Pornhub coupe l’accès à la Floride dès janvier 2025

La Floride serre la vis des sites pour adultes

Le message envoyé par Pornhub aux utilisateurs en Floride

La réaction de Pornhub : un blocage total en Floride

La France emboîte le pas avec des mesures de vérification de l’âge

Que ce soit en Floride ou en France, la mise en œuvre de ces mesures sont complexes

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025 donc, les résidents de Floride verront leur accès à Pornhub bloqué. Cette décision fait suite à la loi HB 3, adoptée en 2024, qui impose aux sites qui diffusent des contenus pour adultes de vérifier l’âge de leurs utilisateurs, en demandant une pièce d’identité.L’objectif affiché est de protéger les mineurs de contenus inappropriés, même si beaucoup critiquent la mesure, qu’ils considèrent intrusive et potentiellement inefficace.En réponse à cette législation, Aylo, la société mère de Pornhub, a annoncé qu’elle bloquerait complètement l’accès à son site pour les utilisateurs situés en Floride Cette décision s’appuie sur des expériences passées dans d’autres États, comme la Louisiane, où des mesures similaires ont entraîné une baisse importante du trafic, mais aussi une ruée vers les VPN En France, la question de l’accès des mineurs aux sites pornographiques est également au centre des préoccupations. Depuis la loi de 2020 sur les violences conjugales, les sites pour adultes ne peuvent plus se contenter d’une simple déclaration sur l’honneur pour vérifier l’âge des utilisateurs.Les sites ont jusqu’à janvier 2025 pour se conformer, avec une période transitoire jusqu’en avril 2025, durant laquelle l’utilisation de la carte bancaire avec authentification double sera tolérée. Passé ce délai, des solutions plus robustes, gérées par des prestataires indépendants, devront être mises en place pour garantir la protection des mineurs, tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Un casse-tête pour les éditeurs de sites pornographiques.La collecte de données sensibles, comme les pièces d’identité, pose aussi pas mal de questions concernant la protection de la vie privée.Mais pour le moment, cet équilibre, personne ne l’a vraiment trouvé.