Déballage Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : magnifique céramique !
Par Didier Pulicani - Publié le
A ceux qui trouvaient la céramique d'Apple un peu fade lorsqu'elle était proposée, ces nouvelles Apple Watch Series 12 pourraient bien vous faire hésiter avec le Titane ou l'Aluminium !
Comme vous allez le voir dans ce petit déballage, non seulement les coloris sont sympas, mais le revêtement est beaucoup plus brillant qu'avant, réduisant cette impression de
Nous avons commandé les deux coloris, à savoir la céramique
Le blanc parait étincelant, même avec une lumière intérieure, et ce petit côté
L'autre coloris,
C'est une petite déception, mais l'Apple Watch Ultra 4 sont identiques, pas même un nouveau coloris ou un nouveau bouton.
Seuls les capteurs ont un aspect différent cette année, avec plusieurs stries sous le boitier. Ils permettent, comme on l'a vu, l'améliorer le suivi de la fréquence cardiaque et de plusieurs paramètres liés à la santé et au sport.
On se consolera avec ce bracelet Océan Translucide noir, dont le style est... particulier. De mon côte, je vais sans doute conserver la version Orange, bien plus sympa !
A noter qu'Apple livre un chargeur de 10W permettant de charger la montre en 30mn à 80%, l'une des petites nouveautés très appréciables de cette année.
Comme vous allez le voir dans ce petit déballage, non seulement les coloris sont sympas, mais le revêtement est beaucoup plus brillant qu'avant, réduisant cette impression de
montre en plastiquequi manquait un peu de premium :
La céramique, c'est magnifique
Nous avons commandé les deux coloris, à savoir la céramique
Blanc Nacréet
Bleu Nuit.
Le blanc parait étincelant, même avec une lumière intérieure, et ce petit côté
blanc cassédonne l'impression d'avoir de la porcelaine sur le poignet :
L'autre coloris,
Bleu Nuit, est lui-aussi très réussi, également très étincelant sous les projecteurs, avec cette fois l'impression d'avoir une montre en verre poli :
Apple Watch Ultra 4 : la même !
C'est une petite déception, mais l'Apple Watch Ultra 4 sont identiques, pas même un nouveau coloris ou un nouveau bouton.
Seuls les capteurs ont un aspect différent cette année, avec plusieurs stries sous le boitier. Ils permettent, comme on l'a vu, l'améliorer le suivi de la fréquence cardiaque et de plusieurs paramètres liés à la santé et au sport.
On se consolera avec ce bracelet Océan Translucide noir, dont le style est... particulier. De mon côte, je vais sans doute conserver la version Orange, bien plus sympa !
A noter qu'Apple livre un chargeur de 10W permettant de charger la montre en 30mn à 80%, l'une des petites nouveautés très appréciables de cette année.
Une fois encore, les Apple Watch évoluent par petites touches : pas de révolution sur l'autonomie ou les fonctionnalités, mais une montre de plus en plus mature, à défaut de casser les codes à chaque génération. Suffisant pour changer ? Cela dépend de votre version, mais cela fait bien longtemps qu'une Apple Watch ne m'a pas réellement excité...