Comment ? Apple préparerait... un bracelet santé sans écran
Par Laurence - Publié le
Et si Apple lançait un bracelet connecté sans écran ? A priori, la firme travaillerait sur un tracker entièrement consacré à la santé et au sport. Ce produit viendrait compléter l’Apple Watch plutôt que la remplacer, mais dont la commercialisation est encore loin d’être acquise.
Après l’Apple Watch, Apple pourrait s’intéresser à une autre catégorie de produits portables. D’après Mark Gurman, elle explore depuis plusieurs mois le développement d’un bracelet de suivi de l’activité dépourvu d’écran, assez proche dans son principe des produits proposés par Whoop.
Plusieurs prototypes auraient déjà été développés. Ils prendraient la forme d’un fin bracelet en tissu auquel serait associé un petit module électronique équipé de différents capteurs, venant directement reposer sur le poignet.
L’appareil serait capable de mesurer la fréquence cardiaque ainsi que différentes données liées à l’activité physique et à la santé, comme le fait déjà l’Apple Watch. La différence serait donc ailleurs : pas d’écran, pas d’applications à consulter au poignet et probablement pas de notifications. Le bracelet pourrait être porté en permanence et se concentrer uniquement sur la collecte des données.
Cette approche n’est évidemment pas nouvelle. En effet, Whoop s’est justement fait connaître avec ses bracelets sans écran, destinés à suivre en permanence l’activité, le sommeil et la récupération. De son côté, Oura applique un principe comparable avec sa bague connectée.
Ces produits répondent à un besoin assez différent de celui d’une smartwatch. Certains utilisateurs souhaitent suivre leur santé et leurs performances sans porter une petite extension de leur smartphone au poignet, ni disposer d’un écran supplémentaire.
Et le marché commence à peser lourd. Oura —qui prépare son IPO— a récemment indiqué avoir vendu 3,6 millions de bagues en douze mois, tandis que son chiffre d’affaires aurait progressé de 74 % pour atteindre 1,21 milliard de dollars sur les neuf mois terminés fin juin. La société préparerait désormais son introduction en Bourse.
L’Apple Watch reste de son côté un produit beaucoup plus polyvalent, complet et indépendant : santé et sport, certes, mais également notifications, applications, appels, musique, paiements ou encore navigation.
Le projet disposerait surtout de soutiens importants en interne. Tim Cook et Eddy Cue seraient intéressés par ce nouveau type de produit. Ce dernier a récupéré la responsabilité des équipes Santé d’Apple en octobre dernier, après le départ de Jeff Williams. Eddy Cue pousserait justement ces équipes à regarder davantage ce que proposent les nouveaux concurrents d’Apple, avec des appareils et des interfaces plus simples et entièrement centrés sur la santé et la forme physique.
La stratégie commence d’ailleurs à apparaître dans les produits actuels. Les dernières Apple Watch proposent désormais des indicateurs proches de ceux popularisés par Whoop ou Oura, notamment autour de la récupération et de l’état de préparation physique. En parallèle, Apple teste avec iOS 27.2 une profonde évolution de l’application Santé, avec davantage d’analyses et de recommandations directement exploitables par l’utilisateur.
Il ne faut toutefois pas attendre ce bracelet dans les prochains mois. Bloomberg précise que le projet se trouve encore dans une phase d’exploration technologique. Apple n’aurait même pas encore décidé de le transformer en produit commercial.
En cas de feu vert, son lancement n’interviendrait pas avant 2028. D’ici là, Apple devrait déjà étendre sa gamme de produits portables, notamment avec des lunettes connectées dopées à l’IA et des AirPods équipés de caméras.
La Pomme préparerait également une évolution beaucoup plus importante de l’Apple Watch pour la fin 2027, après plusieurs générations essentiellement consacrées à des améliorations progressives.
Un bracelet sans écran pourrait surtout permettre à Apple de toucher les utilisateurs qui veulent suivre leur santé 24 heures sur 24 sans porter une Apple Watch. Il pourrait également être plus léger, plus discret et potentiellement offrir une autonomie bien supérieure, notamment pendant la nuit.
Reste à savoir comment Apple positionnerait un tel produit face à l’Apple Watch et, surtout, quel modèle économique elle choisirait. Whoop repose largement sur l’abonnement, tandis qu’Apple dispose déjà de Fitness+ et d’un écosystème Santé particulièrement développé. Pour l’instant, le bracelet reste toutefois un prototype : Apple peut encore décider de ne jamais le commercialiser.
UN BRACELET SANS ÉCRAN
Après l’Apple Watch, Apple pourrait s’intéresser à une autre catégorie de produits portables. D’après Mark Gurman, elle explore depuis plusieurs mois le développement d’un bracelet de suivi de l’activité dépourvu d’écran, assez proche dans son principe des produits proposés par Whoop.
Plusieurs prototypes auraient déjà été développés. Ils prendraient la forme d’un fin bracelet en tissu auquel serait associé un petit module électronique équipé de différents capteurs, venant directement reposer sur le poignet.
L’appareil serait capable de mesurer la fréquence cardiaque ainsi que différentes données liées à l’activité physique et à la santé, comme le fait déjà l’Apple Watch. La différence serait donc ailleurs : pas d’écran, pas d’applications à consulter au poignet et probablement pas de notifications. Le bracelet pourrait être porté en permanence et se concentrer uniquement sur la collecte des données.
APPLE REGARDE DU CÔTÉ DE WHOOP ET OURA
Cette approche n’est évidemment pas nouvelle. En effet, Whoop s’est justement fait connaître avec ses bracelets sans écran, destinés à suivre en permanence l’activité, le sommeil et la récupération. De son côté, Oura applique un principe comparable avec sa bague connectée.
Ces produits répondent à un besoin assez différent de celui d’une smartwatch. Certains utilisateurs souhaitent suivre leur santé et leurs performances sans porter une petite extension de leur smartphone au poignet, ni disposer d’un écran supplémentaire.
Et le marché commence à peser lourd. Oura —qui prépare son IPO— a récemment indiqué avoir vendu 3,6 millions de bagues en douze mois, tandis que son chiffre d’affaires aurait progressé de 74 % pour atteindre 1,21 milliard de dollars sur les neuf mois terminés fin juin. La société préparerait désormais son introduction en Bourse.
L’Apple Watch reste de son côté un produit beaucoup plus polyvalent, complet et indépendant : santé et sport, certes, mais également notifications, applications, appels, musique, paiements ou encore navigation.
EDDY CUE POUSSERAIT LE PROJET
Le projet disposerait surtout de soutiens importants en interne. Tim Cook et Eddy Cue seraient intéressés par ce nouveau type de produit. Ce dernier a récupéré la responsabilité des équipes Santé d’Apple en octobre dernier, après le départ de Jeff Williams. Eddy Cue pousserait justement ces équipes à regarder davantage ce que proposent les nouveaux concurrents d’Apple, avec des appareils et des interfaces plus simples et entièrement centrés sur la santé et la forme physique.
La stratégie commence d’ailleurs à apparaître dans les produits actuels. Les dernières Apple Watch proposent désormais des indicateurs proches de ceux popularisés par Whoop ou Oura, notamment autour de la récupération et de l’état de préparation physique. En parallèle, Apple teste avec iOS 27.2 une profonde évolution de l’application Santé, avec davantage d’analyses et de recommandations directement exploitables par l’utilisateur.
PAS AVANT 2028… SI LE PRODUIT SORT UN JOUR
Il ne faut toutefois pas attendre ce bracelet dans les prochains mois. Bloomberg précise que le projet se trouve encore dans une phase d’exploration technologique. Apple n’aurait même pas encore décidé de le transformer en produit commercial.
En cas de feu vert, son lancement n’interviendrait pas avant 2028. D’ici là, Apple devrait déjà étendre sa gamme de produits portables, notamment avec des lunettes connectées dopées à l’IA et des AirPods équipés de caméras.
La Pomme préparerait également une évolution beaucoup plus importante de l’Apple Watch pour la fin 2027, après plusieurs générations essentiellement consacrées à des améliorations progressives.
QU’EN PENSER ?
Un bracelet sans écran pourrait surtout permettre à Apple de toucher les utilisateurs qui veulent suivre leur santé 24 heures sur 24 sans porter une Apple Watch. Il pourrait également être plus léger, plus discret et potentiellement offrir une autonomie bien supérieure, notamment pendant la nuit.
Reste à savoir comment Apple positionnerait un tel produit face à l’Apple Watch et, surtout, quel modèle économique elle choisirait. Whoop repose largement sur l’abonnement, tandis qu’Apple dispose déjà de Fitness+ et d’un écosystème Santé particulièrement développé. Pour l’instant, le bracelet reste toutefois un prototype : Apple peut encore décider de ne jamais le commercialiser.