Apple Fitness+ : ces licenciements qui pourraient annoncer de gros changements à venir
Par Laurence - Publié le
Apple aurait procédé à plusieurs licenciements au sein des équipes d’Apple Fitness+ la semaine dernière. Pour l’instant limitée à quelques salariés, cette réduction des effectifs serait toutefois perçue en interne comme le début d’un plan plus important, visant à réduire les coûts et à transformer le service.
Apple commencerait à resserrer les dépenses autour de son service consacré au sport. Selon Mark Gurman, une
Au sein de l’organisation Fitness+, ces mouvements seraient largement considérés comme le début de mesures de réduction des coûts plus importantes, accompagnées d’autres changements majeurs au cours des prochains mois et des prochaines années. À ce stade, aucun détail supplémentaire n’est donné sur le nombre exact de postes concernés, les métiers touchés ou l’ampleur des économies recherchées par Apple.
L’information pose surtout la question de l’avenir du service. Lancé fin 2020, Apple Fitness+ propose des séances de sport et de méditation guidées, avec une intégration particulièrement poussée avec l’Apple Watch et les autres appareils de la marque.
Les propos rapportés par Mark Gurman ne signifient pas nécessairement qu’Apple envisage de réduire fortement son catalogue ou, encore moins, de mettre fin au service. Ils suggèrent plutôt que son fonctionnement et son organisation pourraient être revus en profondeur.
Apple pourrait notamment chercher à diminuer les coûts de production de Fitness+, un service qui nécessite la création régulière de nouvelles séances avec des coachs, des studios, des équipes techniques et une importante production vidéo.
Le point le plus intéressant concerne donc moins ces quelques licenciements que ce qu’ils pourraient annoncer. Mark Gurman évoque explicitement
Quelques licenciements ne suffisent évidemment pas à annoncer la fin d’Apple Fitness+. Mais le fait qu’ils soient perçus en interne comme le début d’un mouvement plus important mérite davantage d’attention. Fitness+ semble surtout entrer dans une période de rationalisation. Il faudra désormais surveiller si Apple se contente de réduire ses coûts de fonctionnement ou si cette réorganisation s’accompagne d’une véritable transformation du service.
DES LICENCIEMENTS
Apple commencerait à resserrer les dépenses autour de son service consacré au sport. Selon Mark Gurman, une
poignéed’employés travaillant pour Apple Fitness+ ont été licenciés la semaine dernière. Pris isolément, le nombre de départs semble assez limité. Mais selon le journaliste, l’ambiance en interne serait différente.
Au sein de l’organisation Fitness+, ces mouvements seraient largement considérés comme le début de mesures de réduction des coûts plus importantes, accompagnées d’autres changements majeurs au cours des prochains mois et des prochaines années. À ce stade, aucun détail supplémentaire n’est donné sur le nombre exact de postes concernés, les métiers touchés ou l’ampleur des économies recherchées par Apple.
QUEL AVENIR POUR FITNESS+ ?
L’information pose surtout la question de l’avenir du service. Lancé fin 2020, Apple Fitness+ propose des séances de sport et de méditation guidées, avec une intégration particulièrement poussée avec l’Apple Watch et les autres appareils de la marque.
Les propos rapportés par Mark Gurman ne signifient pas nécessairement qu’Apple envisage de réduire fortement son catalogue ou, encore moins, de mettre fin au service. Ils suggèrent plutôt que son fonctionnement et son organisation pourraient être revus en profondeur.
Apple pourrait notamment chercher à diminuer les coûts de production de Fitness+, un service qui nécessite la création régulière de nouvelles séances avec des coachs, des studios, des équipes techniques et une importante production vidéo.
DES « CHANGEMENTS MAJEURS » DANS LES PROCHAINS MOIS
Le point le plus intéressant concerne donc moins ces quelques licenciements que ce qu’ils pourraient annoncer. Mark Gurman évoque explicitement
d’autres changements majeurspour Fitness+ dans les mois et années à venir. À ce stade, il serait toutefois prématuré d’aller plus loin : aucun nouveau modèle économique, changement tarifaire ou évolution précise du catalogue n’est annoncé. Certains pourraient espérer avoir des exercices non plus sous-titrés mais doublés, une demande récurrente depuis le lancement du service. En effet, en fonction des disciplines ou des exercices, le nez collé à l'écran n'est pas toujours évident ou pratique.
QU’EN PENSER ?
Quelques licenciements ne suffisent évidemment pas à annoncer la fin d’Apple Fitness+. Mais le fait qu’ils soient perçus en interne comme le début d’un mouvement plus important mérite davantage d’attention. Fitness+ semble surtout entrer dans une période de rationalisation. Il faudra désormais surveiller si Apple se contente de réduire ses coûts de fonctionnement ou si cette réorganisation s’accompagne d’une véritable transformation du service.