apple abandonne Talkie-walkie, qui permettait depuis plusieurs années de communiquer rapidement entre deux utilisateurs d’Apple Watch (qui l'utilisait ?).
watchOS 27 apporte parallèlement une application Localiser unifiée, davantage de suggestions dans la Pile Intelligente, ainsi que plusieurs améliorations de Workout Buddy, l’assistant destiné à accompagner les séances sportives.
QUELLES APPLE WATCH SONT COMPATIBLES ?
Contrairement à iOS 27, qui reste disponible sur de nombreux anciens iPhone, Apple réduit sensiblement la liste du côté de ses montres. En effet, watchOS 27 nécessite au minimum une Apple Watch Series 9, une Apple Watch Ultra 2 ou une Apple Watch SE 3. Les générations antérieures resteront sur watchOS 26. Au total, ne seront compatibles que huit modèles : les Series 9, 10, 11 et 12, tout comme les Ultra 2, Ultra 3 et Ultra 4 ainsi que l’Apple Watch SE 3
QU’EN PENSER ?
watchOS 27 marque une évolution assez importante pour l’Apple Watch. Avec Siri AI, un nouveau lanceur d’applications et davantage d’intelligence dans la Smart Stack, Apple cherche à rendre sa montre plus autonome et à réduire les passages par l’iPhone. En contrepartie, certaines habitudes vont devoir changer et surtout, de nombreuses Apple Watch encore relativement récentes sont laissées de côté et c'est bien dommage.