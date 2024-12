Kim Kardashian a-t-elle influencé la couleur de l'année de Pantone ?

Une petite mousse de café pour commencer ?

PANTONE 17-1230 Palettes de couleurs de mousse de moka

Une teinte polyvalente mêlant sophistication et raffinement, le PANTONE 17-1230 Mocha Mousse crée une base chromatique solide, permettant de nombreux usages, à la fois riches et minimalistes, dans le monde du design et des industries sensibles aux choix des couleurs. Nous avons créé cinq palettes de couleurs uniques avec PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, chacune propose ses propres sentiment et humeur. Dans chacune de ces cinq histoires de couleurs, nous avons également inclus quatre harmonies de couleurs suggérées que vous pouvez télécharger et partager à l'aide de Pantone Connect.

NDLR : je ne résiste pas à la tentation et vous partage la VO... : A versatile shade infused with inherent sophistication and earthy refinement, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse creates a strong chromatic foundation, complementing diverse applications, both minimalist and richly decorated, across design and all color conscious industries. We created five unique color palettes featuring PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, each conveying its own distinctive feeling and mood. Within each of these five color stories we have also included four suggested color harmonies which you can download and share using Pantone Connect.



Histoire de Pantone

Lawrence Herbert

Pour les plus inspirés et les plus lyriques, cette transition marque une évolution vers une esthétique plus profonde, stable et réconfortante, répondant aux besoins d’un monde en quête de simplicité et de sérénité.Mais on vous laisse seul juge de cette apparente coïncidence !À l'origine,. A cette époque, elle conçoit des nuanciers pour les fabricants de cosmétiques. Mais en 1956, Lawrence Herbert rejoint la firme qu'il rachète en 1962. Il y développe son premier système de couleurs Pantone Matching System ou PMS pour l'impression en 1963, marquant le début de la gloire.Depuis plus de cinquante ans, le système -appelé aussi- permet rapidement d'identifier les couleurs pour l'impression au moyen d'un code spécifique. Il inspire les designers, les marques et tous ceux qui souhaitent connaître de nouvelles tendances ou trouver la teinte la plus appropriée pour les objets de décoration, la mode et le design.Il est basé sur, une couleur unique et exacte, et ce, quel que soit le système d'exploitation, l'écran ou les logiciels utilisés, il est indispensable de pouvoir communiquer avec votre imprimeur et de lui fournir les valeurs exactes de vos couleurs.Plus récemment, en 2022,entrainant la suppression des coordonnées de couleur Pantone de Photoshop et des autres logiciels de conception d'Adobe, à moins que les artistes ne paient Pantone des frais d'abonnement mensuels distincts.