Bluesky prépare un abonnement payant avec des fonctionnalités premium

Quelles fonctionnalités supplémentaires ?

Accompagner une forte croissance

Un modèle différent des concurrents

Les défis d’un modèle d’abonnement

Rien n’est confirmée, mais les choses semblent avancer pour la formule payant de Bluesky : Bluesky+. Ces options doivent permettre d’offrir une série de fonctionnalités exclusives, en particulier. Parmi les autres avantages potentiels, il y a des traductions automatiques des publications, des résolutions vidéo de haute qualité et des dossiers de signets. Toutes ces fonctionnalités ne seraient pas garanties au lancement. Selon des documents publiés sur GitHub par l’équipe de Bluesky, ces options sont encore en phase de développement et pourraient être modifiées d’ici la finalisation de l’offre.Lancé comme projet de recherche par Twitter en 2019, Bluesky est devenu une entreprise indépendante en 2021. Depuis, la plateforme a enregistré une forte progression, atteignant. Ce succès, vous le savez, s’explique en partie par une migration massive d’utilisateurs déçus des changements sur X. Pour répondre à cette expansion rapide, Bluesky cherche des sources de revenus, comme les abonnements, pour couvrir les coûts croissants de son infrastructure.Contrairement à X Premium, Bluesky+ ne modifiera pas la visibilité des publications des abonnés, et évitera ainsi. Cette politique doit permettre d’offrir une expérience équitable pour tous les utilisateurs, qu’ils soient abonnés ou non. L’entreprise s’engage également à maintenir une version gratuite de sa plateforme. D’autres idées de monétisation sont évoquées, comme la vente de noms de domaine ou un marché d’algorithmes personnalisés.Si l’abonnement est présenté comme une étape essentielle pour l’avenir de Bluesky,. Par exemple, X Premium et Snapchat+ ont attiré moins de 2 % de leurs utilisateurs. Bluesky pourrait, à terme, envisager d’autres solutions comme la publicité, malgré son objectif initial d’éviter ce modèle. Wait and see.