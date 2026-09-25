Captures d'écran indésirables sur l'Apple Watch ? watchOS 27.2 pourrait enfin régler le problème

DES CAPTURES D’ÉCRAN PLUS PROCHES DE L’IPHONE

PRÉVISUALISER, PARTAGER… OU SUPPRIMER

QU’EN PENSER ?



Apple n’a encore rien annoncé officiellement. La nouvelle interface existe dans le code, mais elle demeure désactivée. La firme pourrait l’activer dans une prochaine bêta de watchOS 27.2, la conserver pour une version ultérieure ou même décider de ne jamais la proposer. Les fonctions découvertes derrière des feature flags sont régulièrement utilisées pour des tests internes et leur présence ne garantit donc pas leur déploiement.

Apple pourrait profiter de watchOS 27.2 pour revoir une fonction assez basique de l’Apple Watch :. Des références découvertes dans le code de watchOS 27.2 parrévèlent en effetLa fonction est pour l’instantElle n’est donc pas encore accessible aux bêta-testeurs, mais pourrait faire son apparition dans une prochaine bêta de watchOS 27.2.Le principe serait particulièrement simple.. L’utilisateur pourrait alors décider de conserver l’image, de la partager immédiatement ou de la supprimer. Un fonctionnement très proche de celui de l’iPhone, où une capture peut afficher une vignette ou une prévisualisation en plein écran selon les réglages choisis.Lorsqu’une capture est réalisée depuis l’Apple Watch, elle est directement envoyée dans l’application Photos de l’iPhone associé, sans demander de confirmation.Si vous avez activé la fonction et que vous faites des pauses dans vos exercices, votre bibliothèque doit ressembler à la photo ci-dessous si vous ne faites pas trop le ménage...Pour prendre une capture, il suffit en effet d’appuyer simultanément sur la Digital Crown et le bouton latéral. Une combinaison suffisamment simple pour être déclenchée accidentellement ou volontairement (pendant une activité physique).Il faut les autoriser manuellement depuis les Réglages de l’Apple Watch ou depuis l’application Watch sur l’iPhone. Jusqu’ici, le choix est donc plutôt radical :. La nouvelle interface apporterait un peu plus de souplesse puisqu’une capture accidentelle pourrait être supprimée immédiatement sans passer par l’iPhone.