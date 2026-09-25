Captures d'écran indésirables sur l'Apple Watch ? watchOS 27.2 pourrait enfin régler le problème
Par Laurence - Publié le
Prendre une capture d’écran sur l’Apple Watch est simple, parfois même un peu trop. Apple travaillerait justement sur une nouvelle interface avec watchOS 27.2 permettant de prévisualiser immédiatement la capture, puis de choisir de la conserver, de la partager ou de la supprimer.
Apple pourrait profiter de watchOS 27.2 pour revoir une fonction assez basique de l’Apple Watch : la gestion des captures d’écran. Des références découvertes dans le code de watchOS 27.2 par pdfu révèlent en effet une nouvelle interface largement inspirée de celle proposée depuis longtemps sur l’iPhone.
La fonction est pour l’instant dissimulée derrière un interrupteur logiciel qu’Apple peut activer ou désactiver à distance pendant le développement. Elle n’est donc pas encore accessible aux bêta-testeurs, mais pourrait faire son apparition dans une prochaine bêta de watchOS 27.2.
Le principe serait particulièrement simple. Après avoir réalisé une capture d’écran sur l’Apple Watch, une prévisualisation apparaîtrait directement sur la montre. L’utilisateur pourrait alors décider de conserver l’image, de la partager immédiatement ou de la supprimer. Un fonctionnement très proche de celui de l’iPhone, où une capture peut afficher une vignette ou une prévisualisation en plein écran selon les réglages choisis.
Actuellement, watchOS se montre nettement plus rudimentaire. Lorsqu’une capture est réalisée depuis l’Apple Watch, elle est directement envoyée dans l’application Photos de l’iPhone associé, sans demander de confirmation. La nouveauté permettrait donc de faire un premier tri directement depuis le poignet et surtout d’éviter de retrouver inutilement certaines images dans sa photothèque.
Si vous avez activé la fonction et que vous faites des pauses dans vos exercices, votre bibliothèque doit ressembler à la photo ci-dessous si vous ne faites pas trop le ménage...
Pour prendre une capture, il suffit en effet d’appuyer simultanément sur la Digital Crown et le bouton latéral. Une combinaison suffisamment simple pour être déclenchée accidentellement ou volontairement (pendant une activité physique).
Apple désactive d’ailleurs les captures d’écran par défaut. Il faut les autoriser manuellement depuis les Réglages de l’Apple Watch ou depuis l’application Watch sur l’iPhone. Jusqu’ici, le choix est donc plutôt radical : autoriser toutes les captures ou désactiver complètement la fonction. La nouvelle interface apporterait un peu plus de souplesse puisqu’une capture accidentelle pourrait être supprimée immédiatement sans passer par l’iPhone.
Apple n’a encore rien annoncé officiellement. La nouvelle interface existe dans le code, mais elle demeure désactivée. La firme pourrait l’activer dans une prochaine bêta de watchOS 27.2, la conserver pour une version ultérieure ou même décider de ne jamais la proposer. Les fonctions découvertes derrière des feature flags sont régulièrement utilisées pour des tests internes et leur présence ne garantit donc pas leur déploiement.
DES CAPTURES D’ÉCRAN PLUS PROCHES DE L’IPHONE
Apple pourrait profiter de watchOS 27.2 pour revoir une fonction assez basique de l’Apple Watch : la gestion des captures d’écran. Des références découvertes dans le code de watchOS 27.2 par pdfu révèlent en effet une nouvelle interface largement inspirée de celle proposée depuis longtemps sur l’iPhone.
La fonction est pour l’instant dissimulée derrière un interrupteur logiciel qu’Apple peut activer ou désactiver à distance pendant le développement. Elle n’est donc pas encore accessible aux bêta-testeurs, mais pourrait faire son apparition dans une prochaine bêta de watchOS 27.2.
PRÉVISUALISER, PARTAGER… OU SUPPRIMER
Le principe serait particulièrement simple. Après avoir réalisé une capture d’écran sur l’Apple Watch, une prévisualisation apparaîtrait directement sur la montre. L’utilisateur pourrait alors décider de conserver l’image, de la partager immédiatement ou de la supprimer. Un fonctionnement très proche de celui de l’iPhone, où une capture peut afficher une vignette ou une prévisualisation en plein écran selon les réglages choisis.
Actuellement, watchOS se montre nettement plus rudimentaire. Lorsqu’une capture est réalisée depuis l’Apple Watch, elle est directement envoyée dans l’application Photos de l’iPhone associé, sans demander de confirmation. La nouveauté permettrait donc de faire un premier tri directement depuis le poignet et surtout d’éviter de retrouver inutilement certaines images dans sa photothèque.
Si vous avez activé la fonction et que vous faites des pauses dans vos exercices, votre bibliothèque doit ressembler à la photo ci-dessous si vous ne faites pas trop le ménage...
Pour prendre une capture, il suffit en effet d’appuyer simultanément sur la Digital Crown et le bouton latéral. Une combinaison suffisamment simple pour être déclenchée accidentellement ou volontairement (pendant une activité physique).
Apple désactive d’ailleurs les captures d’écran par défaut. Il faut les autoriser manuellement depuis les Réglages de l’Apple Watch ou depuis l’application Watch sur l’iPhone. Jusqu’ici, le choix est donc plutôt radical : autoriser toutes les captures ou désactiver complètement la fonction. La nouvelle interface apporterait un peu plus de souplesse puisqu’une capture accidentelle pourrait être supprimée immédiatement sans passer par l’iPhone.
QU’EN PENSER ?
Apple n’a encore rien annoncé officiellement. La nouvelle interface existe dans le code, mais elle demeure désactivée. La firme pourrait l’activer dans une prochaine bêta de watchOS 27.2, la conserver pour une version ultérieure ou même décider de ne jamais la proposer. Les fonctions découvertes derrière des feature flags sont régulièrement utilisées pour des tests internes et leur présence ne garantit donc pas leur déploiement.