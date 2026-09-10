watchOS 27 : date de sortie, nouveautés et Apple Watch compatibles

SIRI AI ARRIVE SUR L’APPLE WATCH

Les nouveautés de l'Apple Watch Series 12

APPLE REVOIT LE LANCEUR D’APPLICATIONS

QUELLES APPLE WATCH SONT COMPATIBLES ?

QU’EN PENSER ?



watchOS 27 marque une évolution assez importante pour l’Apple Watch. Avec Siri AI, un nouveau lanceur d’applications et davantage d’intelligence dans la Smart Stack, Apple cherche à rendre sa montre plus autonome et à réduire les passages par l’iPhone. En contrepartie, certaines habitudes vont devoir changer et surtout, de nombreuses Apple Watch encore relativement récentes sont laissées de côté et c'est bien dommage.

. L’assistant dispose désormais de sa propre application sur l’Apple Watch et devient capable de répondre à des questions plus complexes, sans nécessairement demander de poursuivre la conversation sur l’iPhone.Les conversations avec Siri peuvent également être, ce qui permet par exemple de commencer un échange depuis sa montre et de le retrouver ensuite sur un autre appareil.Les premières versions bêta de watchOS 27 auraient rencontré plusieurs problèmes de performances avec Siri AI, avant une amélioration sensible à partir de la huitième bêta.Apple profite également de watchOS 27 pour, mettant en avant des applications suggérées ainsi que Siri. Le lanceur complet d’applications reste disponible, mais nécessite désormais une étape supplémentaire.. Autre disparition notable : Apple abandonne Talkie-walkie, qui permettait depuis plusieurs années de communiquer rapidement entre deux utilisateurs d’Apple Watch (qui l'utilisait ?)., davantage de suggestions dans la Pile Intelligente, ainsi que plusieurs améliorations de Workout Buddy, l’assistant destiné à accompagner les séances sportives.Contrairement à iOS 27, qui reste disponible sur de nombreux anciens iPhone,. En effet, watchOS 27 nécessite au minimum une Apple Watch Series 9, une Apple Watch Ultra 2 ou une Apple Watch SE 3. Les générations antérieures resteront sur watchOS 26. Au total,