Apple Fitness+ : ces licenciements qui pourraient annoncer de gros changements à venir

DES LICENCIEMENTS

poignée

QUEL AVENIR POUR FITNESS+ ?

DES « CHANGEMENTS MAJEURS » DANS LES PROCHAINS MOIS

d’autres changements majeurs

Souvenez-vous de cette petite annonce

QU’EN PENSER ?



Quelques licenciements ne suffisent évidemment pas à annoncer la fin d’Apple Fitness+. Mais le fait qu’ils soient perçus en interne comme le début d’un mouvement plus important mérite davantage d’attention. Fitness+ semble surtout entrer dans une période de rationalisation. Il faudra désormais surveiller si Apple se contente de réduire ses coûts de fonctionnement ou si cette réorganisation s’accompagne d’une véritable transformation du service.

Apple commencerait à resserrer les dépenses autour de son service consacré au sport.Pris isolément, le nombre de départs semble assez limité. Mais selon le journaliste,Au sein de l’organisation Fitness+, ces mouvements seraient largement considérés comme le début de, accompagnées d’autres changements majeurs au cours des prochains mois et des prochaines années. À ce stade, aucun détail supplémentaire n’est donné sur le nombre exact de postes concernés, les métiers touchés ou l’ampleur des économies recherchées par Apple.Lancé fin 2020, Apple Fitness+ propose des, avec une intégration particulièrement poussée avec l’Apple Watch et les autres appareils de la marque.Les propos rapportés par Mark Gurman ne signifient pas nécessairement qu’Apple envisage de réduire fortement son catalogue ou, encore moins, de mettre fin au service.Apple pourrait notamment chercher àles coûts de production de Fitness+, un service qui nécessite la création régulière de nouvelles séances avec des coachs, des studios, des équipes techniques et une importante production vidéo.Le point le plus intéressant concerne donc moins ces quelques licenciements que ce qu’ils pourraient annoncer. Mark Gurman évoque explicitementpour Fitness+ dans les mois et années à venir. À ce stade, il serait toutefois prématuré d’aller plus loin :Certains pourraient espérer avoir des exercices non plus sous-titrés mais doublés, une demande récurrente depuis le lancement du service. En effet, en fonction des disciplines ou des exercices, le nez collé à l'écran n'est pas toujours évident ou pratique.