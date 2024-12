Pour ses 25 ans, Free propose une Freebox Ultra collector (et rouge) !

Un look rétro-futuriste

Un petit côté Matrix version rouge

Le Server Internet Ultra Édition Limitée intègre un bandeau LED inspiré des customisations RVB que l’on peut retrouver sur les tours d’ordinateur et les périphériques (claviers, souris, écrans).



Vous pourrez jouer avec l’animation et l’intensité du bandeau LED depuis l’application Freebox Connect. Six modes d'animation vous sont proposés : statique, respiration, pluie, onde, organique, chenillard.



Vous pouvez aussi décider d’activer ou de désactiver le bandeau lumineux depuis Freebox Connect ou directement depuis l’afficheur de la Freebox.

Caractéristiques techniques de la Freebox Ultra

Pour son anniversaire, l'opérateur vient de lancer, conçue pour séduire les amateurs de design et de technologie. La Freebox Ultra édition collector arborequi rappelle les consoles portables des années 90 -joli clin d’œil à une esthétique rétro qui suscitera la nostalgie de certains.Elle est également dotéeCelui-ci va permettre de choisir la couleur qui correspond à ses goûts ou l'assortir à sa décoration intérieure (il faudra passer par l’). Différents modes sont disponibles : des couleurs fixes, des animations (dont certaines rappellent les pulsations lumineuses des anciens Mac en veille). Pour les plus discrets, le bandeau peut être désactivé pour les utilisateurs préférant un design plus sobre.Pour les fans de boîte, Free a même choisiAu delà de son look,: débits symétriques jusqu’à 8 Gb/s, WiFi 7, accès à plusieurs plateformes de SVOD (avec publicités). On trouve aussi un accès à Netflix, Disney+, Prime Video, ou encore une sélection de contenus Canal+. Notons l'intégration du service de télévision OQEE de Free., il faudra compter un abonnement mensuel de 39,99 € pendant un an, puis 49,99 €/mois (sans SVOD) ou bien 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 €/mois (avec SVOD).