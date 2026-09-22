Comment ? Apple préparerait... un bracelet santé sans écran

QU’EN PENSER ?



Un bracelet sans écran pourrait surtout permettre à Apple de toucher les utilisateurs qui veulent suivre leur santé 24 heures sur 24 sans porter une Apple Watch. Il pourrait également être plus léger, plus discret et potentiellement offrir une autonomie bien supérieure, notamment pendant la nuit.



Reste à savoir comment Apple positionnerait un tel produit face à l’Apple Watch et, surtout, quel modèle économique elle choisirait. Whoop repose largement sur l’abonnement, tandis qu’Apple dispose déjà de Fitness+ et d’un écosystème Santé particulièrement développé. Pour l’instant, le bracelet reste toutefois un prototype : Apple peut encore décider de ne jamais le commercialiser.